बिलासपुर के सरकंडा में युवक ने दी जान, जांच में जुटी पुलिस

बिलासपुर के सरकंडा थाना इलाके के राज किशोर नगर का ये मामला है.

bilaspur self shot dead
युवक ने खुद को गोली मारकर दी जान (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 29, 2025 at 3:16 PM IST

बिलासपुर: जिले में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है. एक युवक ने घातक कदम उठाते हुए अपनी जान दे दी. फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल कर रही है. मौत के कारणों का स्पष्ट खुलासा अब तक नहीं हो पाया है.

क्या है पूरा मामला: दरअसल बिलासपुर के सरकंडा थाना इलाके का ये मामला है. युवक राजकिशोर नगर में रहता था. जानकारी मिलते ही आस पास के लोग घर के बाहर जुट गए. लोगों के मुताबिक युवक का नाम संस्कार है जो मेडिकल कॉलेज पढ़ाई को लेकर काफी चिंतित था और तनाव में था. हालांकि मौत की वजह यही है या कुछ और ये साफ नहीं है.

राजकिशोर नगर में रहने वाले युवक ने आत्महत्या की है मौत के कारणों का पता लगाया जा रहा है. - सिविल लाइन सीएसपी निमितेश सिंह परिहार

मौके पर पहुंची पुलिस: घटना की सूचना पर सरकंडा पुलिस और उच्च अधिकारी मौके पर पहुंचे और मामले में जांच पड़ताल शुरू कर दी है. फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा है. पीएम रिपोर्ट के बाद आगे की वजह साफ हो पाएगी.

7 सितंबर को भी ऐसी ही घटना: मेडिकल कॉलेज कोरबा के हॉस्टल में एमबीबीएस स्टूडेंट हिमांशु कश्यप (उम्र 22) का शव मिला था. मेडिकल कॉलेज की ओर से छात्र के परिजनों को घटना की जानकारी दी गई. मृतक हिमांशु भी मूल रूप से बिलासपुर जिले के रहने वाला था.

