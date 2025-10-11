धनबाद में बाइक सवार की संदिग्ध मौत, परिजनों ने लगाया पीट-पीटकर हत्या करने का आरोप
धनबाद में एक शख्स की संदिग्ध मौत हो गई है. परिजनों ने कुछ लोगों पर पीट-पीटकर हत्या का आरोप लगाया है.
Published : October 11, 2025 at 3:35 PM IST
धनबाद:जिले के अलकडीहा ओपी क्षेत्र के सुरुंगा कुम्हार टोला में एक दर्दनाक घटना हुई है. इलाके के रहने वाले 55 वर्षीय भुलेश्वर कुम्भकार की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है. मृत शख्स के परिजनों ने मामले में गांव के ही कुछ लोगों पर पीट-पीटकर हत्या करने का आरोप लगाया है.
पुलिस को आवेदन देकर कार्रवाई की मांग
मृतक भुलेश्वर के पुत्र राजू कुम्भकार ने अलकडीहा ओपी में आवेदन कर कार्रवाई की मांग की है. पुलिस को दिए गए आवेदन में उल्लेख है कि 10 अक्टूबर 2025 यानी शुक्रवार की शाम करीब 7:00 बजे उसके पिता के साथ काम करने वाले फरक महतो ने सूचना दी कि उसके पिता पहाड़ीगोड़ा स्थित राघु महतो के घर के पास घायल अवस्था में पड़े हैं. जब वह अपनी मां के साथ मौके पर पहुंचा, तो देखा कि राघु महतो, रतन महतो, राघु महतो का पुत्र और चार-पांच अन्य लोग उसके पिता की बेरहमी से पिटाई कर रहे थे.
राजू के अनुसार, जैसे ही वह अपनी मां के साथ वहां पहुंचा सभी आरोपी मौके से फरार हो गए. इसके बाद पुत्र ने घायल पिता को आनन-फानन में एसएनएमएमसी अस्पताल लेकर गया, जहां इलाज के दौरान भुलेश्वर की रात में ही मौत हो गई. राजू ने बताया कि उसके पिता की बाइक से किसी का एक्सीडेंट हुआ था. उसी आक्रोश में उसके पिता को बुरी तरह से पीटा गया था, जिससे उनकी मौत हो गई.
परिजनों का आरोप
परिजनों का आरोप है कि राघु महतो और उसके साथियों की पिटाई से ही भुलेश्वर कुम्भकार की मौत हुई है. परिजनों ने बताया कि राघु महतो इलाके का दबंग है. एक राजनीतिक दल में उसका भाई है. आवेदन मिलने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है.
जांच में जुटी पुलिस
इस संबंध में अलकडीहा ओपी प्रभारी अरुणिश रौशन ने बताया कि भुलेश्वर कुम्भकार की मौत हुई है. फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. स्थानीय कुछ लोगों का कहना है कि बाइक से गिरने के कारण उसकी मौत हुई है, जबकि मृतक के परिजनों का आरोप है कि राघु महतो और उसके बेटे के द्वारा उसकी पिटाई कर हत्या की गई है.
पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार
मृतक के बेटे राजू कुंभकार ने अलकडीहा ओपी क्षेत्र के न्यू पहाड़ी गोड़ा रहने वाले रतन महतो के बेटे राघु महतो और राघु के बेटे पर पीट-पीटकर हत्या करने की लिखित शिकायत की है. ओपी प्रभारी ने कहा कि शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया जाएगा. पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है. उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही यह साफ हो सकेगा कि बाइक से गिरने के कारण मौत हुई है या फिर पीट पीटकर उसकी हत्या की गई है.
