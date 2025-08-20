कुचामनसिटी: डीडवाना से गुजर रहे मेगा हाईवे पर स्थित ओवरब्रिज पर बुधवार दोपहर बाद एक दर्दनाक हादसा हो गया. बाइक पर सवार होकर जा रहे तीन युवक ओवरब्रिज की दीवार से टकरा गए. हादसे में दो युवक ओवरब्रिज से नीचे जा गिरे, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई. जबकि तीसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया. हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई.

दअरसल, लाडनूं तहसील के समना गांव से तीन युवक बाइक पर सवार होकर खुनखुना गांव की ओर जा रहे थे. इसी दौरान लाडनूं फाटक ओवरब्रिज के मोड़ पर उनकी बाइक अनियंत्रित हो गई. इसके बाद बाइक ओवरब्रिज की दीवार से जा टकराई. इस टक्कर से ओवरब्रिज पर लगा एक बोर्ड भी टूट गया और बाइक पर सवार दो युवक उछलकर कई फीट नीचे जा गिरे. जिसके कारण उनकी मौके पर ही मौत हो गई. जबकि तीसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया.

हादसे के बाद डीडवाना पुलिस मौके पर पहुंची और मृतकों के शव के साथ ही घायल को बांगड़ जिला अस्पताल पहुंचाया. मृतकों की पहचान राकेश व देवाराम के रूप में हुई है. जबकि घायल रामकिशन का अस्पताल में उपचार जारी है. पुलिस ने मृतकों के शवों का पोस्टमार्टम करवाया. वहीं मृतकों के परिजनों को भी सूचना दे दी गई है.