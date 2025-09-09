ETV Bharat / state

बोकारो में दिनदहाड़े फायरिंग, ट्रैक्टर चालक पर ताबड़तोड़ चलाई गोली, दहशत में लोग

बोकारो में दिनदहाड़े फायरिंग से इलाके के लोग डरे सहमे हुए हैं. पुलिस आरोपियों की पहचान में जुटी है.

Bokaro sp reached in spot
फायरिंग के बाद घटनास्थल पर पहुंचे एसपी (etv bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 9, 2025 at 7:43 PM IST

2 Min Read
बोकारो: जिले में सरेआम फायरिंग की घटना से लोग दहशत में हैं. वारदात चास मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बांधडीह रेलवे साइडिंग की है. यहां दो बाइक सवार अपराधियों ने ट्रैक्टर चालक जादू कुमार को गोली मार दी. गोली चलाने से पहले उन्होंने एक पर्चा भी थमाया. हमलावरों ने एक के बाद एक पांच गोलियां चलाईं, जो उसके पेट, पैर और जांघ में लगी है. गोली लगने के बाद गंभीर रूप से घायल जादू कुमार को तत्काल बोकारो जनरल अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

घायल का इलाज शुरू कर दिया गया है. डॉक्टरों की टीम उसकी स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है: डॉ. अवध कुमार, इंचार्ज, बीजीएच कैजुअल्टी

बोकारो में दिनदहाड़े फायरिंग (etv bharat)

आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस

फायरिंग की घटना को अंजाम देने के बाद दोनों बाइक सवार मौके से फरार हो गए. घटना के बाद पुलिस ने इलाके में सघन छापेमारी शुरू कर दिया है और अपराधियों की तलाश जारी है. एसपी ने जांच की कमान खुद संभाली है.

कुछ अपराधियों के द्वारा बांधडीह रेलवे साइडिंग में फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया है. जिसमें एक ड्राइवर को गोली लगी है. उसका इलाज अस्पताल में चल रहा है और हमलावरों ने एक पर्चा भी छोड़ा है जिसमें रंगदारी, बिजनेस या और कोई मामला है इसकी जांच की जाएगी: हरविंदर सिंह, एसपी

SIT करेगी मामले की जांच: एसपी

पुलिस अधीक्षक ने आगे बताया कि दो शख्त बाइक से आए थे, जिसमें उन्होंने पांच राउंड फायर किए हैं. मामले की जांच के लिए एक एसआईटी का गठन किया गया है जो ये जांच करेगी कि अपराधी कहां से आए थे और जल्द मामले का खुलासा किया जाएगा.

परिजनों ने बताया कि घायल व्यक्ति ड्राइवर का काम करता था. उन्हें उनकी एक्सीडेंट की सूचना दी गई थी लेकिन अस्पताल पहुंचने के बाद पता चला कि गोली लगी है. कौन और क्यों मारा? इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है.

