ETV Bharat / state

IIT BHU में शैवाल से तैयार हुआ बायोफ्यूल, पेट्रोल और डीजल का बनेगा विकल्प, सस्ती और स्वच्छ ईंधन की ओर बढ़े कदम - BIOFUEL PREPARED FROM ALGAE

IIT BHU का नया रिसर्च, शैवाल से तैयार हुआ बायोफ्यूल जो बनेगा पेट्रोल डीजल का विकल्प

ETV Bharat
शैवाल से बनेगा सस्ता ईंधन (photo credit ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 22, 2025 at 4:50 PM IST

3 Min Read

वाराणसी: जीवाश्म ईंधन काफी महंगा और प्रदूषण फैलाने वाला होता है इसके विकल्प के लिए जैव ईंधन को लगातार विकसित करने पर लगातार शोध किया जा रहा है ताकि स्वच्छ और सस्ता ईंधन उपलब्ध हो सके. ऐसा ही एक शोध आईआईटी BHU में भी किया जा रहा है. आईआईटी बीएचयू और इंटेग्रल यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ज्ञानेंद्र त्रिपाठी और डॉ. अल्वीना फारूकी ने डॉ. विशाल मिश्रा के मार्गदर्शन में माइक्रोएल्गी यानि कि सूक्ष्म शैवाल को उगाने की एक नई तकनीक विकसित की है, जिससे अधिक तेल प्राप्त करके बायोफ्यूल बनाया जा सकता है. इस रिसर्च को ग्रीन केमिस्ट्री लेटर्स एंड रिव्यूज नामक विज्ञान पत्रिका में प्रकाशित किया गया है.

बायोफ्यूल को दो स्टेप में किया गया तैयार: इस शोध के बारे में बीएचयू वाराणसी के स्कूल ऑफ बायोकैमिकल इंजीनियरिंग के डॉ. विशाल मिश्रा ने बताया कि, ग्रीन एनर्जी के बेहतर विकल्प के रूप में हमने इसे तैयार किया है. इसे तैयार करने में टू स्टेप प्रणाली अपनाई गई है. सबसे पहले एल्गी को बंद टैंक यानी कि फोटोबायोरिएक्टर में विकसित किया गया और उसके बाद दूसरे स्टेप में उसे खुले तालाब में ट्रांसफर किया गया, जहां उसने अधिक तेल उत्पन्न किया. इस प्रक्रिया में Scenedesmus sp. GTAF_01 IU नामक विशेष शैवाल स्ट्रेन का उपयोग किया गया, जिससे तेल की मात्रा में ज्यादा वृद्धि हुई है.

सस्ती ईंधन बनाने की ओर बढ़े कदम डॉ. विशाल मिश्रा ने कहा कि, “यह विधि कम लागत में बेहतर परिणाम देती है और इसे बड़े पैमाने पर अपनाया जा सकता है. यह स्वच्छ ईंधन बनाने, पर्यावरण की रक्षा करने और जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता कम करने में मदद करेगी.” वह कहते हैं कि,यह शोध सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा उपलब्ध कराने मददगार है. यदि इस तकनीक का व्यापक रूप से उपयोग किया जाए तो यह भारत को हरित और कम-कार्बन भविष्य की ओर अग्रसर करेगा. वही शोधकर्ता डॉ. अल्वीना फारूकी ने कहा, “ये तरीका बायोफ्यूल उत्पादन को और अधिक व्यवहारिक और टिकाऊ बनाता है. प्राकृतिक संसाधनों का समझदारी से उपयोग करके हम ऊर्जा सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में बड़े कदम उठा सकते हैं.”

डायरेक्टर ने बताया बड़ी कामयाबी
आईआईटी बीएचयू के निदेशक प्रोफेसर अमित पात्रा ने कहा, “यह कार्य इस बात उदाहरण है कि सहयोगात्मक अनुसंधान कैसे समाज की महत्वपूर्ण आवश्यकताओं के लिए नए समाधान प्रदान कर सकता है. मैं इस टीम को बधाई देता हूं, जिन्होंने स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा की राष्ट्र की दृष्टि के अनुरूप एक उपयोगी विधि विकसित की है.”

ये भी पढ़े: वाराणसी में पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट की रफ्तार धीमी; जानें कब तक PNG घर-घर पहुंचेगी

वाराणसी: जीवाश्म ईंधन काफी महंगा और प्रदूषण फैलाने वाला होता है इसके विकल्प के लिए जैव ईंधन को लगातार विकसित करने पर लगातार शोध किया जा रहा है ताकि स्वच्छ और सस्ता ईंधन उपलब्ध हो सके. ऐसा ही एक शोध आईआईटी BHU में भी किया जा रहा है. आईआईटी बीएचयू और इंटेग्रल यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ज्ञानेंद्र त्रिपाठी और डॉ. अल्वीना फारूकी ने डॉ. विशाल मिश्रा के मार्गदर्शन में माइक्रोएल्गी यानि कि सूक्ष्म शैवाल को उगाने की एक नई तकनीक विकसित की है, जिससे अधिक तेल प्राप्त करके बायोफ्यूल बनाया जा सकता है. इस रिसर्च को ग्रीन केमिस्ट्री लेटर्स एंड रिव्यूज नामक विज्ञान पत्रिका में प्रकाशित किया गया है.

बायोफ्यूल को दो स्टेप में किया गया तैयार: इस शोध के बारे में बीएचयू वाराणसी के स्कूल ऑफ बायोकैमिकल इंजीनियरिंग के डॉ. विशाल मिश्रा ने बताया कि, ग्रीन एनर्जी के बेहतर विकल्प के रूप में हमने इसे तैयार किया है. इसे तैयार करने में टू स्टेप प्रणाली अपनाई गई है. सबसे पहले एल्गी को बंद टैंक यानी कि फोटोबायोरिएक्टर में विकसित किया गया और उसके बाद दूसरे स्टेप में उसे खुले तालाब में ट्रांसफर किया गया, जहां उसने अधिक तेल उत्पन्न किया. इस प्रक्रिया में Scenedesmus sp. GTAF_01 IU नामक विशेष शैवाल स्ट्रेन का उपयोग किया गया, जिससे तेल की मात्रा में ज्यादा वृद्धि हुई है.

सस्ती ईंधन बनाने की ओर बढ़े कदम डॉ. विशाल मिश्रा ने कहा कि, “यह विधि कम लागत में बेहतर परिणाम देती है और इसे बड़े पैमाने पर अपनाया जा सकता है. यह स्वच्छ ईंधन बनाने, पर्यावरण की रक्षा करने और जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता कम करने में मदद करेगी.” वह कहते हैं कि,यह शोध सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा उपलब्ध कराने मददगार है. यदि इस तकनीक का व्यापक रूप से उपयोग किया जाए तो यह भारत को हरित और कम-कार्बन भविष्य की ओर अग्रसर करेगा. वही शोधकर्ता डॉ. अल्वीना फारूकी ने कहा, “ये तरीका बायोफ्यूल उत्पादन को और अधिक व्यवहारिक और टिकाऊ बनाता है. प्राकृतिक संसाधनों का समझदारी से उपयोग करके हम ऊर्जा सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में बड़े कदम उठा सकते हैं.”

डायरेक्टर ने बताया बड़ी कामयाबी
आईआईटी बीएचयू के निदेशक प्रोफेसर अमित पात्रा ने कहा, “यह कार्य इस बात उदाहरण है कि सहयोगात्मक अनुसंधान कैसे समाज की महत्वपूर्ण आवश्यकताओं के लिए नए समाधान प्रदान कर सकता है. मैं इस टीम को बधाई देता हूं, जिन्होंने स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा की राष्ट्र की दृष्टि के अनुरूप एक उपयोगी विधि विकसित की है.”

ये भी पढ़े: वाराणसी में पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट की रफ्तार धीमी; जानें कब तक PNG घर-घर पहुंचेगी

For All Latest Updates

TAGGED:

VARANASI NEWSBIOFUEL PREPARED FROM ALGAEIIT BHUआईआईटी बीएचयू ने बनाया जैव ईंधनBIOFUEL PREPARED FROM ALGAE

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

यूपी में आज से रफ्तार पकड़ेगा मानसून; 47 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, चलेंगी तेज हवाएं, बिजली गिरने की चेतावनी

मदरसा बोर्ड के मेला ऐप से होगी AI की पढ़ाई, 2018 से पहले की सभी मार्कशीट होंगी डिजिटल

यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती: इस बार नेगेटिव मार्किंग नहीं, जानिए पूरी चयन प्रक्रिया, कब और कैसे करें आवेदन-तैयारी

यूपी में दरोगा भर्ती; महिलाओं को आरक्षण का अगर चाहिए लाभ तो ये प्रमाण पत्र अनिवार्य, जानिए क्या है नियम

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.