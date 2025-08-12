ETV Bharat / state

भारी बारिश से घुमारवीं-सुन्हाणी-बरठीं मार्ग ध्वस्त, यातायात पूरी तरह ठप, ग्रामीणों और छात्रों की बढ़ी मुश्किलें - BILASPUR ROAD CLOSED

बिलासपुर में लगातार हो रही बारिश से घुमारवीं-सुन्हाणी-बरठीं मार्ग ध्वस्त हो गया है. इस मार्ग पर यातायात पूरी तरह से ठप है.

भारी बारिश से घुमारवीं-सुन्हाणी-बरठीं मार्ग ध्वस्त
भारी बारिश से घुमारवीं-सुन्हाणी-बरठीं मार्ग ध्वस्त (ETV Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 12, 2025 at 3:33 PM IST

बिलासपुर: घुमारवीं उपमंडल में बीते दिनों से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है. बारिश के चलते उपमंडल घुमारवीं की ग्राम पंचायत बाड़ी करंगोड़ा के गांव बाड़ी के पास घुमारवीं-सुन्हाणी-बरठीं सड़क पूरी तरह से टूट गयी है, जिससे स्थानीय लोगों के साथ-साथ आसपास के क्षेत्रों के यात्रियों को भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. सबसे ज्यादा दिक्कत उन विद्यार्थियों को होगी, जो बुधवार से दोबारा खुलने जा रहे सरकारी स्कूलों में पढ़ाई के लिए रोजाना इस मार्ग से गुजरते हैं.

बता दें कि सोमवार देर रात को बाडी-मझेड़वा-नालू मार्ग पर एक बड़ा हिस्सा अचानक धंस गया, जिससे यह सड़क पूरी तरह से बंद हो गई. सड़क पर गहरे गड्ढे और दरारें पड़ने के कारण छोटे-बड़े सभी प्रकार के वाहनों का आवागमन पूरी तरह रोक दिया गया है. स्थानीय प्रशासन ने इसे असुरक्षित घोषित करते हुए आम जनता से अपील की है कि वे इस मार्ग पर किसी भी तरह का जोखिम न उठाएं.

भारी बारिश से घुमारवीं-सुन्हाणी-बरठीं मार्ग ध्वस्त (ETV Bharat)

वहीं, आज लोक निर्माण विभाग घुमारवीं डिवीजन के अधिशासी अभियंता दीपक सुरेली अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे. उन्होंने सड़क की स्थिति का निरीक्षण किया. अधिशासी अभियंता दीपक सुरेली ने कहा, "यह मार्ग अब किसी भी वाहन के लिए सुरक्षित नहीं है. सड़क का अधिकांश हिस्सा धंस जाने के कारण यहां मरम्मत कार्य भी चुनौतीपूर्ण रहेगा. फिलहाल इस मार्ग को पूरी तरह बंद रखा जाएगा और लोगों को घुमारवीं से निहारी या भगेड से पन्नौल होकर यात्रा करने की सलाह दी जा रही है".

गौरतलब है कि 14 अगस्त से सरकारी स्कूलों का नया सत्र शुरू हो रहा है, लेकिन सड़क टूटने से कई गांवों के बच्चों को स्कूल पहुंचने में भारी दिक्कत होगी. पहले जहां बच्चे इस संपर्क मार्ग से सीधे स्कूल पहुंचते थे, अब उन्हें लंबा रास्ता तय करना पड़ेगा. इससे न केवल समय की बर्बादी होगी, बल्कि बारिश के मौसम में सुरक्षा को लेकर भी चिंताएं बढ़ गई हैं.

स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि बरसात के मौसम में इस मार्ग की स्थिति हर साल खराब होती है, लेकिन समय रहते विभाग द्वारा स्थायी समाधान नहीं खोजा जाता. इस बार सड़क का धंसना लोगों के लिए बड़ी मुसीबत बन गयी है, क्योंकि यह मार्ग कई गांवों को जोड़ने वाली मुख्य कड़ी है. ग्रामीणों ने मांग की है कि जल्द से जल्द वैकल्पिक व्यवस्था की जाए और बरसात खत्म होते ही सड़क की मरम्मत को प्राथमिकता दी जाए.

वहीं, घुमारवीं और आसपास के क्षेत्रों में बारिश का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है. कई छोटे नाले और खड्ड उफान पर हैं, जिससे भूस्खलन और सड़क धंसने की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं. प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने, अनावश्यक यात्रा से बचने और मौसम विभाग द्वारा जारी चेतावनियों पर ध्यान देने की अपील की है.

