बिलासपुर: जिले में स्मार्ट सिटी ने काम को लटका कर रखने वाले ठेका कंपनियों पर बड़ी कार्रवाई की है. कंपनियों पर करोड़ों का जुर्माना लगाने के साथ ही टेंडर को भी निरस्त कर दिया गया है. इसमें अरपा उत्थान और तट संवर्धन योजना और मंगला STP प्रोजेक्ट जैसे 2 बड़े मामलों में एक्शन शामिल हैं.
पहला मामला, अरपा नदी तट संवर्धन योजना: इसके तहत इंदिरा सेतु से पुराना पुल तक सड़क निर्माण का ठेका मेसर्स गणपति इंफ्रास्ट्रक्चर को दिया गया था. इसमें समतलीकरण, रिटेनिंग वाल, टोवाल, नाला और सड़क निर्माण शामिल है. तय समय में काम पूरा न होने पर एक्सटेंशन भी मिला, लेकिन इसके बाद भी काम की रफ्तार नहीं बढ़ी.
इस तरह हुई कार्रवाई
- इस प्रोजेक्ट की लागत करीब 50 करोड़ है.
- 2 अप्रैल 2025 को 37.50 लाख का जुर्माना लगाने के साथ ही नोटिस दिया गया.
- 14 अगस्त 2025 को भी नियमों के तहत 2.99 करोड़ का जुर्माना लगाया गया साथ ही ठेका रद्द किया गया.
- ठेका रद्द होने के बाद नया टेंडर करने पर ₹11.32 लाख अतिरिक्त जुर्माना लगा.
- इस तरह कुल 3.10 करोड़ का जुर्माना मेसर्स गणपति इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगा है.
बार-बार नोटिस और जुर्माने के बावजूद कंपनी ने काम में कोई प्रगति नहीं की, इसलिए नियमों के अनुसार ठेका रद्द करना पड़ा.- अमित कुमार, एमडी
दूसरा मामला, मंगला प्रोजेक्ट: अरपा नदी में दूषित जल को रोकने के लिए प्रोजेक्ट लाया गया. मंगला में 10 एमएलडी और 6 एमएलडी क्षमता के एसटीपी, सड़क और नाला निर्माण का काम निर्माणाधीन है. ये प्रोजेक्ट श्रद्धा कंस्ट्रक्शन को मिला था. 10 एमएलडी एसटीपी लागत 13.54 करोड़ और 6 एमएलडी एसटीपी की लागत 8.69 करोड़ है. इसके निर्माण की भी गति धीमी है.
इस तरह हुई कार्रवाई
- 10 एमएलडी एसटीपी को लेकर 19 मई 2025 को ₹40.62 लाख (3%) जुर्माना लगा.
- 14 अगस्त 2025 को भी 94.78 लाख (7%) जुर्माना लगा, इस तरह कुल 1.35 करोड़ जुर्माना लगाया गया.
- वहीं 6 एमएलडी एसटीपी को लेकर 19 मई 2025 को 26.07 लाख (3%) जुर्माना लगाया गया.
- फिर 14 अगस्त 2025 को भी 60.83 लाख (7%) जुर्माना लगाया गया, इस तरह इसमें कुल 64.09 लाख जुर्माना लगा.
अंतिम चेतावनी: जुर्माना के साथ ही दोनों एसटीपी प्रोजेक्ट्स का ठेका रद्द करने के लिए अंतिम नोटिस भी जारी किया गया है.
नया टेंडर, अटल पथ: अरपा नदी के बाईं ओर इंदिरा सेतु से नया पुल तक सड़क और निर्माण कार्य के लिए 9.73 करोड़ का नया टेंडर जारी हुआ है. इस मार्ग को "अटल पथ" नाम दिया जाएगा.
नया ठेका पारदर्शी प्रक्रिया से दिया जाएगा और तय समय में काम पूरा होगा- खजांची कुमार, अपर आयुक्त नगर निगम बिलासपुर
स्मार्ट सिटी ने इस तरह 2 बड़ी कार्रवाई की है. अब देखना होगा आगे इन प्रोजेक्ट को कैसे गति मिलती है?