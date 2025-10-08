बिलासपुर हादसे ने याद दिलाए मंडी की कोटरोपी बस दुर्घटना के जख्म, पहाड़ धंसने से काल का ग्रास बने थे 47 लोग
हिमाचल के बिलासपुर बस हादसे ने मंडी की कोटरोपी बस दुर्घटना की याद दिला दी. जब पहाड़ धंसने से 47 लोगों की गई थी जान.
Published : October 8, 2025 at 3:04 PM IST
शिमला: बरसात के दौरान पहाड़ी राज्य हिमाचल को कभी न भूलने वाले जख्म मिलते हैं. बिलासपुर के झंडूता विधानसभा क्षेत्र के तहत बरठीं में एक निजी बस पर पहाड़ी से भारी मलबा गिरने के कारण 16 लोगों की मौत हो गई. हिमाचल में इससे पहले भी इसी तरह के दुखद हादसे पेश आए हैं. हर हादसे के बाद पिछले जख्म हरे हो जाते हैं. आठ साल पहले मंडी के कोटरोपी में पहाड़ी धंसने के कारण एचआरटीसी की बस भारी मलबे की चपेट में आ गई थी. उस हादसे में 47 लोगों की मौत हुई थी.
बिलासपुर हादसे में बस सवार 16 की मौत
अब बिलासपुर में निजी बस पहाड़ी से गिरे भारी मलबे की चपेट में आई. हालांकि, मानसून सीजन बीत चुका है, लेकिन इस साल अक्टूबर महीने के आरंभ से ही बारिश हो रही है. मंगलवार को एक निजी बस शाम को साढ़े छह बजे के करीब बरठीं के भल्लू पुल के समीप हादसे का शिकार हो गई. पहाड़ी पर से भारी मलबा आया और बस उसमें दब गई. मरोत्तन से घुमारवीं जा रही इस अभागी बस में कुल 18 लोग सवार थे. बस के चालक सहित पंद्रह लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. एक बच्चे का शव बुधवार सुबह निकाला गया. दो छोटे बच्चे, जो भाई-बहन हैं, इस हादसे में बच गए. हादसे के तुरंत बाद पूरे बिलासपुर जिला से डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ काम में लग गया.
भाजपा के स्थानीय विधायक जीतराम कटवाल, बिलासपुर सदर के विधायक त्रिलोक जम्वाल, श्री नैनादेवी जी से विधायक रणधीर शर्मा, बड़सर के विधायक इंद्रदत्त लखनपाल मौके पर मौजूद थे. देर रात 12 बजकर पांच मिनट पर डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री बरठीं स्वास्थ्य संस्थान पहुंचे और हादसे का शिकार हुए लोगों के परिजनों से मिले. साथ ही पूरे हादसे की जानकारी ली. डिप्टी सीएम ने सुबह मौके पर जाकर हालत का जायजा लिया. पूर्वाह्न के समय नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर भी प्रभावितों से मिले. सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू शिमला में ओक ओवर से पल-पल की अपडेट लेते रहे. सीएम ने मीडिया को हादसे के बारे में जानकारी दी और मृतकों के परिजनों को चार-चार लाख रुपए सहायता की बात कही है. इसके अलावा भी राहत मेन्यूल के अनुसार मदद दी जाएगी.
कोटरोपी हादसे में भी मलबे में दब गई थी बस
अगस्त 2017 में मंडी जिला को कोटरोपी में पहाड़ी धंसने से सरकारी बस मलबे में दब गई थी. उस दुर्घटना में 47 लोगों ने जान गंवाई. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट ने इस हादसे पर विस्तार से रिपोर्ट तैयार की थी. कोटरोपी बस हादसे के कारणों व परिणाम की इस रिपोर्ट में बताया गया था कि कैसे कमजोर मिट्टी वाले इलाके की पहाड़ियों से मलबा गिरने का खतरा था. बड़ी बात ये थी कि वर्ष 1977 में भी इसी इलाके में भूस्खलन हुआ था. ठीक पचास साल बाद फिर से भारी भूस्खलन के कारण पेश आई दुर्घटना में 47 लोग मारे गए. यही नहीं, वर्ष 1977 से बाद वर्ष 1997 में भी यहां भूस्खलन हुआ था.
कुल्लू में दबे थे 65 लोग
पीड़ादायक हादसों के इतिहास पर नजर डालें तो हिमाचल ने तबाही के भयावह रूप देखे हैं. कुल्लू के लुगड़भट्टी में 12 सितंबर 1995 को भारी भूस्खलन के कारण मलबे के नीचे दबने से 65 लोगों की मौत हुई थी. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट ने अपनी रिपोर्ट में 65 लोगों के जिंदा ही मलबे में दबने की रिपोर्ट दी है, लेकिन आधिकारिक आंकड़े बताते हैं कि तब हादसे में 39 लोगों की मौत हुई थी. इस इलाके में कच्चे मकान थे और यहां अधिकांश श्रमिक रहते थे.
हिमाचल को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने से पहले वर्ष 1968 में किन्नौर के मालिंग नाला में भारी भूस्खलन हुआ था. उसमें एक किलोमीटर तक नेशनल हाइवे बह गया था. फिर दिसंबर 1982 में जनजातीय जिला किन्नौर के ही शूलिंग नाला में भूस्खलन हुआ. उस हादसे में तीन पुल और डेढ़ किलोमीटर लंबी सड़क बह गई.
साल दर साल आपदाओं में ने ली कईयों की जान
वर्ष 2018 के आंकड़ों पर नजर डालें तो मानसून सीजन में हिमाचल में 343 लोगों की मौत हुई. कुल 1520 करोड़ की संपत्ति को नुकसान हुआ. इसी प्रकार मानसून सीजन में वर्ष 2019 में 218 लोगों को जान गंवानी पड़ी. वर्ष 2020 में 240 लोगों की मौत हुई तो वर्ष 2021 में मौतों का आंकड़ा 481 हो गया. इसी तरह से वर्ष 2022 में मानसून सीजन में भारी बारिश के कारण 435 मौतें दर्ज की गई. वर्ष 2023 में तो हिमाचल ने सदी की भीषणतम आपदा देखी. इस साल मानसून सीजन में 509 लोगों की मौत हुई.
शिमला के समरहिल में शिव बावड़ी भूस्खलन और सोलन जिला के ममलीग में भारी मलबा आने से एक ही दिन में 55 लोगों को जान गंवानी पड़ी थी. शिमला के समरहिल में 14 अगस्त को सावन के सोमवार के दिन महाकाल ने 20 लोगों का जीवन लील लिया. पूरे प्रदेश में 14 अगस्त 2023 के दिन 55 लोगों ने एक ही दिन में जान गंवाई. इसी तरह वर्ष 2024 में बरसात के सीजन में हिमाचल ने 353 और इस वर्ष 2025 में मानसून सीजन में 454 लोगों की जान गई. इस साल अभी-अभी 30 सितंबर को मानसून सीजन पूरा हुआ है, लेकिन इस बार अक्टूबर में बिलासपुर हादसे से पूरे प्रदेश में शोक की लहर दौड़ गई.