बिलासपुर में बारिश से भारी तबाही, शहर जलमग्न, भूस्खलन से कई सड़कें बंद

कीरतपुर-नेरचौक फोरलेन, चंडीगढ़-मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग से लेकर गांवों की लिंक सड़कें, स्कूल भवन, खेत और बाजार हर जगह प्रकृति का तांडव जारी है. किरतपुर-नेरचौक फोरलेन के समलेटू इलाके में हुए भूस्खलन से कुछ समय के लिए मार्ग को पूरी तरह बंद हो गया. इससे चंडीगढ़-मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात प्रभावित हुआ और यात्रियों को घंटों इंतजार करना पड़ा.

बिलासपुर: बरसात के मौसम में हिमाचल प्रदेश में आपदा से तबाही मची हुई है. बिलासपुर जिले में भी पिछले कुछ दिनों से भारी बारिश और जगह-जगह भूस्खलन से जनजीवन अस्त-व्यस्त है. पिछले कुछ दिनों से हो रही बारिश के चलते जिले में नाले उफान पर है. जगह-जगह भूस्खलन से सड़कें बाधित हैं, जिसके चलते लोगों की परेशानी बढ़ गई है. रोजमर्रा की चीजों के लिए लोगों को आए दिन परेशानी से दो-चार होना पड़ रहा है.

वहीं, उपमंडल स्वारघाट के अंतर्गत आने वाले मतनोह से मुझेड जाने वाला संपर्क मार्ग भी बारिश के चलते पूरी तरह बंद हो गया. भारी बारिश के कारण इस मार्ग पर मलबे के साथ बड़े-बड़े पत्थर आ गिरे. इससे आवागमन पूरी तरह ठप हो गया. ग्रामीणों की जमीनें तबाह हो गई हैं. खेतों की उपजाऊ मिट्टी बह गई है, जिससे आने वाले समय में इस क्षेत्र में खेती करना भी मुश्किल हो सकता है. ऐसे में ग्रामीणों ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है.

जगह-जगह भूस्खलन से बिलासपुर में कई सड़कें बंद (ETV Bharat)

घुमारवीं-बिलासपुर मार्ग बंद

फोरलेन पर स्थित भगेड़ फ्लाईओवर के नीचे भारी मात्रा में मलबा आ गया, जिससे घुमारवीं-बिलासपुर मार्ग बंद हो गया. स्वारघाट के कुटेहला पंचायत के मतनोह गांव में बारिश के दौरान पहाड़ी से पानी और मलबा गांव की ओर बहता चला आया. गांव में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. खेत, आम के बगीचे और खड़ी फसलें पूरी तरह नष्ट हो गईं.

भारी बारिश से कई घर जलमग्न (ETV Bharat)

भारी बारिश से शहर जलमग्न!

बरसात के कहर से जिला मुख्यालय बिलासपुर भी अछूता नहीं रहा है. यहां सिनेमा कॉलोनी क्षेत्र में भूस्खलन से एक घर का हिस्सा हवा में लटक गया, जिससे आसपास के लोगों में भय का माहौल बना हुआ है. चेतना चौक के आसपास की दुकानों और सड़कों पर पानी और मलबा भर गया. स्थानीय लोगों का कहना है कि सिनेमा कॉलोनी के पास एक नाली की पुलिया मलबे से भर गई थी, जिससे नाली का पानी सड़कों पर बहने लगा. चेतना चौक की दुकानों में पानी घुस गया. इस क्षेत्र में दो स्थानों पर भूस्खलन की भी घटना सामने आई है, जिससे लिंक रोड बंद हो गया है.

बारिश के चलते धंसा स्कूल का डंगा

बारिश के कारण, शिक्षा खंड श्री नैना देवी के अंतर्गत आने वाली राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला छड़ोल को भी भारी नुकसान झेलना पड़ा है. बारिश के चलते स्कूल का डंगा धंस गया है और मुख्य भवन की दीवारों में दरारें आ गई हैं. स्कूल की स्थिति इतनी जर्जर हो गई है कि कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है. गुरुवार (18 सितंबर) को स्कूल में कक्षा छठी से जमा दो तक कुल 65 विद्यार्थी पहुंचे थे, लेकिन भवन की हालत देखकर उन्हें सुरक्षित स्थान पर ले जाना पड़ा. स्कूल की बिल्डिंग जर्जर होने ने छात्रों और अभिभावकों में भय का माहौल है. उन्होंने प्रशासन से जल्द से जल्द मरम्मत की मांग की है.

भारी बारिश से ऋषिकेश में फंसी HRTC की बसें (ETV Bharat)

ऋषिकेश में फंसी HRTC की बसें

बिलासपुर जिले के ऋषिकेश क्षेत्र में बुधवार देर रात भारी बारिश के चलते कई जगह हुए भूस्खलन में हिमाचल पथ परिवहन निगम (HRTC) की 2 बसें मलबे में फंस गईं. दोनों बसें पहाड़ी से अचानक आए भारी मलबे के बीच घिर गईं. हालांकि इस घटना में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है, लेकिन हादसे की भयावहता को देखते हुए बसों के चालक और परिचालक समय रहते स्थिति को भांपकर बस से उतर गए, जिससे किसी प्रकार की जानमाल की हानि नहीं हुई. बस चालक ने बताया कि, अचानक पहाड़ी से भारी मात्रा में मलबा और पत्थर सड़क पर आ गिरे. उसी समय इस क्षेत्र से एचआरटीसी की 2 बसें गुजर रही थीं. तेज आवाज और मलबे की गति को देख बसों को वहीं रोक दिया और बस से बाहर निकल आए.

जिले में जगह-जगह भूस्खलन से सड़कों पर यातायात प्रभावित

"बिलासपुर जिले में भारी बारिश से जगह-जगह पर लैंडस्लाइड हुए हैं. शहर के कुछ स्थानों पर सड़कों पर मलबा आया है, जिसको साफ करवाया जा रहा है. जिला प्रशासन पूरे नुकसान का आकलन कर रही है. फिलहाल कोई जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है. बारिश और भूस्खलन से हुए नुकसान को लेकर प्रशासन भी अलर्ट मोड में आ गया है. संबंधित विभागों को प्रभावित क्षेत्रों में तैनात कर दिया गया है. लोग पहाड़ी और भूस्खलन संभावित इलाकों से दूर रहें और किसी भी आपात स्थिति में स्थानीय प्रशासन से संपर्क करें." - राहुल कुमार, डीसी बिलासपुर

