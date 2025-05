ETV Bharat / state

बिलासपुर रेंज आईजी डॉ. संजीव शुक्ला का जांजगीर दौरा, बीट सिस्टम, कम्युनिटी पुलिसिंग पर जोर - IG SANJEEV SHUKLA VISIT JANJGIR

कम्युनिटी पुलिसिंग पर जोर ( ETV Bharat )

जांजगीर चांपा: बिलासपुर रेंज के आईजी डॉ. संजीव शुक्ला रेंज के सभी जिलों में अपराध और पुलिसिंग की समीक्षा कर रहे हैं. इसी कड़ी में शुक्रवार को जांजगीर चांपा जिला के दौरे पर पहुंचे. उन्होंने पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सभा कक्ष में सालाना समीक्षा मीटिंग ली. जिला भर के थाना प्रभारियों के साथ एसडीओपी बैठक में शामिल हुए. आईजी ने नए कानून और डिजिटलाइजेशन के बारे में जानकारी दी और उसके क्रियान्वयन के निर्देश दिए. कम्युनिटी पुलिसिंग पर फोकस: बिलासपुर रेंज आईजी ने जांजगीर जिले के कई थाना प्रभारी और विवेचको की तारीफ की, वहीं कुछ थाना प्रभारियों की विवेचना में कमी के कारण फटकार भी लगाई. आईजी ने कम्युनिटी पुलिसिंग पर जोर दिया. बीट सिस्टम (ETV Bharat) हर जिले की समीक्षा बैठक ले रहे हैं. जिले के कानून व्यवस्था की स्थिति, बेसिक पुलिसिंग पर कार्रवाई की जानकारी, नए कानून के तहत कार्रवाई की समीक्षा की गई. कुछ जगहों पर अच्छा काम हुआ है. कुछ जगहों पर हम पीछे हैं, उन्हें लक्ष्य दिया गया है: डॉ. संजीव शुक्ला, आईजी, बिलासपुर रेंज बीट प्रभारी के नंबर का प्रचार करने के निर्देश: मीडिया से चर्चा करते हुए आईजी डॉ संजीव शुक्ला ने बताया कि पुलिस बीट सिस्टम पर काम करती है, लेकिन बीट प्रभारी के बारे में लोग नहीं जानते, इसलिए अब बीट प्रभारियों के नम्बर गांव के हर व्यक्ति तक पहुंचाने की पहल की जाएगी.

