महाकाली के दरबार से खाली हाथ नहीं जाते भक्त, मन्नत पूरी होने पर चढ़ाते हैं चांदी के गहने

रजत आभूषणों से होता है मां का अलंकार यहां मां महाकाली की प्रतिमा को भक्त चांदी के गहनों से सजाते हैं. अब तक नगरवासी करीब 16 से 17 लाख रुपये के गहने माता को अर्पित कर चुके हैं. नवरात्रि की समाप्ति के बाद इन गहनों को सुरक्षित रूप से बैंक के लॉकर में रख दिया जाता है. आयोजन समिति के सदस्यों का कहना है कि यह गहने सिर्फ माता के लिए हैं और यह परंपरा हर वर्ष आगे बढ़ती जा रही है.

बीना: नवरात्रि में बीना शहर भर में देवी के विभिन्न स्वरूपों के दर्शन करने रोजाना सैकड़ों भक्तों की भीड़ उमड़ रही है. शहर के शिव वॉर्ड स्थित शिव मंदिर में नवरात्र के अवसर पर आस्था का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है. यहां खटीक समाज की ओर से लगातार पांचवे वर्ष मन्नत वाली महाकाली की स्थापना की गई है. माता की भक्ति और श्रद्धा का यह आयोजन अब पूरे नगर का पर्व बन चुका है.

‘नगर सेठानी’ के रूप में पूजते हैं भक्त

बीना शहर सहित आसपास से आने वाले श्रद्धालु मां महाकाली को 'नगर सेठानी' मन्नत वाली महाकाली के नाम से भी जानते हैं. मान्यता है कि यहां सच्चे मन से मांगी गई मुराद अवश्य पूरी होती है. यही कारण है कि नवरात्र के दौरान यहां आस्था का सैलाब उमड़ता है. दूर-दूर से लोग यहां आकर माथा टेकते हैं और अपनी मनोकामनाएं व्यक्त करते हैं.

यह आयोजन भले ही खटीक समाज की पहल हो, लेकिन अब यह पूरे शहर का उत्सव बन चुका है और भक्तों की सहभागिता और भव्यता ने इसे बीना शहर की पहचान बना दिया है. सप्तमी के दिन यहां महाआरती का बड़े स्तर पर आयोजन होता है, साथ ही 56 भोग भी लगाया जाता है. जिसमें बीना शहर सहित आसपास के क्षेत्रों से हजारों की संख्या में भक्त आते हैं और मुराद मांगते हैं और मन्नत वाली महाकाली उनकी मन्नत भी पूरी करती है.

मन्नत पूरी होने पर तीन लाख का हार मां को चढ़ाया

शिवाजी वार्ड में रहने वाले अभिषेक सोनी ने बताया कि, ''मैं पिछले साल से मन्नत वाली महाकाली से जुड़ा हूं. मेरे परिवार की बहुत बड़ी मन्नत थी, जिसे मैंने पिछली बार मां के सामने बोला था. वह मन्नत मेरी पिछले साल ही पूरी हो गई थी, लेकिन नवरात्रि का समापन हो गया था, इस वजह से मैं उस समय हार नहीं चढ़ा सका था लेकिन इस बार स्थापना के पहले ही दिन अपने परिवार के साथ पहुंचकर तीन लाख रुपए कीमत का चांदी का हार मां को अर्पित किया है.''

रात में पुलिस और समिति के सदस्य करते हैं चौकसी

पुजारी छोटू देवलिया ने बताया कि, ''जब से मन्नत वाली महाकाली की प्रतिमा रखी जा रही है तब से वह पूजा करते आ रहे हैं. जो भी भक्त सच्चे मन और सच्चे दिल से मन्नत मांगता है उसकी मन्नत मां पूरी करती है. ऐसे कई भक्त हैं जिनकी मनोकामना पूरी हुई है.'' समिति के सदस्यों ने बताया कि, मन्नत वाली महाकाली के पंडाल में सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं. साथ ही यहां पुलिस के चार जवान भी पूरी रात तैनात रहते हैं. इसके अलावा डायल 112 भी मौजूद रहती है. पुलिस के अलावा समिति के सदस्य भी रातभर सुरक्षा में लगे रहते हैं.

एकादशी को होता है प्रतिमा विसर्जन

ज्हां पूरे देश में नवरात्र के अगले दिन दशहरा को शोभा यात्राएं और झांकी निकालकर माता की प्रतिमाओं का विसर्जन किया जाता है. वहीं बीना की ‘नगर सेठानी’ माता महाकाली की प्रतिमा का विसर्जन एकादशी को होता है.