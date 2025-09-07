ETV Bharat / state

रामनगर उफनते नाले में बाइक समेत बहा युवक, कुछ दूरी पर तैरकर बाहर निकला, पुलिस की कराई फजीहत

नैनीताल के रामनगर में उफनते जनेरिया नाले में बाइक सवार युवक बहा, बमुश्किल तैरकर बाहर आया, पुलिस खोजती रही, लेकिन घर पर मिला युवक

BIKE RIDER SWEPT AWAY IN RAMNAGAR
नाले से बाइक बरामद (फोटो- ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 7, 2025 at 5:13 PM IST

3 Min Read

रामनगर: नैनीताल जिले के रामनगर में जनेरिया बरसाते नाले में युवक बाइक के साथ बह गया. जो कुछ दूरी पर तैरकर बाहर निकल आया. जिसके बाद वो अपने घर चलता बना. ऐसे में पुलिस को लगा कि युवक बह गया है. लिहाजा, पुलिस नाले में उसे तलाशती रही, लेकिन वो अपने घर पर मिला. बताया जा रहा है कि बारिश की वजह से नाला उफनाया हुआ है, लेकिन कई लोग जान जोखिम में डालकर नाला पार करने की कोशिश कर रहे हैं. जो कि खतरनाक हो सकता है.

दरअसल, आज यानी 7 सितंबर को जिला कंट्रोल रूम के माध्यम से रामनगर प्रशासन को सूचना मिली कि रामनगर-भंडारपानी मार्ग पर स्थित जनेरिया बरसाती नाले में एक बाइक बह गई है. यह सूचना मिलते ही पुलिस, राजस्व विभाग और फायर ब्रिगेड की टीम तत्काल मौके पर पहुंची. जिसके बाद रेस्क्यू अभियान शुरू किया गया. काफी देर बाद जलस्तर कम होने पर प्रशासन की टीम नाले में उतरी.

रामनगर उफनते नाले में बाइक बही (ETV Bharat)

कुछ दूरी पर बाइक बरामद कर ली गई. बरामद की बाइक का नंबर UK 18 T 3203 था, लेकिन बाइक सवार का पता नहीं चल पाया. रामनगर तहसीलदार मनीषा मारकाना ने बताया कि बाइक के नंबर से उसके मालिक का पता लगाया गया. जांच में पता चला कि बाइक का मालिक पंकज नाम का युवक है, जो रामनगर के मालधन पटरानी गांव का रहने वाला है.

Bike also in Janeria drain on Ramnagar
उफान पर जनेरिया नाला (फोटो- ETV Bharat)

तैरकर बाहर आया और घर निकल गया युवक: तहसीलदार मनीषा ने बताया कि पंकज भंडारपानी की तरफ से रामनगर की ओर आ रहा था. इसी दौरान उसने एक व्यक्ति को लिफ्ट भी दी थी. अचानक नाले के उफान को देखकर वो व्यक्ति पहले ही बाइक से उतर गया था, लेकिन पंकज ने अपनी बाइक उफनते नाले में डाल दी, जिसमें वो बाइक के साथ बह गया. कुछ दूरी तक तैरकर पंकज नाले से बाहर निकला और सुरक्षित रूप से घर लौट आया.

Bike also in Janeria drain on Ramnagar
युवक की बाइक (फोटो- ETV Bharat)

वहीं, आसपास के राहगीरों ने युवक के बहने की सूचना प्रशासन को दी थी. जिसके बाद प्रशासन की टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए बाइक को नाले से बरामद कर लिया. बाइक के नंबर ट्रैक कर उसके परिजनों से संपर्क किया गया, तब पुष्टि हुई कि युवक पूरी तरह से सुरक्षित है. तहसीलदार मनीषा मारकाना ने लोगों से आग्रह किया है कि बरसाती नालों के पास विशेष सतर्कता बरती जाए.

वहीं, स्थानीय लोगों ने बताया कि बरसात के समय यह नाला खतरनाक हो जाता है. प्रशासन ने आमजन से आग्रह किया है कि बरसात के मौसम में नाले के पास न जाएं और सुरक्षित दूरी बनाए रखें. क्योंकि, पहाड़ों में थोड़े से बारिश होने पर सूखे बरसाती नाले उफना सकते हैं. जो कि खतरनाक होता है. इसके अलावा नाला आने पर उसे पार करने की कोशिश ना करें.

