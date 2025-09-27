बिलासपुर में आधी रात 4 युवकों ने मचाया उत्पात!, कहासुनी में एक युवक के घर पर की पत्थरबाजी, पुलिस पर भी बरसाएं पत्थर
बिलासपुर में पुरानी रंजिश के चलते 4 बदमाशों ने संदीप के घर पथराव किया. इस दौरान पुलिस भी इसकी चपेट में आ गई.
बिलासपुर: हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर शहर के डियारा सेक्टर वार्ड नंबर 8 में बीती रात दो गुटों के बीच हुई बहसबाजी ने हिंसक रूप ले लिया. जिसके बाद एक गुट ने पथराव शुरू कर दिया. जिससे पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल पैदा हो गया. सूचना पर पहुंची पुलिस भी इस पत्थरबाजी की चपेट में आ गई. इस हमले में एक पुलिसकर्मी बाल-बाल बचा, जबकि बाकी जवान खुद की सुरक्षा में लग गए. यह स्थिति लगभग एक घंटे तक बनी रही. इलाके में तनावपूर्ण माहौल को देखते हुए स्थानीय लोग भी अपने घरों में कैद हो गए. सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि ये युवक पुलिस के सामने से ही मौके से फरार हो गए.
जानकारी के अनुसार, यह पूरा घटनाक्रम बीते शुक्रवार की रात करीब 10 बजे शुरू हुआ. डियारा सेक्टर में दो गुटों के बीच किसी पुरानी रंजिश को लेकर कहासुनी शुरू हुई, जो जल्दी ही हिंसा में बदल गई. देखते ही देखते गाली-गलौज और धमकियों के बीच एक गुट से जुड़े आरोपी अमित कुमार, कन्नू, कुशल चंद और टकला ने कथित तौर पर पथराव शुरू कर दिया. सबसे हैरानी की बात यह रही कि पथराव न सिर्फ स्थानीय लोगों पर हुआ, बल्कि मौके पर पहुंची पुलिस टीम भी इसकी चपेट में आ गई.
शिकायतकर्ता संदीप कुमार ने बताया, "वह बस अड्डे स्थित अपनी दुकान में काम कर रहा था. तभी चार युवक एक गाड़ी में उसके पास पहुंचे और उसे जान से मारने की धमकी देने लगे. डर के मारे संदीप तुरंत वहां से निकलकर अपने घर चला गया, लेकिन थोड़ी ही देर में चारों युवक संदीप के घर के पास पहुंचे. जिसके बाद चारों युवकों ने संदीप और उसके परिवार पर पथराव करना शुरू कर दिया. इस दौरान संदीप के घर के शीशे टूट गए और आसपास रहने वाले लोगों में भी दहशत फैल गई".
घटना की सूचना मिलते ही सदर थाना से पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन उपद्रवी युवक इतने उग्र थे कि उन्होंने पुलिस टीम पर भी पथराव कर दिया. यह स्थिति लगभग एक घंटे तक बनी रही. तनाव का देख स्थानीय लोग भी अपने घरों में छिप गए. वहीं, इस दौरान चारों आरोपी युवक मौके से फरार हो गए. सबसे बड़ी बात की जहां यह घटना घटी, वह सिटी चौकी से मात्र 500 मीटर की दूरी पर है. बावजूद इसके आरोपियों में पुलिस का कोई खौफ नहीं दिखा. आरोपी युवकों को पकड़ने के लिए देर रात 1 से 2 बजे तक सर्च ऑपरेशन चलाया, लेकिन आरोपी युवक अपने इलाके से ही भी फरार हो गए.
वही, शनिवार सुबह बिलासपुर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिवकुमार चौधरी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया. एएसपी शिवकुमार चौधरी ने कहा, "इस मामले को लेकर कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी. सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि चारों आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए. पुलिस की ओर से कहीं न कहीं लापरवाही जरूर हुई है, जिसकी जांच की जाएगी".
स्थानीय निवासियों ने बताया, "इन चारों युवकों के खिलाफ पहले भी सिटी चौकी और सदर थाना में कई शिकायतें दर्ज हो चुकी हैं. आरोप है कि ये युवक पहले भी झगड़े, धमकियां और गुंडागर्दी जैसी हरकतों में शामिल रहे हैं. लेकिन पुलिस की ओर से कोई ठोस कार्रवाई न होने के चलते इनका हौसला बढ़ता गया. शुक्रवार रात की घटना उसी का परिणाम थी, जिसने पूरे मोहल्ले की शांति भंग कर दी".
