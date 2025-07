ETV Bharat / state

चंदन मिश्रा हत्याकांड में पुलिस के हाथ लगा एक और अहम सुराग - CHANDAN MISHRA MURDER CASE

चंदन मिश्रा हत्याकांड में पुलिस के हाथ लगा हम सुराग ( ETV Bharat )

Published : July 23, 2025 at 7:43 AM IST | Updated : July 23, 2025 at 10:04 AM IST

पटना: चंदन मिश्रा हत्याकांड में पुलिस को एक और बड़ा सुराग मिला है. दरअसल हत्या में इस्तेमाल एक अपाची बाइक दानापुर केंद्रीय विद्यालय के पास से बरामद की गई है. बाइक पुलिस को लावारिश हालत में मिली है. हत्या में इस्तेमाल बाइक बरामद: बताया जा रहा है कि आरोपी इसी अपाची बाइक से पटना के निजी अस्पताल पहुंचे थे. बाइक की पहचान के लिए आरोपी अभिषेक को भोजपुर पुलिस दानापुर सगुना पुलिस चौकी लेकर गई थी. बरामद बाइक की पहचान होने के बाद पुलिस बाइक को अपने साथ जांच के लिए लेकर गई है. चंदन मिश्रा हत्याकांड में बाइक बरामद (ETV Bharat) 17 जुलाई को चंदन मिश्रा की हुई थी हत्या: बता दें कि पटना में 17 जुलाई को कुख्यात अपराधी चंदन मिश्रा की एक निजी अस्पताल में गोली मारकर हत्या की गई थी. चंदन मिश्रा इलाज के लिए पैरोल पर बाहर आया था. उस पर 3 दर्जन से अधिक मामले दर्ज थे. पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी. जिसमें पांच अपराधी हत्या के बाद फरार होते नजर आ रहे हैं.

