बिलासपुर ने रचा इतिहास: प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की इस श्रेणी में देशभर में चमका नाम - PRADHAN MANTRI MATRU VANDANA YOJANA

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत नाम पंजीकरण में बिलासपुर ने उत्तरी भारत में पहला स्थान हासिल किया है.

Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana
प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना पंजीकरण में बिलासपुर का पहला स्थान (ETV Bharat)
Published : August 19, 2025 at 12:47 PM IST

बिलासपुर: प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY) के विशेष लाभार्थी पंजीकरण अभियान के दौरान हिमाचल प्रदेश का बिलासपुर जिला पूरे उत्तर भारत में अव्वल रहा है. एक माह तक चले इस विशेष अभियान में बिलासपुर ने 249% लक्ष्य पूरा कर न केवल प्रदेश भर में बल्कि समूचे उत्तर भारत में शीर्ष स्थान हासिल किया है. यह उपलब्धि न केवल प्रशासनिक कार्यक्षमता का प्रमाण है, बल्कि जमीनी स्तर पर महिलाओं के प्रति जागरूकता और कल्याणकारी योजनाओं की प्रभावशीलता को भी दर्शाती है.

PMMVY पंजीकरण में उत्तर भारत में बिलासपुर पहले पायदान पर

बिलासपुर जिला उपायुक्त राहुल कुमार ने कहा कि, "15 जुलाई से 15 अगस्त 2025 तक चले इस अभियान में बिलासपुर जिले ने लक्ष्य से ढाई गुना अधिक पंजीकरण कर एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है. जिले ने देशभर के 766 जिलों में 26वां स्थान प्राप्त किया, जो अपने आप में एक बड़ी बात है. इस अभियान के दौरान पात्र महिलाओं की पहचान, पंजीकरण और योजना से जोड़ने की प्रक्रिया बेहद व्यवस्थित रही."

सुनियोजित रणनीति से मिली बड़ी उपलब्धि

उपायुक्त ने राहुल कुमार ने इस सफलता का श्रेय जिला प्रशासन, महिला एवं बाल विकास विभाग और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की मेहनत और समर्पण को दिया. उन्होंने कहा कि यह सफलता एक सुनियोजित टीम प्रयास का परिणाम है. जिला कार्यक्रम अधिकारी हरीश मिश्रा और उनकी टीम ने इस अभियान को मिशन की तरह लिया. आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिकाएं, पर्यवेक्षक, परियोजना अधिकार सभी ने दिन-रात मेहनत की. उपायुक्त राहुल कुमार ने सभी कर्मचारियों को बधाई देते हुए उम्मीद जताई कि इसी तरह के सामूहिक प्रयासों से आने वाले समय में और अधिक योजनाएं सफल होंगी और समाज के अंतिम व्यक्ति तक उनका लाभ पहुंचेगा.

Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana
प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना पंजीकरण में बिलासपुर का पहला स्थान (ETV Bharat)

योजना की जानकारी पहुंचाने के लिए पंचायत स्तर पर विशेष कैंप

महिलाओं तक योजना की जानकारी पहुंचाने और उन्हें लाभ दिलवाने के लिए हर पंचायत स्तर पर विशेष कैंप, घर-घर संपर्क और हेल्थ चेकअप के साथ पंजीकरण की व्यवस्था की गई. प्रदेश स्तरीय रैंकिंग में बिलासपुर के बाद सिरमौर, कुल्लू, चंबा, कांगड़ा, हमीरपुर, ऊना, मंडी, सोलन, किन्नौर, शिमला और लाहौल-स्पीति जैसे जिलों ने भी अन्य स्थान हासिस किया. लेकिन, बिलासपुर की यह उपलब्धि न केवल प्रदेश में बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रेरणा का केंद्र बनी है. यह अभियान प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के उद्देश्यों को जमीनी हकीकत में तब्दील करने का जीवंत उदाहरण बन गया है.

क्या है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का उद्देश्य?

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का उद्देश्य गर्भवती और धात्री महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान कर उन्हें बेहतर पोषण, स्वास्थ्य जांच और नवजात शिशु की देखभाल के लिए प्रेरित करना है. योजना के अंतर्गत पहले दो जीवित बच्चों तक लाभ दिया जाता है, जिसमें दूसरे बच्चे का लाभ केवल लड़की होने की स्थिति में ही मान्य है.

पात्र महिला को दी जाती है 11,000 रुपए की सहायता राशि

इस तरह योजना के अंतर्गत एक पात्र महिला को औसतन ₹11,000 की आर्थिक सहायता सुनिश्चित की जाती है. योजना के अंतर्गत तीन चरणों में दी जाने वाली राशि इस प्रकार है. पहली किस्त (₹3000) गर्भधारण की पुष्टि के बाद, एलएमपी (Last Menstrual Period) की तिथि से 6 माह के भीतर पंजीकरण और एक प्रसव पूर्व जांच पूर्ण करने पर प्रदान की जाती है. दूसरी किस्त (₹2000) बच्चे के जन्म का पंजीकरण और प्रथम टीकाकरण चक्र (BCG, OPV, DPT, हेपेटाइटिस-B) पूरा होने के बाद दी जाती है. वहीं, तीसरी किस्त (₹6000 - केवल कन्या संतान के लिए) दूसरे जीवित बच्चे के रूप में यदि लड़की होती है और सभी शर्तें पूर्ण होती हैं तो एकमुश्त राशि के रूप में प्रदान की जाती है.

महिला सशक्तिकरण की दिशा में अहम कदम

यह योजना न केवल पोषण और स्वास्थ्य से जुड़ी जरूरतों को पूरा करती है, बल्कि यह महिला सशक्तिकरण और कन्या सशक्तिकरण की दिशा में भी एक बड़ा कदम भी है. विशेष रूप से दूसरे बच्चे के रूप में कन्या होने पर अतिरिक्त लाभ देकर समाज में लैंगिक समानता को बढ़ावा देने का संदेश दिया गया है. बिलासपुर की इस ऐतिहासिक उपलब्धि से स्पष्ट है कि यदि प्रशासनिक इच्छाशक्ति, योजनाबद्ध कार्य और जमीनी स्तर पर कर्मठ कार्यकर्ता मिल जाएं तो किसी भी योजना को सफल बनाना संभव है. यह उदाहरण न केवल हिमाचल प्रदेश के अन्य जिलों, बल्कि देशभर के लिए एक मॉडल बन सकता है.

