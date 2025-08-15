सरगुजा: मौत कैसे दबे पांव आती है. इसका अंदाजा कोई भी नहीं लगा सकता. सरगुजा में एक बाइक सवार मजे से बाइक राइड करते हुए जा रहा था. इस दौरान थोड़ी दूर जाकर बाइक सवार बेहोश हो गया. उसके बाद वह बाइक समेत सड़क किनारे खड़ी कार से जा टकराया. जब तक लोग समझ पाते उसकी मौत हो चुकी थी.

सीसीटीवी में कैद हुई घटना: बाइक सवार युवक की मौत का यह वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया. इस घटना में दुखद बात ये रही कि सूचना देने के करीब एक घंटे बाद भी एंबुलेंस नहीं पहुंची और पुलिस ने भी युवक को अस्पताल पहुंचाने की जहमत नहीं उठाई. आसपास के लोगों का आरोप है कि यदि समय पर उपचार मिलता तो शायद युवक की जान बच सकती थी.

माली का काम करता था युवक: बाइक सवार युवक सरगुजा बिशप हाउस में माली का काम करता था. वह सिरिल बस स्टैंड की तरफ जा रहा था. उसी दौरान नमनाकला के पास उसे हार्ट अटैक आ गया बाइक पर सवार युवक लड़खड़ाते हुए खड़ी कार से जा टकराया.

आज मृतक का पोस्टमार्टम किया गया है, प्रारम्भिक रिपोर्ट में ये पाया गया की युवक कई तरह की बीमारियों से ग्रसित था उसके किडनी, लीवर और हार्ट में समस्या थी. उसे हार्ट अटैक भी आया है और शरीर में चोट भी हैं. मौत का मल्टी पैथोलाजी हो सकती है- डॉ. संतू वाघ, फॉरेंसिक विभाग, अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज

समय पर न पुलिस पहुंची न एंबुलेंस: आसपास के लोगों ने तत्काल इसकी सूचना एंबुलेंस को दी और पुलिस को भी सूचना दी गई मगर एंबुलेंस करीब 1 घंटे तक मौके पर नहीं पहुंची. पुलिस के कुछ जवान मौके पर तो पहुंचे मगर उन्होंने घायल को अस्पताल पहुंचाने की बजाय सिर्फ गाड़ी का नंबर लिखा और वहां से चले गए. लोगों का आरोप है कि यदि समय पर उपचार मिलता तो शायद युवक की जान बच सकती थी.