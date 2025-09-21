ETV Bharat / state

देश सेवा में शहीद हुआ हिमाचल का एक और लाल, आतंकियों से मुठभेड़ में मिली शहादत

शहीद बलदेव चंद ( Baldev Chand Family )

September 21, 2025

बिलासपुर: देश सेवा में हिमाचल का एक और वीर सपूत अपना सर्वस्व न्यौछावर करते हुए शहीद हो गया है. बिलासपुर के झंडूता विधानसभा क्षेत्र के गांव थेह के बहादुर जवान हवलदार बलदेव चंद ने जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में आतंकियों से लोहा लेते हुए शनिवार को वीरगति प्राप्त की. आतंकवाद के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में हवलदार बलदेव चंद ने अदम्य साहस, शौर्य और बलिदान की अमिट मिसाल कायम की और देश की रक्षा करते हुए शहीद हो गए. विरासत में मिला देश सेवा का जज्बा हवलदार बलदेव चंद सेवानिवृत्त हवलदार विशन दास के सुपुत्र थे. बलदेव चंद का जन्म एक सैन्य परंपरा वाले परिवार में हुआ, जहां देश भक्ति और सेवा का जज्बा उन्हें विरासत में मिला. बचपन से ही वे देशसेवा के लिए प्रेरित थे और सेना में भर्ती होकर उन्होंने अपने जीवन को राष्ट्र की रक्षा के लिए समर्पित कर दिया. उनकी शहादत की खबर मिलते ही पूरे गांव और आसपास के क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है. लोग उनके घर की ओर उमड़ पड़े. जहां एक ओर आंखों में आंसू हैं, वहीं दिल में इस वीर सपूत के लिए गर्व भी झलक रहा था. ग्रामीणों ने बताया कि बलदेव चंद दो महीने पहले ही छुट्टी पर घर आए थे और परिवार के साथ कुछ दिन बिता कर ड्यूटी पर लौटे थे. किसी को अंदाजा नहीं था कि उनके साथ ये मुलाकात अंतिम होगी.

