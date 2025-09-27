तय गति से स्पीड बढ़ने पर लगेगा आटोमैटिक ब्रेक, रेल सुरक्षा का कवच 4.0 से रुकेंगे रेल हादसे
मध्य प्रदेश के बीना जंक्शन से धौलपुर तक रेलवे ट्रैक को कवच 4.0 प्रणाली से किया जा रहा सुसज्जित. स्पीड बढ़ने पर लगेंगे आटोमैटिक ब्रेक.
Published : September 27, 2025 at 9:08 AM IST
सागर: रेल दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए भारतीय रेल आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस(AI) आधारित कवच 4.0 से धौलपुर-बीना रेल ट्रैक को लैस करने जा रही है. उत्तर मध्य रेलवे के अंतर्गत आने वाले 321 लंबे ट्रैक को कवच 4.0 से लैस करने के लिए 300 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. टेंडर प्रक्रिया का वर्कआर्डर जारी हो गया है और अक्टूबर में काम भी शुरू हो जाएगा. 2027 तक बीना-धौलपुर रेल ट्रैक कवल 4.0 से सुसज्जित होगा.
जानिए क्या है कवच 4.0
कवच 4.0 आधुनिक तकनीक से लैस एक ऐसा स्वचलित सुरक्षा तंत्र है, जो कई सुविधाओं से लैस होगा. अगर ट्रैक पर चलते हुए ट्रेन की अपनी तय गति से 2 से 5 किमी प्रति घंटा तक स्पीड बढ़ेगी तो ये सिस्टम काम करना शुरू कर देगा. 2 किमी प्रति घंटा की स्पीड पर ओवर स्पीड अलार्म बजेगा और 5 किमी प्रति घंटा की स्पीड पर आटोमैटिक ब्रेक लग जाएंगे. इतना ही नहीं, किसी कारणवश आटोमैटिक ब्रेक नहीं लगे, तो 9 किमी प्रति घंटा की स्पीड पर पहुंचने से इमरजेंसी ब्रेक अपने आप लग जाएंगे. इस तकनीक में इंटरलाॅकिंग के कारण सिग्नल रेडियो वेव और इंटरनेट की मदद से सीधे इंजन तक पहुंचेंगे.
धौलपुर से बीना तक लगेंगे 38 नए टावर
कवच 4.0 प्रणाली आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस(AI) आधारित है. इसके तहत ट्रैक किनारे और रेल स्लीपर में आधुनिक उपकरण लगाए जाएंगे और धौलपुर से बीना तक इंटरनेट से जोड़ने के लिए 38 नए टावर बनाए जाएंगे. धौलपुर से मुरैना और ग्वालियर, झांसी होते हुए बीना तक ये टावर लगाए जाएंगे. 321 किमी लंबे ट्रैक के हर 10 किमी पर एलटीई (लांग टर्म इवोल्यूशन) टावर लगाए जा रहे हैं, जिससे ट्रेन की हर गतिविधि पर आसानी से नजर रखी जा सकेगी. इतना ही नहीं इस ट्रैक से गुजरने वाली ट्रेन के इंजन पर एक टावर होगा और आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस डिवाइस इंजन पर लगाई जाएगी.
सीमेंट वाले स्लीपर पर लगेगी डिवाइस
कवच 4.0 के तहत ट्रेन से लगातार संपर्क बनाए रखने के लिए सीमेंट के बने हुए ट्रैक के स्लीपर, जिन पर ट्रैक बिछाया जाता है, उन पर हर एक किलोमीटर के फासले पर एक ऐसी डिवाइस लगाई जा रही है कि जैसे ही ट्रेन उस स्लीपर से गुजरेगी, तो ट्रैन की जानकारी कंट्रोल रूम तक पहुंच जाएगी. इस प्रणाली से क्रॉसिंग पर होने वाले हादसे भी रोके जाने में मदद मिलेगी. क्रॉसिंग पर ट्रेन का हॉर्न अपने आप बजने लगेगा. अगर रेड सिग्नल होने पर भी ट्रेन नहीं रूकती है, तो सिग्नल के 50 मीटर पहले आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस ट्रेन को रोक देगा.
अब मानवीय भूल चूक पर भी नजर
झांसी रेलमंडल के पीआरओ मनोज कुमार का कहना है कि रेलवे ट्रैक हादसे रोकने के लिए आधुनिक से आधुनिक तकनीक से ट्रैक को सुसज्जित किया जा रहा है. इसी कड़ी में सागर संसदीय क्षेत्र के बीना जंक्शन से धौलपुर तक रेलवे ट्रैक को कवच 4.0 प्रणाली से सुसज्जित किया जा रहा है. अब तक कवच तकनीक में ट्रेनों की टक्कर रोकने पर ज्यादा फोकस था, लेकिन कवच 4.0 मानवीय भूल चूक पर भी पैनी नजर रखेगा. साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस की मदद से हादसे रोकने का काम करेगा. अगले दो साल में बीना-धौलपुर ट्रैक कवच 4.0 से सुसज्जित होगा.
क्या कहना है सांसद का
सागर सांसद लता वानखेडे का कहना है कि बीना जंक्शन से धौलपुर तक 321 किमी के रेलवे ट्रैक को कवच 4.0 से लैस किया जा रहा है. कवच भारतीय रेलवे की अपनी स्वदेशी ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम (ATP) है. इसका काम है ट्रेन टकराव (collision) रोकना, SPAD यानी सिग्नल पास्ड एट डेंजर को रोकना, ओवरस्पीड कंट्रोल करना और ज़रूरत पड़ने पर ट्रेन को अपने-आप रोक देना. यह लोको पायलट की केबिन में सिग्नल की जानकारी दिखाता है और अगर ड्राइवर सिग्नल या स्पीड लिमिट को मिस करता है तो अपने आप ब्रेक लगाकर ट्रेन रोक देता है. धुंध, खराब विज़िबिलिटी या हाई-डेंसिटी रूट पर यह सिस्टम रेलवे को अत्यधिक सुरक्षा देता है.