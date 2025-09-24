ETV Bharat / state

विधायक के घर के बाहर से बाइक ले उड़े चोर, हार्डवेयर की दुकान में भी नकदी पर किया हाथ साफ

हिमाचल में चोरों के हौसले बुलंद है. आए दिन चोरी के मामले सामने आ रहे हैं.

Una Theft case
पुलिस थाना सदर ऊना (ETV Bharat)
September 24, 2025

ऊना: हिमाचल प्रदेश में चोरों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि अब चोर विधायक के घर के बाहर चोरी करने से भी परहेज नहीं कर रहे हैं. कानून व्यवस्था को ठेंगा दिखाते हुए चोर ने विधायक के घर के बाहर खड़ी बाइक को ही चुरा लिया. मामला ऊना जिले के बरनोह क्षेत्र का है, यहां बाइक चोरी को लेकर मामला दर्ज किया गया है. खास बात ये है कि ये बाइक ऊना जिले के कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र के विधायक विवेक शर्मा के मकान के बाहर खड़ी थी.

रात को खड़ी की बाइक, सुबह गायब

ऊना जिले के गांव भलोह निवासी शिकायतकर्ता हरप्रीत सिंह ने पुलिस थाना सदर में बाइक चोरी की शिकायत दर्ज करवाई है. हरप्रीत सिंह ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि 21 सितंबर की रात करीब सवा 10 बजे उसने अपनी बाइक (नंबर HP 20H-7178) बरनोह में विधायक विवेक शर्मा के मकान के बाहर खड़ी की थी. अगले दिन 22 सितंबर की सुबह जब वो बाइक देखने पहुंचा तो वो वहां से गायब थी. जिसके बाद शिकायतकर्ता ने आसपास खोजबीन की, लेकिन बाइक का कुछ पता नहीं लगा. इसके बाद उसने पुलिस थाना सदर ऊना में लिखित शिकायत दर्ज करवाई.

"बाइक चोरी की शिकायत दर्ज होने के बाद मौके का मुआयना किया गया है. आसपास के लोगों से भी पूछताछ की जा रही है. चोरी हुई बाइक की तलाश की जा रही है. जिसे लेकर इस क्षेत्र के सभी सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला जा रहा है." - संजीव कुमार भाटिया, एएसपी ऊना

हार्डवेयर की दुकान में चोरी

वहीं, जिला ऊना के उपमंडल बंगाणा में भी दिनदिहाड़े चोरी का मामला सामने आया है. बंगाणा के तहत लठियाणी बाजार में हार्डवेयर की दुकान से चोरों ने नकदी चुरा ली. पुलिस ने बंगाणा थाने में दो अज्ञात युवकों के खिलाफ चोरी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. युवकों ने दुकान मालिक की मौजूदगी में ही नकदी पर हाथ साफ किया.

50 हजार ले उड़े चोर

एएसपी ऊना संजीव कुमार भाटिया ने बताया कि 21 सितंबर को दोपहर के समय राम कुमार (उम्र 63 साल) लठियाणी में अपनी हाईवेयर की दुकान पर थे. इसी बीच करीब 3 बजे दो युवक उनकी दुकान में आते हैं और पीवीसी एल्बो मांगते हैं. इस दौरान एक युवक राज कुमार को स्टोर में जाकर सामान दिखाने को कहता है. दुकान मालिक राज कुमार जब युवक को स्टोर में लेकर गए तो युवक ने वहां कोई भी सामान नहीं खरीदा. इसके बाद दोनों युवक बाइक पर बैठकर वहां से निकल जाते हैं. शाम करीब 6 बजे जब दुकान मालिक ने गल्ले से नकदी निकालनी चाहिए तो पाया कि उसमें से 50 हजार रुपए गायब हैं. जब उन्होंने दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे को खंगाला तो पाया कि वही युवक नकदी निकाल ले गए हैं, जो कि दोपहर को उनकी दुकान पर आए हैं. इसकी जानकारी राज कुमार ने मौके पर मौजूद पुलिस गश्त दल को दी.

"लठियाणी में हार्डवेयर की दुकान में चोरी की इस वारदात की जांच शुरू कर दी गई है. दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है." - संजीव कुमार भाटिया, एएसपी ऊना

