अमरोहाः जिले में रक्षाबंधन पर्व के दिन बड़ा हादसा हो गया. रहरा थाना क्षेत्र में एक तेज रफ्तार कार ने बाइक को टक्कर मार दी. जिससे एक पति-पत्नी और उसके बेटे की मौत हो गई. वहीं, दो अन्य लोग घायल हो गए हैं. सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर परिजनों को सूचना दी. वहीं, हादसे में का वीडियो भी सामने आया है, जिसमे दिख रहा है कि कार कैसे टक्कर मारा है.

जानकारी के मुताबिक, थाना क्षेत्र के ढेकला गांव के निवासी पूरन सिंह (53) बाइक से पत्नी पान कोर (45) और बेटे रवि (18) के साथ शनिवार की दोपहर हसनपुर से घर लौट रहे थे. तभी अलीगढ़ लिंक मार्ग पर रहरा के नजदीक पेट्रोल पंप के पास अनियंत्रित कार ने बाइक में जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक पर सवार तीनों लोग उछलकर दूर जा गिरे. इसके बाद कार पास के एक ढाबे में जा घुसी. जहां खाना खा रहे चकफेरी गांव के सोनू और ढाबे के कर्मचारी प्रदीप को टक्कर मार दी, जिससे दोनों भी घायल हो गए.

हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई. राहगीरों ने तुरंत घायलों को रहरा के सरकारी अस्पताल पहुंचाया. यहां के डॉक्टरों ने पूरन, पान कौर और रवि की गंभीर हालत देखते हुए हायर सेंटर रेफर कर दिया. रास्ते में ही पूरन सिंह, पान कोर और बेटे रवि ने दम तोड़ दिया. वहीं, मौके पर मौजूद भीड़ ने कार चालक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया. दंपत्ति की मौत की खबर सुनते ही परिवार में कोहराम मच गया. थाना इंचार्ज कुमरेश त्यागी ने बताया कि शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और कार चालक पुलिस की हिरासत में ले लिया गया है. ढेकला ग्राम प्रधान नवल किशोर ने बताया कि बिनौर की कार ने गलत साइड आकर बाइक को टक्कर मारी थी.

इसे भी पढ़ें-दिल दहला देने वाला VIDEO; अमरोहा में जर्जर मकान की दीवार सड़क पर गिरी, बाइक सवार युवक दबा