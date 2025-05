ETV Bharat / state

यूपी में बर्ड फ्लू का खौफ; झांसी में सैकड़ों तोतों की मौत, सैंपल भोपाल की लैब में जांच के लिए भेजे गये - BIRD FLU SCARE IN JHANSI

सिंगार गांव में सैकड़ों तोते मंदिर प्रांगण में मृत मिले ( Photo Credit- ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : May 22, 2025 at 4:48 PM IST | Updated : May 22, 2025 at 5:14 PM IST 3 Min Read

झांसी: बुधवार को आंधी तूफान से सैकड़ों की तादाद में तोतों की मौत हो गयी. सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कुछ जीवित बचे घायल तोतों को इलाज के लिए ले जाया गया. वन विभाग के मुताबिक देर रात चली आंधी की वजह से तोते एक दूसरे से टकरा गए. इस कारण उनकी मौत हो गयी. मृत तोतों के पोस्टमार्टम के बाद बर्ड फ्लू की पुष्टि हो सकेगी. पशु चिकित्साधिकारी चंद्रप्रकाश ने कहा कि पोस्टमार्टम के बाद तोतों का बिसरा और सैंपल जांच के लिए भोपाल लैब भेजे गये हैं. मुख्य रूप से मुर्गी और जंगली पक्षियों को संक्रमित करता है (Photo Credit- ETV Bharat) बुधवार को झांसी जिले में गुरसराए ब्लॉक के सिंगार गांव में सैकड़ों तोते मंदिर प्रांगण में मृत मिले, तो वहां ग्रामीणों की भीड़ लग गई. मंदिर में एक प्राचीन पीपल का पेड़ लगा हुआ है. इसमें बड़ी संख्या में तोते रहते हैं. बुधवार देर रात आई आंधी तूफान के बाद जब सुबह लोग मंदिर पूजा में लिए पहुंचे, तो मंदिर के आंगन में सैकड़ों की तादाद में तोते जमीन पर मरे हुए पड़े दिखे. कुछ तोते वहां तड़प रहे थे. खौफजदा ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस और वन विभाग को दी. वन विभाग की टीम ने घायल तोतों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा. मृत तोतों को अपने साथ ले गए. ब्यौरा पशु चिकित्साधिकारी चंद्रप्रकाश ने कहा कि सिंगार गांव में कुछ तोते मृत और घायल अवस्था में मिले. सभी घायल तोतों का इलाज पशु चिकित्सालय में किया जा रहा है. उनकी स्थिति अब सामान्य है.

Last Updated : May 22, 2025 at 5:14 PM IST