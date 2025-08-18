रामपुरः रामपुर में बर्ड फ्लू की दहशत के बीच जिला प्रशासन की ओर से ऐहतियातन कदम उठाए जा रहे हैं. डीएम ने आदेश दिया है कि अगले 21 दिनों तक सभी पोल्ट्री फार्म, चिकन और अंडे की दुकानों को 21 दिनों के लिए बंद रखा जाए यानी 21 दिनों तक जिले में चिकन और अंडे के सेवन पर रोक रहेगी. इसके अलावा डीएम के आदेश पर पशु चिकित्सा विभाग अवैध पोल्ट्री फार्म की जांच में जुट गया है.





कब आया था मामला सामनेः बता दें कि 10 अगस्त को बिलासपुर में एक पोल्ट्री फार्म में मुर्गियों की मौत का मामला इतना गरमाया कि गांव के लोगों को विरोध प्रदर्शन करना पड़ा. इसके बाद जिला प्रशासन ने मरी हुई मुर्गियों को जांच के लिए भोपाल लैब भेजा. वहां की रिपोर्ट ने जिला प्रशासन को हिला दिया था.

रामपुर में बर्ड फ्लू की दस्तक. (etv bharat)

रिपोर्ट के मुताबिक मरी हुई मुर्गियों की मौत बर्ड फ्लू से हुई थी उसके बाद जिला प्रशासन ने बिलासपुर के सीहोर गांव के पोल्ट्री फार्म की 35000 मुर्गियों को मारकर जेसीबी की मदद से गड्ढा खोदकर दफन कर दिया था. पोल्ट्री फॉर्म को सील कर दिया गया था और 1 किलोमीटर के दायरे में बैरिकेडिंग लगाकर आवाजाही बंद कर दी थी. इसके बाद से रामपुर में सभी पोल्ट्री फार्म की लगातार जांच की जा रही है. मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी द्वारा उप जिलाधिकारी लगातार इनकी जांच कर रहे हैं.

बर्ड फ्लू ने रामपुर जिले में चल रहे अवैध पोल्ट्री फॉर्म की भी पोल खोल कर रख दी. रामपुर में लगभग 100 पोल्ट्री फार्म है जो संचालित है जिनमें से सिर्फ 30 का ही रजिस्ट्रेशन पशु चिकित्सा विभाग में दर्ज है क्योंकि पोल्ट्री फार्म खोलने के लिए पशुपालन विभाग से इसकी अनुमति लेना पड़ती है.



पशुपालन विभाग के मुताबिक कुल 30 पोल्ट्री फॉर्म का ही रजिस्ट्रेशन है और जिले में 100 पोल्ट्री फार्म चल रहे हैं यानी की 70 पोल्ट्री फार्म अवैध तरीके से चल रहा है इन सब पर भी कार्रवाई के लिए पशु चिकित्सा विभाग ने शिकंजा कर रही थी.



इस बारे में मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी वेद प्रकाश ने बताया कि जिले में 30 पोल्ट्री फार्म का विभाग में पंजीकरण है जो सरकारी योजनाओं में भी शामिल है. बाकी किसी ने अनुमति नहीं ली है. ऐसे पोल्ट्री फॉर्म जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं उन पर शिंकजा कसा जाएगा. विभाग की ओर से जरूरत पड़ी तो एक्शन लिया जाएगा.



