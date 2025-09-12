ETV Bharat / state

मवेशियों की तस्करी पर बिलासपुर पुलिस का एक्शन, यूपी ले जाने के दौरान पीछा कर ट्रक पकड़ा

रतनपुर पुलिस ने ट्रक का पीछा कर उसे पकड़ा, इस दौरान एक ड्राइवर फरार हो गया.

action On Cattle Smuggling
मवेशियों की तस्करी पर बिलासपुर पुलिस का एक्शन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 12, 2025 at 2:42 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

बिलासपुर: जिले में पुलिस ने मवेशियों की तस्करी केस में बड़ा एक्शन लिया था. रतनपुर क्षेत्र में पशु तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. तस्कर 17 भैसों से भरी ट्रक को उत्तरप्रदेश बुचड़ख़ाना ले जा रहे थे.

2 भैंस की मौत: रतनपुर पुलिस ने ट्रक का पीछा कर रोका. पाया गया कि, जिसमें 2 भैंस की मौत हो चुकी थी वहीं एक भैंस घायल हालत में मिली. फिलहाल पुलिस कार्रवाई में जुटी है.

मवेशियों की तस्करी पर बिलासपुर पुलिस का एक्शन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

क्या है पूरा मामला?: दरअसल पुलिस को 10 सितम्बर की रात मुखबिर के माध्यम से सूचना मिली कि रायपुर बिलासपुर राष्ट्रीय मार्ग में रतनपुर की ओर एक वाहन उत्तरप्रदेश जा रहा है. इसमें बिना चारा पानी के मवेशियों को ठूंस ठूंसकर भरा गया है.

एक फरार, एक पकड़ा गया: पुलिस ने उस वाहन का पीछा कर रोका इसपर वाहन चालक गाड़ी छोड़कर फरार हो गया. वहीं गाड़ी में एक अन्य व्यक्ति मिला जिसने पूछताछ में अपना नाम शाहरूख कुरैशी पिता इदरीश कुरैशी उम्र 25 साल बताया.

वैध दस्तावेज नहीं थे: आरोपी शाहरूख थाना चुसाना, जिला सामली उत्तरप्रदेश का ही रहने वाला है. गाडी की तलाशी में पाया गया कि, उसमें कुल 17 मवेशी थे. इनमें 13 भैंसा, 2 भैंस और 2 मृत भैंसा मिले. मौके पर गवाहों के सामने पंचनामा तैयार किया गया.

मवेशियों की कीमत करीब 6 लाख: आरोपी शाहरूख कुरैशी को गिरफ्तार किया गया है. वहीं 17 मवेशी जिनकी कीमत करीबन 5 लाख 95 हजार रुपए है जब्त किया गया है. साथ ही एक वाहन को भी जब्त किया गया है जिसकी कीमत करीबन 10 लाख रुपए है.

आरोपी के पास से 2 मोबाइल भी जब्त किए गए हैं. आरोपी पर छग कृषक पशु परीरक्षण अधिनियम की धारा 4,6,10 व पशु क्रूरता अधिनियम की धारा 11 का अपराध पंजीबद्ध किया गया. वहीं फरार आरोपी की तलाश की जा रही है.- नूपुर उपाध्याय, एसडीओपी कोटा

आरोपी शाहरूख कुरैशी को मवेशी रखने या खरीदी बिक्री करने और परिवहन करने के संबंध में दस्तावेज मांगा गया था लेकिन ऐसा कोई दस्तावेज उसके पास नहीं था. इसके बाद कार्रवाई की गई.

बीजापुर में मवेशी तस्कर केजी संन्यासी गिरफ्तार, 45 भैंसों को कराया गया आजाद
21 सितंबर को BJYM करेगी मोदी युवा रन और नमो युवा रन का आयोजन, रायपुर और बिलासपुर में जुड़ेंगे युवा
युवती पर पेट्रोल डालकर जलाने की कोशिश, बिलासपुर में पान ठेले के पास वारदात

For All Latest Updates

TAGGED:

BILASPUR POLICE ACTIONCATTLE SMUGGLINGमवेशियों की तस्करीरतनपुर पुलिसACTION ON CATTLE SMUGGLING

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

धमतरी के किसान ने जैविक खेती से किया कमाल, खेत में उगाई 6 फीट की लौकी, तीन फीट की बरबट्टी

नक्सल प्रभावित गांव का स्कूल बना मॉडल, प्रिंसिपल की सोच से बच्चे बोल रहे फर्राटेदार अंग्रेजी

पीएम किसान सम्मान योजना से 58 हजार किसान किये गए अपात्र, आदिवासी जिले में योजना से वंचित हुए अन्नदाता

अबूझमाड़ की 'लाइफलाइन' अब 'डेंजर जोन', नारायणपुर–ओरछा रोड पर 'भ्रष्टाचार-लापरवाही के गड्ढे'

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.