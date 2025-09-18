ETV Bharat / state

अब घर बैठे मिलेंगी बिलासपुर नगर निगम की सेवाएं, शुरू होगा स्मार्ट चैटबॉट, स्वच्छ वार्ड चैलेंज की भी पहल

बिलासपुर नगर निगम स्मार्ट चैटबॉट शुरू करने जा रहा है. साथ ही स्वच्छता को लेकर स्वच्छ वार्ड चैलेंज की भी पहल की जा रही है.

अब घर बैठे मिलेंगी बिलासपुर नगर निगम की सेवाएं (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 18, 2025 at 8:46 PM IST

बिलासपुर: प्रदेश का पहला ऐसा नगर निगम बनने जा रहा है, जो नागरिकों को स्मार्ट चैटबॉट के माध्यम से घर बैठे महत्वपूर्ण सेवाएं प्रदान करेगा. यह सुविधा पूरी तरह व्हाट्सएप आधारित होगी और इसका उद्देश्य जनता की सुविधाओं को आसान और डिजिटल बनाना है.

क्या है स्मार्ट चैटबॉट और कैसे करेगा काम?: बिलासपुर नगर निगम ने डिजिटल इंडिया की दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए स्मार्ट चैटबॉट की शुरुआत की है. यह AI आधारित चैटबॉट व्हाट्सएप पर काम करेगा. इस चैटबॉट का उपयोग करना नागरिको बेहद आसान होगा.

उपयोग कैसे करें:

  • मोबाइल में नंबर +91 88157 82574 सेव करें.
  • उस पर "हाय" या "नमस्ते" लिखकर मैसेज भेजें.
  • आपको एक ऑटोमेटेड मैसेज आएगा जिसमें सेवाओं की सूची होगी.
  • अपनी जरूरत के अनुसार विकल्प चुनें और प्रक्रिया पूरी करें.

किन सेवाओं का मिलेगा लाभ:

  • प्रॉपर्टी टैक्स की जानकारी और भुगतान
  • बिल्डिंग परमिशन
  • शिकायत पंजीकरण
  • जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र
  • अन्य नगर निगम से जुड़ी सेवाएं

स्वच्छ वार्ड चैलेंज: बिलासपुर नगर निगम ने शहर को स्वच्छ बनाने के लिए स्वच्छ वार्ड चैलेंज की शुरुआत कर रहा है. हर महीने सभी वार्डों का सर्वे किया जाएगा. जो वार्ड सबसे स्वच्छ होगा, स्वच्छता के पैमाने पर खरा उतरेगा, उसे विकास कार्यों के लिए ₹10 लाख का अतिरिक्त फंड दिया जाएगा. इसकी घोषणा केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास राज्य मंत्री तोखन साहू ने की.

स्वच्छ दुर्गा पंडाल प्रतियोगिता भी होगी आयोजित: बिलासपुर नगर निगम अब इस बार दुर्गा उत्सव में भी स्वच्छता को बढ़ावा देने जा रहा है. स्वच्छ गणेश पंडाल की तरह अब स्वच्छ दुर्गा उत्सव पंडाल प्रतियोगिता भी कराई जाएगी, जिसमें प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार दिए जाएंगे.

बिलासपुर नगर निगम ने इन फैसलों से डिजिटल इंडिया के साथ ही स्वच्छता सर्वे में भी एक अहम कदम उठाया है.

