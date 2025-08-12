रामपुर : बिलासपुर तहसील क्षेत्र के सिहोरा गांव में बने पोल्ट्री फार्म संचालक की घोर लापरवाही सामने आई है. बड़ी संख्या में मुर्गियां मरने के बावजूद संचालक ने कोई एहतियात नहीं बरती और मरी हुई मुर्गियां इधर उधर जंगल में फेंक दी. दुर्गंध फैलन के बाद ग्रामीणों को जानकारी हुई तो प्रशासन को सूचना दी. प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच कराई तो मुर्गियों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई. इसके बाद पोल्ट्री फार्म में मौजूद करीब 35 हजार मुर्गियों को मारकर दफना दिया गया और पोल्ट्री फार्म सील कर दिया गया.

रामपुर में बर्ड फ्लू ; जानकारी देते पुलिस अधीक्षक विद्यासागर मिश्र. (Video Credit : ETV Bharat)

बिलासपुर एसडीएम अरुण कुमार का कहना है कि सिहोरा गांव के लोगों ने पोल्ट्री फार्म के आसपास जंगल में मरी मुर्गियां देख कर शिकायत की थी. इसके बाद मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी और उनकी टीम ने पोल्ट्री फार्म पहुंच कर मुर्गियों से नमूने लिए. मुर्गियों के सैंपल भोपाल लैब भेजे गए. जहां से मुर्गियों में बर्ड फ्लू होने की पुष्टि की गई. इसके बाद फार्म में मौजूद करीब 35 हजार मुर्गियों को मारकर गड्ढे में दफना दिया गया है. इसके अलावा पोल्ट्री फार्म को सील कर दिया गया है. पोल्ट्री फार्म के एक किलोमीटर के दायरे में बैरीकेडिंग करा दी गई है. आसपास के लोगों से पोल्ट्री फार्म से दूर रहने की सलाह दी गई है.

रामपुर में बर्ड फ्लू फैलने के बाद परेशान ग्रामीण. (Photo Credit : ETV Bharat)

पुलिस अधीक्षक विद्यासागर मिश्र ने बताया कि जिलाधिकारी और मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी और सभी एसडीएम के साथ हुई अहम बैठक में बर्ड फ्लू से सतर्कता को लेकर दिशा निर्देश तय किए गए हैं. जिलाधिकारी ने निर्देशित किया है कि बर्ड फ्लू से संबंधित प्रोटोकॉल का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए. साथ ही क्षेत्रीय पशु चिकित्सा अधिकारियों, स्वास्थ्य अधिकारियों, नगर पालिका के ईओ को अपने-अपने क्षेत्र के पोल्ट्री फार्मों के निरीक्षण का निर्देश दिया है.

यह भी पढ़ें : कानपुर जू में बर्ड फ्लू; उल्लू की मौत के अगले दिन चीतल ने भी तोड़ा दम, भोपाल भेजे गए सैंपल

यह भी पढ़ें : ओडिशा के पुरी में बर्ड फ्लू का खतरा, 6 हजार से अधिक पक्षियों को मारा गया