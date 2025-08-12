ETV Bharat / state

रामपुर में बर्ड फ्लू ; जिला प्रशासन ने 35 हजार मुर्गियों को मार कर दफनाया, पोल्ट्री फार्म सील - BIRD FLU IN RAMPUR

बिलासपुर तहसील के सिहोरा गांव में बने पोल्ट्री फार्म की लापरवाही आई सामने. बड़ी संख्या में मुर्गियां मरने के बाद भी नहीं कराई जांच.

रामपुर में बर्ड फ्लू की दस्तक.
रामपुर में बर्ड फ्लू की दस्तक. (Photo Credit : ETV Bharat)
Published : August 12, 2025 at 10:52 AM IST

रामपुर : बिलासपुर तहसील क्षेत्र के सिहोरा गांव में बने पोल्ट्री फार्म संचालक की घोर लापरवाही सामने आई है. बड़ी संख्या में मुर्गियां मरने के बावजूद संचालक ने कोई एहतियात नहीं बरती और मरी हुई मुर्गियां इधर उधर जंगल में फेंक दी. दुर्गंध फैलन के बाद ग्रामीणों को जानकारी हुई तो प्रशासन को सूचना दी. प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच कराई तो मुर्गियों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई. इसके बाद पोल्ट्री फार्म में मौजूद करीब 35 हजार मुर्गियों को मारकर दफना दिया गया और पोल्ट्री फार्म सील कर दिया गया.

रामपुर में बर्ड फ्लू ; जानकारी देते पुलिस अधीक्षक विद्यासागर मिश्र. (Video Credit : ETV Bharat)

बिलासपुर एसडीएम अरुण कुमार का कहना है कि सिहोरा गांव के लोगों ने पोल्ट्री फार्म के आसपास जंगल में मरी मुर्गियां देख कर शिकायत की थी. इसके बाद मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी और उनकी टीम ने पोल्ट्री फार्म पहुंच कर मुर्गियों से नमूने लिए. मुर्गियों के सैंपल भोपाल लैब भेजे गए. जहां से मुर्गियों में बर्ड फ्लू होने की पुष्टि की गई. इसके बाद फार्म में मौजूद करीब 35 हजार मुर्गियों को मारकर गड्ढे में दफना दिया गया है. इसके अलावा पोल्ट्री फार्म को सील कर दिया गया है. पोल्ट्री फार्म के एक किलोमीटर के दायरे में बैरीकेडिंग करा दी गई है. आसपास के लोगों से पोल्ट्री फार्म से दूर रहने की सलाह दी गई है.

रामपुर में बर्ड फ्लू फैलने के बाद परेशान ग्रामीण.
रामपुर में बर्ड फ्लू फैलने के बाद परेशान ग्रामीण. (Photo Credit : ETV Bharat)

पुलिस अधीक्षक विद्यासागर मिश्र ने बताया कि जिलाधिकारी और मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी और सभी एसडीएम के साथ हुई अहम बैठक में बर्ड फ्लू से सतर्कता को लेकर दिशा निर्देश तय किए गए हैं. जिलाधिकारी ने निर्देशित किया है कि बर्ड फ्लू से संबंधित प्रोटोकॉल का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए. साथ ही क्षेत्रीय पशु चिकित्सा अधिकारियों, स्वास्थ्य अधिकारियों, नगर पालिका के ईओ को अपने-अपने क्षेत्र के पोल्ट्री फार्मों के निरीक्षण का निर्देश दिया है.

ख़ास ख़बरें

ट्रंप के 50% टैरिफ का यूपी के कारोबारियों ने निकाला तोड़; बोले-यूके समेत यूरोपियन-अफ्रीकी देशों में बढ़ाएंगे कारोबार

कानपुर का अनोखा अस्थि कलश बैंक; 11 वर्षों से अनजान लोगों का करा रहे अस्थि विसर्जन

लगातार धूम्रपान और तंबाकू सेवन से बढ़ रहा खतरा; जानें क्या कहते हैं कार्डियोलॉजिस्ट?

फल-सब्जियां, बंद पेटी में सही हैं या खराब, बताएगा ये डिवाइस; मेरठ के 10वीं के 2 छात्रों ने इजाद की तकनीक

