गोविंदसागर झील में वाटर स्पोर्ट्स की फिर से हुई शुरुआत, बिलासपुर में पर्यटक ले सकेंगे रोमांच का आनंद

बिलासपुर के गोविंद सागर झील में एक बार फिर से वाटर स्पोर्ट्स गतिविधियों की शुरुआत हो चुकी है.

बिलासपुर में वाटर स्पोर्ट्स की फिर से हुई शुरुआत
बिलासपुर में वाटर स्पोर्ट्स की फिर से हुई शुरुआत (ETV Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 24, 2025 at 1:41 PM IST

बिलासपुर: गोविंद सागर झील की लहरों पर फिर से रोमांच की सरगर्मी लौट आई है. अब पर्यटक गोविंद सागर झील में वाटर स्पोर्ट्स गतिविधियों का आनंद ले सकते हैं. जिला बिलासपुर में दोबारा से वाटर स्पोर्ट्स गतिविधियों की औपचारिक रूप से शुरुआत हो गई है. इस मौके पर डीसी राहुल कुमार ने स्पीड बोट और क्रूज राइड का अनुभव लिया और इसे एक रोमांचकारी और अविस्मरणीय अनुभव बताया. इस मौके पर गोविंद सागर एडवेंचर एंड वाटर स्पोर्ट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष ईशान अख्तर उपस्थित रहे.

इस मौके पर डीसी ने कहा, "पर्यटक बिलासपुर आएं और गोविंद सागर झील में वाटर स्पोर्ट्स का आनंद लें. प्रशासन पर्यटकों की सुविधा और सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहा है. आने वाले समय में झील क्षेत्र में और भी नई गतिविधियों की शुरुआत की जाएगी. बिलासपुर को एक एडवेंचर स्पोर्ट्स हब के रूप में विकसित करना जिला प्रशासन की प्राथमिकता है. ताकि बिलासपुर का नाम राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर और अधिक मजबूती से उभरे".

बिलासपुर डीसी ने की वाटर स्पोर्ट्स की शुरुआत
बिलासपुर डीसी ने की वाटर स्पोर्ट्स की शुरुआत (ETV Bharat)

प्राकृतिक सुंदरता और साहसिक खेलों का संगम

बता दें कि चंडीगढ़-मनाली फोरलेन के नजदीक और भाखड़ा बांध के किनारे स्थित यह झील पर्यटकों को प्राकृतिक सुंदरता और साहसिक खेलों का अद्वितीय संगम प्रदान करती है. यहां आने वाले पर्यटकों को अब क्रूज राइड, बनाना राइड, स्पीड बोट, वाटर स्कूटर जैसी रोमांचक गतिविधियों का लुत्फ उठाने का मौका मिलेगा. इन सभी गतिविधियों को पूरी सुरक्षा और प्रशासनिक निगरानी के तहत संचालित किया जा रहा है.

गोविंद सागर झील में वाटर स्पोर्ट्स की शुरुआत
गोविंद सागर झील में वाटर स्पोर्ट्स की शुरुआत (ETV Bharat)

सीएम ने किया था स्पोर्ट्स गतिविधियों का शुभारंभ

उल्लेखनीय है कि पिछले वर्ष मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने गोविंद सागर झील में वाटर स्पोर्ट्स गतिविधियों का विधिवत शुभारंभ किया था. अब इन गतिविधियों को और अधिक संगठित एवं आकर्षक स्वरूप प्रदान किया जा रहा है. ताकि पर्यटकों को बेहतर अनुभव मिल सके. लेकिन मानसून में भारी बरसात और खतरों को देखते हुए बीते 3 महीनों से गोविंदसागर झील में वाटर स्पोर्ट्स गतिविधियां बंद कर दी गई थी, जिसे फिर से शुरू कर दिया गया है.

गोविंद सागर झील में में वाटर स्पोर्ट्स गतिविधि
गोविंद सागर झील में में वाटर स्पोर्ट्स गतिविधि (ETV Bharat)

