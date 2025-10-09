ETV Bharat / state

Bilaspur Bus Accident: मां के साथ दो मासूमों की उठी अर्थी, एक साथ जली परिवार के चार लोगों की चिता

बुधवार को जब फगोग गांव के श्मशान घाट पर चार चिताएं एक साथ जली, तो वहां मौजूद सैकड़ों लोगों की आंखें नम हो गईं. हादसे में बच गए आठ वर्षीय शौर्य ने अपनी मां को मुखाग्नि दी. इस दौरान वहां मौजूद हर किसी की आंखें नम हो गईं. स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने अपने जीवन में इतनी भयावह और हृदयविदारक त्रासदी पहले कभी नहीं देखी.

बिलासपुर: हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले के बरठीं के भल्लू पुल के पास मंगलवार (7 अक्टूबर) को एक प्राइवेट बस पर बहाड़ी से चट्टान गिरने से 16 लोगों की मौत हो गई. इस हादसे ने फगोग गांव के एक ही परिवार के चार सदस्यों की जान ले ली, जिससे पूरे क्षेत्र में मातम पसरा हुआ है. बुधवार को एक ही घर से एक साथ चार अर्थियां उठीं.

दर्दनाक हादसे से गांव में पसरा मातम

हिमाचल के बिलासपुर में दर्दनाक हादसे से पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है. हादसे के बाद बरठीं बाजार बुधवार दोपहर तक पूरी तरह बंद रहा, और लोग पीड़ित परिवार को ढांढस बंधाते रहे. प्रदेश के डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने पीड़ित परिवारों से मुलाकात की. इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इस हादसे पर गहरा दुख जताया. जयराम ठाकुर ने कहा कि यह आपदा हृदय को झकझोर देने वाली है. इतने निर्दोष लोगों की मौत ने पूरे प्रदेश को शोक में डाल दिया है.

एक ही परिवार के चार लोगों की मौत

बिलासपुर बस हादसे में फगोग गांव के एक ही परिवार के चार लोगों की दर्दनाक मौत हो गई. इस हादसे में अंजना कुमारी और उसके दो बेटे नक्ष और आरव की जान चली गई. इसके साथ ही इस हादसे में अंजना कुमारी की जेठानी कमलेश कुमारी की भी जान चली गई. एक साथ एक ही परिवार से चार अर्थियां उठने से पूरे गांव को लेग गहरे दुख में हैं.

बिलासपुर बस हादसे में मृतकों का अंतिम संस्कार (ETV Bharat)

स्थानीय लोगों की क्या है डिमांड?

परिजनों के अनुसार, अंजना कुमारी और कमलेश कुमारी का मायका गंगलोह थेह गांव में था. दोनों देवरानी और जेठानी मायके से अपने ससुराल फगोग जा रही थीं, तभी दर्दनाक हादसा हुआ. भल्लू पुल हादसे ने न केवल एक परिवार को तबाह किया है, बल्कि पूरे क्षेत्र को सुरक्षा और सड़क की स्थिति को लेकर चिंतित कर दिया है. स्थानीय लोग और प्रशासन अब भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के उपायों पर ध्यान देने की मांग कर रहे हैं.

काश पहले रोड बंद कर दिया जाता तो नहीं होता हादसा

स्थानीय निवासी, सूबेदार राजकुमार ने कहा कि, "हाल ही में मैं बाबा बालकनाथ के दर्शन के लिए गया था तो वहां बहुत बड़ा लैंडस्लाइड हुआ था. दो-तीन दिन से लगातार लैंडस्लाइड हो रहा था, प्रशासन की भी कुछ गलती है. इसी बीच भारी बारिश हुई, बावजूद इसके अनदेखी की गई. अगर पहले इस रोड को बंद कर दिया जाता तो शायद इतना दर्दनाक हादसा नहीं होता."

