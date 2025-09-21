देश सेवा में शहीद हुआ हिमाचल का एक और लाल, आतंकियों से मुठभेड़ में मिली शहादत
हिमाचल के बलदेव चंद कुपवाड़ा में आतंकियों से मुठभेड़ करते हुए शहीद हो गए.
बिलासपुर: देश सेवा में हिमाचल का एक और वीर सपूत अपना सर्वस्व न्यौछावर करते हुए शहीद हो गया है. बिलासपुर के झंडूता विधानसभा क्षेत्र के गांव थेह के बहादुर जवान हवलदार बलदेव चंद ने जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में आतंकियों से लोहा लेते हुए शनिवार को वीरगति प्राप्त की. आतंकवाद के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में हवलदार बलदेव चंद ने अदम्य साहस, शौर्य और बलिदान की अमिट मिसाल कायम की और देश की रक्षा करते हुए शहीद हो गए.
विरासत में मिला देश सेवा का जज्बा
हवलदार बलदेव चंद सेवानिवृत्त हवलदार विशन दास के सुपुत्र थे. बलदेव चंद का जन्म एक सैन्य परंपरा वाले परिवार में हुआ, जहां देश भक्ति और सेवा का जज्बा उन्हें विरासत में मिला. बचपन से ही वे देशसेवा के लिए प्रेरित थे और सेना में भर्ती होकर उन्होंने अपने जीवन को राष्ट्र की रक्षा के लिए समर्पित कर दिया. उनकी शहादत की खबर मिलते ही पूरे गांव और आसपास के क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है. लोग उनके घर की ओर उमड़ पड़े. जहां एक ओर आंखों में आंसू हैं, वहीं दिल में इस वीर सपूत के लिए गर्व भी झलक रहा था. ग्रामीणों ने बताया कि बलदेव चंद दो महीने पहले ही छुट्टी पर घर आए थे और परिवार के साथ कुछ दिन बिता कर ड्यूटी पर लौटे थे. किसी को अंदाजा नहीं था कि उनके साथ ये मुलाकात अंतिम होगी.
राजकीय सम्मान के साथ होगी अंतिम विदाई
भारतीय सेना के अनुसार, कुपवाड़ा के एक संवेदनशील इलाके में आतंकियों की मौजूदगी की सूचना पर ऑपरेशन चलाया गया था. इस दौरान भारी गोलीबारी और मुठभेड़ हुई, जिसमें हवलदार बलदेव चंद ने निडरता से मोर्चा संभाला और आतंकियों को कड़ी टक्कर दी. देश की रक्षा करते हुए वे घायल हुए और वीरगति को प्राप्त हो गए. शहीद बलदेव चंद की पार्थिव देह तिरंगे में लिपटी हुई जल्द ही उनके पैतृक गांव पहुंचाई जाएगी. प्रशासन की ओर से अंतिम संस्कार की सभी तैयारियां की जा रही हैं. उन्हें पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जाएगी. जिला प्रशासन, सेना के वरिष्ठ अधिकारी और जनप्रतिनिधि शहीद के अंतिम दर्शन के लिए पहुंचेंगे.
युवाओं के लिए आदर्श बने बलदेव चंद
शहीद बलदेव चंद के निधन से जहां पूरे क्षेत्र में शोक है. वहीं, उनके बलिदान पर अटूट गर्व भी है. क्षेत्रवासी और युवा उन्हें अपना आदर्श मान रहे हैं. उनके त्याग और साहस को आने वाली पीढ़ियां हमेशा याद रखेंगी. स्थानीय ग्रामीणों ने सरकार से मांग की है कि गांव की सड़क, स्कूल या किसी सार्वजनिक स्थान का नाम शहीद बलदेव चंद के नाम पर रखा जाए, ताकि उनकी शहादत को सदैव स्मरण रखा जा सके. वहीं, शहीद के बलिदान पर प्रदेश के मुख्यमंत्री, राज्यपाल और स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने गहरा शोक प्रकट किया है. उन्होंने परिवार को हर संभव सहायता देने का आश्वासन भी दिया है. प्रदेश सरकार की ओर से शहीद के परिजनों को उचित मुआवजा, नौकरी और सम्मान देने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है. हवलदार बलदेव चंद की शहादत सिर्फ उनके गांव या परिवार की नहीं, बल्कि पूरे देश की क्षति है.