गोवर्धन योजना; आत्मनिर्भरता का आर्थिक मॉडल बन रहा यह गांव, बायोगैस प्लांट से किसानों की बढ़ी कमाई

'24 लाख की लागत से बायोगैस प्लांट तैयार' : श्रावस्ती जिले की टंडवा महंत ग्राम पंचायत इसका सशक्त उदाहरण है, जहां 24 लाख रुपये की लागत से स्थापित अत्याधुनिक बायोगैस प्लांट ने गांव की तस्वीर ही बदल दी है. यहां बायोगैस से संचालित आटा चक्की ने न केवल ऊर्जा आत्मनिर्भरता दी है, बल्कि आर्थिक मजबूती का भी मार्ग प्रशस्त किया है. पहले जहां इस चक्की के संचालन में बिजली और डीजल की निर्भरता थी, वहीं अब यह पूरी तरह बायोगैस पर चल रही है. यह चक्की रोजाना 2 से 3 क्विंटल गेहूं पीसने में सक्षम है, जिसकी क्षमता 40 किलो प्रति घंटे की है.

पंचायती राज विभाग की इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत प्रत्येक जिले में 50 लाख रुपये तक की धनराशि स्वीकृत की गई है. परिणामस्वरूप अब तक 117 में से 115 बायोगैस प्लांट बनकर तैयार हो चुके हैं, जहां से न केवल ऊर्जा उत्पादन हो रहा है, बल्कि ग्रामीणों की आमदनी के नए रास्ते भी खुल रहे हैं.

लखनऊ : 'गोवर्धन योजना' अब उत्तर प्रदेश के गांवों में नई रोशनी लेकर आई है. प्रदेश के सभी 72 जिलों में बायोगैस टैंक स्थापित करने के निर्णय ने ग्रामीण विकास की दिशा में एक नई शुरुआत की है.

'117 ग्रामीण क्षेत्रों में बायोगैस संयंत्र लगाने का लक्ष्य' : पंचायती राज विभाग के अधिकारी ओमप्रकाश मणि त्रिपाठी बताते हैं कि 2018 में प्रधानमंत्री मोदी की ओर से शुरू की गई गोवर्धन योजना के तहत उत्तर प्रदेश के 117 ग्रामीण क्षेत्रों में बायोगैस संयंत्र लगाने का लक्ष्य रखा गया था, जिसमें अब 115 संयंत्र पूरी तरह क्रियाशील हैं. उन्होंने बताया कि बलरामपुर और बलिया जिलों में कार्य 90% पूरा हो चुका है और शेष कार्य शीघ्र पूरा कर लिया जाएगा.

टंडवा महंत ग्राम पंचायत में बायोगैस प्लांट (Photo credit: पंचायती राज विभाग)

'ग्रामीणों को हो रहा आर्थिक लाभ' : उन्होंने बताया कि इस योजना को जिला अधिकारी की अध्यक्षता में निजी कंपनियों के सहयोग से संचालित किया जा रहा है. ग्राम पंचायत ने आटा चक्की की सुविधा ग्रामीणों को बेहद सस्ती दर पर उपलब्ध कराई है, जहां बाजार में गेहूं पिसाई 2 से 3 रुपये प्रति किलो होती है, वहीं यहां मात्र 1 रुपये प्रति किलो में यह सेवा दी जा रही है. इससे ग्रामीणों को सीधा आर्थिक लाभ हो रहा है न केवल पैसे की बचत बल्कि समय और श्रम की भी बचत हो रही है.

'सोलर प्लांट से अतिरिक्त आय' : उन्होंने बताया कि अब तक बायोगैस से चलने वाली इस चक्की से 2100 रुपये की आमदनी दर्ज की जा चुकी है, जबकि गांव में लगे सोलर प्लांट से 51151 रुपये की अतिरिक्त आय हुई है. यह राशि ग्राम पंचायत के विकास कार्यों में उपयोग की जा रही है. यानी यह योजना केवल सुविधा नहीं, बल्कि आत्मनिर्भरता का आर्थिक मॉडल बन चुकी है.

24 लाख की लागत से बायोगैस प्लांट स्थापित (Photo credit: पंचायती राज विभाग)

'गोबर और जैविक कचरे का उपयोग' : उन्होंने बताया कि बायोगैस प्लांट से उत्पन्न गैस का उपयोग केवल ऊर्जा के लिए नहीं, बल्कि जैविक खाद निर्माण में भी किया जा रहा है. इस प्लांट में गोबर और जैविक कचरे का उपयोग होता है, जिससे कचरे का निस्तारण भी सहज रूप से हो जाता है. खेतों में अब इसी जैविक खाद का प्रयोग हो रहा है, जिससे रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता घटी है और खेती अधिक टिकाऊ बनी है.

'बायोगैस यूनिट के संचालन का प्रशिक्षण' : उन्होंने बताया कि इस पहल ने गांव में रोजगार और सामाजिक सहभागिता दोनों को मजबूत किया है. स्थानीय युवाओं को बायोगैस यूनिट के संचालन और रखरखाव का प्रशिक्षण दिया गया है, जबकि महिलाएं खाद निर्माण, वितरण और स्वच्छता अभियानों में सक्रिय भूमिका निभा रही हैं. इससे न केवल आर्थिक सशक्तिकरण हुआ है, बल्कि सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना भी बढ़ी है.

श्रावस्ती में बायोगैस प्लांट स्थापित. (Photo credit: पंचायती राज विभाग)

'ग्रामीणों को दे रही निश्चित आय' : पंचायती राज विभाग के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि टंडवा महंत ग्राम पंचायत का बायोगैस प्लांट आत्मनिर्भरता और नवाचार का जीवंत उदाहरण है, यहां बायोगैस से संचालित आटा चक्की न केवल ऊर्जा की बचत कर रही है, बल्कि ग्रामीणों को निश्चित आय और समय की बचत भी दे रही है. यह मॉडल ‘ऊर्जा से आय’ तक स्वावलंबन की दिशा में निर्णायक कदम है.





पंचायती राज विभाग के निदेशक अमित कुमार सिंह ने कहा कि अत्याधुनिक बायोगैस इकाई केवल ऊर्जा उत्पादन तक सीमित नहीं है, बल्कि जैविक खाद और पर्यावरण संरक्षण में भी बहुआयामी लाभ दे रही है. यह गांव को अब आत्मनिर्भरता का आर्थिक मॉडल बनाएगा.





