बिलासपुर में भीषण सड़क हादसा, टैंकर से टक्कर के बाद स्कूटी में भड़की आग, 2 लोगों की मौके पर मौत - BILASPUR ROAD ACCIDENT

बिलासपुर में चंडीगढ़-मनाली फोरलेन पर स्वारघाट के पास टैंकर और स्कूटी की भीषण टक्कर में दो लोगों की मौके पर मौत हो गई.

Bilaspur Road Accident
बिलासपुर में भीषण सड़क हादसा (ETV Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 21, 2025 at 4:06 PM IST

Updated : August 21, 2025 at 4:38 PM IST

बिलासपुर: चंडीगढ़-मनाली फोरलेन पर स्वारघाट के नजदीक गरामोडा टोल प्लाजा के पास एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है. हादसा इतना भयावह था कि स्कूटी पर सवार दो युवक आग की लपटों में बुरी तरह से घिर गए. टैंकर और स्कूटी की टक्कर के बाद एक्टिवा पूरी तरह से जलकर राख हो गई है. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन हादसा देख पुलिस के भी होश उड़ गए.

स्वारघाट में भीषण सड़क हादसा

घटनास्थल पर मौजूद प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, भीषण टक्कर उस समय हुई जब एक्टिवा सवार युवक फोरलेन पर टोल प्लाजा की ओर बढ़ रहे थे. उसी समय एक तेज रफ्तार टैंकर ने उन्हें टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि एक्टिवा स्कूटी उछल कर दूर जा गिरी और उसमें आग लग गई. देखते ही देखते पूरी स्कूटी आग की लपटों में घिर गई और दोनों युवक उस आग की चपेट में आ गए. आसपास मौजूद लोग जब तक कुछ समझ पाते, तब तक बहुत देर हो चुकी थी. इस हादसे में दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई.

Bilaspur Road Accident
चंडीगढ़-मनाली फोरलेन पर स्वारघाट के पास भीषण हादसा. (ETV Bharat)

टैंकर चालक के खिलाफ मामला दर्ज

हादसे की सूचना मिलते ही एसडीएम स्वारघाट धर्मपाल और जिला परिषद उपाध्यक्ष मानसिंह धीमान मौके पर पहुंचे. उन्होंने घटनास्थल का जायजा लिया और राहत एवं बचाव कार्यों को तेज करने के निर्देश दिए. इस दौरान एसडीएम धर्मपाल ने बताया कि, "मैं टोल प्लाजा से गुजर रहा था तभी अचानक सामने इस भयानक दुर्घटना का दृश्य देखा. फौरन पुलिस को सूचना दी गई और कार्रवाई शुरू कर दी ई. हादसे के तुरंत बाद पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रण में लिया. दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए नजदीकी अस्पताल भेजा गया है. टैंकर चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है. मृतकों की पहचान हमीरपुर निवासी सुनील और जगातखाना निवासी रबीब अहमद के रूप में हुई है."

टैंकर की तेज रफ्तार ने लील ली दो लोगों की जिंदगी!

प्रारंभिक जांच में टैंकर की तेज रफ्तार और लापरवाही को हादसे का प्रमुख कारण माना जा रहा है. हादसे की जांच में जुटी पुलिस ने घटनास्थल से साक्ष्य एकत्रित कर लिए हैं और सीसीटीवी फुटेज की भी जांच की जा रही है. हादसे की सूचना मिलते ही दोनों मृतकों के परिजन सदमे में हैं. इस दुर्घटना के बाद से हमीरपुर और जगातखाना क्षेत्र में मातम पसरा हुआ है.

Bilaspur Road Accident
टैंकर से टक्कर के बाद स्कूटी जलकर राख (ETV Bharat)

क्या है स्थानीय लोगों की मांग?

इस भीषण सड़क हादसे पर समाज के विभिन्न वर्ग के लोगों ने गहरा दुख व्यक्त करते हुए प्रशासन से फोरलेन पर वाहनों की गति पर नियंत्रण के लिए कठोर कदम उठाए जाने की मांग की है. स्थानीय लोगों और यात्रियों का कहना है कि फोरलेन पर भारी वाहनों की तेज रफ्तार से आए दिन ऐसे हादसे हो रहे हैं, लेकिन सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं किए जा रहे हैं. ग्रामोड़ा टोल प्लाजा के पास विशेषकर सुरक्षा उपायों की कमी बताई जा रही है. लोगों ने प्रशासन और एनएचएआई से टोल क्षेत्र में स्पीड लिमिट लागू करने, सीसीटीवी निगरानी बढ़ाने और चेतावनी संकेतों को स्पष्ट रूप से लगाने की मांग की है. ताकि आने वाले समय में सड़क हादसों पर नियंत्रण पाया जा सके.

