ETV Bharat / state

लाडनूं फाटक ओवरब्रिज पर अनियंत्रित हुई बाइक, दो युवकों की नीचे गिरने से मौत, एक घायल - BIKE ACCIDENT ON OVERBRIDGE

लाडनूं फाटक ओवरब्रिज पर अनियंत्रित बाइक के दीवार से टकराने से दो युवक नीचे गिर गए, जिनकी मौत हो गई.

Police Station Ladnun
पुलिस थाना लाडनूं (ETV Bharat Kuchaman City)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 20, 2025 at 6:13 PM IST

1 Min Read

कुचामनसिटी: डीडवाना से गुजर रहे मेगा हाईवे पर स्थित ओवरब्रिज पर बुधवार दोपहर बाद एक दर्दनाक हादसा हो गया. बाइक पर सवार होकर जा रहे तीन युवक ओवरब्रिज की दीवार से टकरा गए. हादसे में दो युवक ओवरब्रिज से नीचे जा गिरे, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई. जबकि तीसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया. हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई.

दअरसल, लाडनूं तहसील के समना गांव से तीन युवक बाइक पर सवार होकर खुनखुना गांव की ओर जा रहे थे. इसी दौरान लाडनूं फाटक ओवरब्रिज के मोड़ पर उनकी बाइक अनियंत्रित हो गई. इसके बाद बाइक ओवरब्रिज की दीवार से जा टकराई. इस टक्कर से ओवरब्रिज पर लगा एक बोर्ड भी टूट गया और बाइक पर सवार दो युवक उछलकर कई फीट नीचे जा गिरे. जिसके कारण उनकी मौके पर ही मौत हो गई. जबकि तीसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया.

पढ़ें: जश्न में शोक - हॉट एयर बैलून से लटका कर्मचारी, 80 फीट ऊंचाई पर टूटी रस्सी, नीचे गिरने से मौत - MAN DIED AFTER FALLING FROM HEIGHT

हादसे के बाद डीडवाना पुलिस मौके पर पहुंची और मृतकों के शव के साथ ही घायल को बांगड़ जिला अस्पताल पहुंचाया. मृतकों की पहचान राकेश व देवाराम के रूप में हुई है. जबकि घायल रामकिशन का अस्पताल में उपचार जारी है. पुलिस ने मृतकों के शवों का पोस्टमार्टम करवाया. वहीं मृतकों के परिजनों को भी सूचना दे दी गई है.

कुचामनसिटी: डीडवाना से गुजर रहे मेगा हाईवे पर स्थित ओवरब्रिज पर बुधवार दोपहर बाद एक दर्दनाक हादसा हो गया. बाइक पर सवार होकर जा रहे तीन युवक ओवरब्रिज की दीवार से टकरा गए. हादसे में दो युवक ओवरब्रिज से नीचे जा गिरे, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई. जबकि तीसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया. हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई.

दअरसल, लाडनूं तहसील के समना गांव से तीन युवक बाइक पर सवार होकर खुनखुना गांव की ओर जा रहे थे. इसी दौरान लाडनूं फाटक ओवरब्रिज के मोड़ पर उनकी बाइक अनियंत्रित हो गई. इसके बाद बाइक ओवरब्रिज की दीवार से जा टकराई. इस टक्कर से ओवरब्रिज पर लगा एक बोर्ड भी टूट गया और बाइक पर सवार दो युवक उछलकर कई फीट नीचे जा गिरे. जिसके कारण उनकी मौके पर ही मौत हो गई. जबकि तीसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया.

पढ़ें: जश्न में शोक - हॉट एयर बैलून से लटका कर्मचारी, 80 फीट ऊंचाई पर टूटी रस्सी, नीचे गिरने से मौत - MAN DIED AFTER FALLING FROM HEIGHT

हादसे के बाद डीडवाना पुलिस मौके पर पहुंची और मृतकों के शव के साथ ही घायल को बांगड़ जिला अस्पताल पहुंचाया. मृतकों की पहचान राकेश व देवाराम के रूप में हुई है. जबकि घायल रामकिशन का अस्पताल में उपचार जारी है. पुलिस ने मृतकों के शवों का पोस्टमार्टम करवाया. वहीं मृतकों के परिजनों को भी सूचना दे दी गई है.

For All Latest Updates

TAGGED:

2 BIKE RIDERS FELL FROM OVERBRIDGE2 YOUTH DIED IN ACCIDENTUNCONTROLLED BIKE HIT TO OVERBRIDGEओवरब्रिज पर अनियंत्रित हुई बाइकBIKE ACCIDENT ON OVERBRIDGE

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

UPI पर छोटे लोन की सुविधा जल्द, ग्राहकों को बैंक के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं

Explainer: इतना आसान नहीं हैं मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाना, क्या है इसकी प्रक्रिया? जानें सबकुछ

सीपी राधाकृष्णन कौन हैं ? उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए NDA ने बनाया उम्मीदवार

अब सस्ती मिलेंगी कार और बाइक? सरकार बदलने जा रही है GST टैक्स रेट!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.