रुड़की में बाइक सवार बदमाशों ने व्यापारी को मारी गोली, इलाके में मचा हड़कंप, जांच में जुटी पुलिस - FIRING IN ROORKEE

गंगनहर कोतवाली क्षेत्र के गणेशपुर मोहल्ले का है मामला, घायल व्यापारी को सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया

FIRING IN ROORKEE
रुड़की में बाइक सवार बदमाशों ने व्यापारी को मारी गोली (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : August 12, 2025 at 9:21 PM IST

रुड़की: हरिद्वार जिले के रुड़की शहर में दो बाइक सवार युवकों ने एक व्यापारी को गोली मार दी. गोली लगने से व्यापारी घायल हो गया. वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए. सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को उपचार के लिए अस्पताल भिजवा दिया है. मामले की छानबीन शुरू कर दी है. इसी के साथ पुलिस सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही है.

जानकारी के मुताबिक रुड़की की गंगनहर कोतवाली क्षेत्र के गणेशपुर मोहल्ले में निखिल शर्मा पुत्र नितिन शर्मा की सेनेट्री की दुकान है. 12 अगस्त मंगलवार की दोपहर करीब दो बजे वह अपनी दुकान पर बैठा हुआ था. इसी दौरान उसकी दुकान पर दो युवक बाइक पर सवार होकर आए. जिन्होंने निखिल पर गोली चला दी. हादसे में निखिल घायल हो गया. गोली की आवाज सुनकर आसपास के लोग निखिल की दुकान की तरफ दौड़ पड़े. लोगों की भीड़ को दुकान की तरफ आता देख दोनों आरोपी मौके से फरार हो गए.

इसके बाद आनन फानन में घटना की जानकारी पुलिस को दी गई. मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को उपचार के लिए रुड़की के सिविल अस्पताल में उपचार के लिए भिजवा दिया है. फिलहाल पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ करने में जुटी हुई है. साथ ही आसपास लगे सीसीटीवी भी खंगाला जा रहा है. बताया जा रहा है कि दोनों आरोपी कैमरों में भी कैद हुए हैं.

बताया गया है कि अक्षित उर्फ शिकारी निवासी मुंडलाना कोतवाली मंगलौर और देव गुर्जर द्वारा पुरानी रंजिश के चलते निखिल शर्मा को जान से मारने की नीयत से फायर किया है. निखिल शर्मा ने पुलिस को तहरीर देकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है. पुलिस ने इस मामले में संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर आरोपयों की तलाश शुरू कर दी है.

गंगनहर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक आरके सकलानी ने बताया कि तहरीर के आधार पर अक्षित उर्फ शिकारी और देव गुर्जर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए अलग-अलग दो टीमों का गठन किया गया है. गठित की गई टीमें आरोपियों की तलाश में निकल गई हैं. जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

