बिलासपुर: जिले में एक दर्दनाक घटना सामने आई है. मरहीमाता दर्शन कर लौटने के दौरान तीन बच्चे नाले के तेज बहाव में बह गए. जिससे उनकी मौत हो गई. उन्हें बचाने उतरे पिता का फिलहाल पता नहीं चल पाया है. रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है.

बस खड़ी कर नाला पार कर गए मंदिर: सोमवार को बलौदाबाजार और बिलासपुर से करीब 30 से 40 लोग बस से बेलगहना भनवारटंक मरही माता देवी के दर्शन करने गए थे. इस दौरान रास्ते में पड़ने वाले नाले के पास बस खड़ी कर सभी दर्शन करने मंदिर चले गए. जिस समय सभी ने नाला पार किया, उस समय नाले में ज्यादा पानी नहीं था.

मंदिर से वापसी के दौरान नाले में पानी का बहाव हुआ तेज: मंदिर में पूजा अर्चना के बाद वापसी में शाम 6:30 बजे सभी लोग पैदल नीचे उतरकर नाला पार कर रहे थे. ज्यादातर लोगों ने नाला पार कर लिया था. इसी दौरान पहाड़ी व जंगल क्षेत्र होने के कारण अचानक नाले में पानी का बहाव तेज हो गया.

नाले में बहने से 3 बच्चों की मौत, पिता लापता: जिसमें सकरी परसदा के रहने वाले बलराम ध्रुव पिता 45 वर्ष की बेटी मुस्कान ध्रुव उम्र 13 साल, उनके रिश्तेदार निशांत ध्रुव पिता राजा ध्रुव 5 साल भाटापारा, व गौरी ध्रुव पिता सुरेश ध्रुव 13 साल तेज बहाव की चपेट में आकर बहने लगे. बच्चों की चीख सुनकर बलराम ध्रुव ने बेटी और अन्य बच्चों को बचाने के लिए नाले में छलांग लगा दी. पानी का तेज बहाव था इस कारण वह भी नाले में बह गया. चार लोगों के नाले में बहने से परिवार और रिश्तेदारी में कोहराम मच गया.

नाले में बहे लापता शख्स की तलाश जारी: बेलगहना चौकी प्रभारी राज सिंह ने बताया कि नाले में बहने की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची. परिजन और ग्रामीणों की मदद से रात 9:30 बजे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया. मुस्कान ध्रुव, निशांत ध्रुव और गौरी ध्रुव का शव नाले से बरामद कर लिया गया है. लेकिन लापता बलराम ध्रुव की तलाश की जा रही है. देर रात होने के बाद रेस्क्यू रोक दिया गया. सुबह फिर लापता शख्स की तलाश जारी है.