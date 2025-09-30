ETV Bharat / state

जोधपुर में बाइक रैली: हेलमेट की अहमियत बता किया जागरूक, गजसिंह ने दिखाई हरी झंडी

बाइकर प्रवीण शर्मा ने बताया कि पूर्व महाराज गजसिंह के बेटे शिवराज सिंह हैड इंजरी से उबरकर सामान्य जीवन जी रहे हैं. शिवराज सिंह के 50वें जन्मदिन पर लोगों को मस्तिष्क चोट से बचने के लिए जागरूक करने की मंशा से बाइक रैली निकाली गई. रैली उमेद भवन पैलेस से रातानाडा सर्किल, पांच बत्ती सर्किल, संवित सर्किल, जेडीए सर्किल, सरदारपुरा, महावीर काम्पलेक्स होते तीसरी बी रोड तक गई. इंडियन हैंड इंजरी फाउंडेशन के अलावा जोधपुर नाइट्स क्लब, मांजी साहिबा रिलीजिय ट्रस्ट की रैली में भागीदारी रही.

जोधपुर: जोधपुर में इंडियन हैड इंजरी फाउंडेशन ने मंगलवार को जन जागरूकता के लिए बाइक रैली निकाली. रैली के जरिए लोगों को बाइक चलाते समय यातायात नियमों की पालना के साथ हेलमेट पहनने का संदेश दिया गया. बाइक रैली को पूर्व महाराज गजसिंह और उनके बेटे शिवराज सिंह ने हरी झंडी दिखाई. हैड इंजरी फाउंडेशन की स्थापना गजसिंह ने की थी.

प्रवीण शर्मा ने बताया कि हमारा उद्देश्य लोगों को सिर की चोट से बचने के लिए जागरूक करना है. इसके लिए जब भी दुपहिया वाहन के साथ चलें तो हेलमेट जरूर पहनें. हेलमेट वितरण भी किया गया. एडीसीपी ट्रैफिक दुर्गाराम ने बताया कि इस तरह के जागरूकता के प्रयास फायदेमंद होते हैं. बाइक सवार को हमेशा हेलमेट पहनना चाहिए. यातायात नियमों की पालना करनी चाहिए.

बेटे के घायल होने पर बनाया फांउडेशन: शिवराज सिंह के पोलो खेलने के दौरान घोड़े से गिरने से सिर में लगी चोट थी. इलाज के लिए देश-विदेश में प्रयास हुए. इस दौरान पूर्व महाराज गजसिंह ने 2007 इंडियन हैड इंजरी फाउंडेशन की स्थापना की थी. उन्होंने देश में सिर की चोट का उपचार नहीं होने की पीड़ा को ध्यान में रखा और आमजन हैड इंजरी के इलाज को लेकर भटकना नहीं पड़े, इसलिए जागरूक करने का प्रयास किया. फाउंडेशन लोगों की मदद करता है.

जयपुर में हुए थे घायल: शिवराज फरवरी 2005 में जयपुर के रामबाग पोलो मैदान पर पोलो मैच के दौरान गेंद पर कब्जा जमाने के लिए आगे बढ़े कि उनका घोड़ा यकायक उछल पड़ा. इसके चलते शिवराज घोड़े पर नियंत्रण रख नहीं पाए और सिर के बल नीचे गिर गए. उन्होंने हेलमेट पहन रखा था लेकिन गहरी चोट के कारण बेहोश हो गए. उन्हें तुरंत एसएमएस ले जाया गया फिर मुंबई और अमेरिका में इलाज कराया गया. कई साल चले इलाज के बाद शिवराज स्वस्थ्य हो पाए.