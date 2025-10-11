ETV Bharat / state

धनबाद में बाइक सवार की संदिग्ध मौत, परिजनों ने लगाया पीट-पीटकर हत्या करने का आरोप

धनबाद में एक शख्स की संदिग्ध मौत हो गई है. परिजनों ने कुछ लोगों पर पीट-पीटकर हत्या का आरोप लगाया है.

Bike Rider Died In Dhanbad
परिजनों का बयान लेती धनबाद पुलिस. (फोटो-ईटीवी भारत)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 11, 2025 at 3:35 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

धनबाद:जिले के अलकडीहा ओपी क्षेत्र के सुरुंगा कुम्हार टोला में एक दर्दनाक घटना हुई है. इलाके के रहने वाले 55 वर्षीय भुलेश्वर कुम्भकार की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है. मृत शख्स के परिजनों ने मामले में गांव के ही कुछ लोगों पर पीट-पीटकर हत्या करने का आरोप लगाया है.

पुलिस को आवेदन देकर कार्रवाई की मांग

मृतक भुलेश्वर के पुत्र राजू कुम्भकार ने अलकडीहा ओपी में आवेदन कर कार्रवाई की मांग की है. पुलिस को दिए गए आवेदन में उल्लेख है कि 10 अक्टूबर 2025 यानी शुक्रवार की शाम करीब 7:00 बजे उसके पिता के साथ काम करने वाले फरक महतो ने सूचना दी कि उसके पिता पहाड़ीगोड़ा स्थित राघु महतो के घर के पास घायल अवस्था में पड़े हैं. जब वह अपनी मां के साथ मौके पर पहुंचा, तो देखा कि राघु महतो, रतन महतो, राघु महतो का पुत्र और चार-पांच अन्य लोग उसके पिता की बेरहमी से पिटाई कर रहे थे.

मृतक के परिजनों का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

राजू के अनुसार, जैसे ही वह अपनी मां के साथ वहां पहुंचा सभी आरोपी मौके से फरार हो गए. इसके बाद पुत्र ने घायल पिता को आनन-फानन में एसएनएमएमसी अस्पताल लेकर गया, जहां इलाज के दौरान भुलेश्वर की रात में ही मौत हो गई. राजू ने बताया कि उसके पिता की बाइक से किसी का एक्सीडेंट हुआ था. उसी आक्रोश में उसके पिता को बुरी तरह से पीटा गया था, जिससे उनकी मौत हो गई.

परिजनों का आरोप

परिजनों का आरोप है कि राघु महतो और उसके साथियों की पिटाई से ही भुलेश्वर कुम्भकार की मौत हुई है. परिजनों ने बताया कि राघु महतो इलाके का दबंग है. एक राजनीतिक दल में उसका भाई है. आवेदन मिलने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है.

Bike Rider Died In Dhanbad
परिजनों से पूछताछ करती पुलिस. (फोटो-ईटीवी भारत)

जांच में जुटी पुलिस

इस संबंध में अलकडीहा ओपी प्रभारी अरुणिश रौशन ने बताया कि भुलेश्वर कुम्भकार की मौत हुई है. फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. स्थानीय कुछ लोगों का कहना है कि बाइक से गिरने के कारण उसकी मौत हुई है, जबकि मृतक के परिजनों का आरोप है कि राघु महतो और उसके बेटे के द्वारा उसकी पिटाई कर हत्या की गई है.

Bike Rider Died In Dhanbad
मृतक के घर के बाहर जुटी लोगों की भीड़. (फोटो-ईटीवी भारत)

पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार

मृतक के बेटे राजू कुंभकार ने अलकडीहा ओपी क्षेत्र के न्यू पहाड़ी गोड़ा रहने वाले रतन महतो के बेटे राघु महतो और राघु के बेटे पर पीट-पीटकर हत्या करने की लिखित शिकायत की है. ओपी प्रभारी ने कहा कि शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया जाएगा. पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है. उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही यह साफ हो सकेगा कि बाइक से गिरने के कारण मौत हुई है या फिर पीट पीटकर उसकी हत्या की गई है.

ये भी पढ़ें-

घर में नहीं मिली पत्नी, गुस्साए पति ने पीट-पीटकर ले ली जान

शराबी बेटे की करतूत से परेशान मां ने उठाया खौफनाक कदम, लाठी से पीट-पीटकर कर दी हत्या

बोकारो में दिव्यांग की लाठी से पीटकर हत्या, आरोपी की तलाश में छापेमारी कर रही पुलिस

दलित किशोर की पिटाई से मौत, आरोपी को ग्रामीणों ने बांधा, किया पुलिस के सुपूर्द

For All Latest Updates

TAGGED:

ACCIDENT IN DHANBADMOB LYNCHING CASE IN JHARKHANDBIKE RIDER DIED IN DHANBADधनबाद में एक शख्स की संदिग्ध मौतBIKE RIDER DIED

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

धनबाद में भू-धंसान की त्रासदी: धरती फटी और पाताल में समा गए लोग! पुनर्वास के इंतजार में मौत से जंग लड़ रहीं बची जिंदगियां

संपत्ति जांच का खौफ! अपराधी और नक्सली आत्मसमर्पण की फिराक में, पुलिस ने कई को लिया है रडार पर

तीन पहिया गाड़ी चलाने के लिए भी चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस, ई-रिक्शा का भी होना चाहिए रजिस्ट्रेशन

बेटियों के लिए प्रेरणा बनीं अर्जुन अवार्डी अलका तोमर, देश की महिला पहलवानों को दी नई दिशा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.