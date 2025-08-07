धौलपुर: कंचनपुर थाना इलाके में बाड़ी-सैंपऊ मार्ग स्थित जमालपुर गांव के मोड़ पर तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार पति-पत्नी को टक्कर मार दी. दुर्घटना में दोनों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई. घटना को देखकर आस-पास के लोग मौके पर जुट गए. ग्रामीणों की सूचना पाकर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची. दोनों की लाशों को अस्पताल के मोर्चरी में रखवाया गया.

कंचनपुर थाने के एएसआई सोनबीर ने बताया कि बाड़ी शहर के किरी मोहल्ला निवासी 45 वर्षीय नाहर सिंह पुत्र रामचरण अपनी 42 वर्षीय पत्नी विमलेश को बाइक पर बिठाकर गुरुवार सुबह सैंपऊ में देवता की पूजा करने गए थे. शाम को पति-पत्नी वापस बाड़ी लौट रहे थे. तभी सैंपऊ-बाड़ी मार्ग स्थित जमालपुर मोड़ पर एक तेज रफ्तार कार ने उन्हें टक्कर मार दी. दुर्घटना में दोनों की मौके पर ही मौत हो गई. हादसे को देखकर स्थानीय ग्रामीण मौके पर पहुंच गए. ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी.

थाना प्रभारी अनूप कुमार चौधरी ने शवों को कब्जे में लेकर बाड़ी राजकीय अस्पताल के मुर्दाघर में पहुंचाया. मृतक के परिजन घटना की सूचना मिलते ही अस्पताल पहुंच गए, जहां उनमें मातम छा गया. परिजनों ने बताया कि नाहर सिंह मार्बल फर्श लगाने का मजदूरी का काम करते थे, जबकि उनकी पत्नी विमलेश आंगनबाड़ी में आशा सहयोगिनी के पद पर तैनात थीं. दंपती के दो पुत्र हैं. एएसआई सोनबीर ने बताया कि परिजनों की मौजूदगी में दंपती का पोस्टमार्टम करा दिया गया है. कार को पुलिस ने घटनास्थल से जब्त कर लिया है. चालक दुर्घटना के बाद फरार हो गया है. उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.