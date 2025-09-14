कुड़मी को एसटी में शामिल करने की मांग का विरोध, आदिवासी समुदाय के युवाओं ने निकाली बाइक रैली

कुड़मी को एसटी में शामिल करने की मांग का विरोध, आदिवासी समुदाय के युवाओं ने निकाली बाइक रैली
रांची में कुड़मी को एसटी में शामिल करने की मांग के विरोध में आदिवासी संगठन ने बाइक रैली निकाली.
Published : September 14, 2025 at 11:37 PM IST
रांची: कुड़मी समुदाय द्वारा खुद को आदिवासी यानी अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल कराने की मांग कर रहा है. अब कुड़मी समाज के ST में शामिल होने की मांग का विरोध भी शुरू हो गया है.
आदिवासी अस्तित्व बचाओ मोर्चा और अन्य आदिवासी संगठनों से जुड़े सैकड़ों की संख्या में युवाओं ने आज रविवार को सरना झंडे के साथ बाइक जुलूस निकाली. कुड़मी समुदाय की मांग को गलत करार देते हुए घोषणा की कि आदिवासी समुदाय अपने हक और अधिकार को फर्जी आदिवासियों के बीच बंटने नहीं देंगे.
राज्य के कुड़मी जाति के लोगों द्वारा जनजाति घोषित करने की मांग के विरोध में आदिवासी समाज आज पूरी तरह गोलबंद होता नजर आया. रांची के मोरहाबादी मैदान से आज आदिवासी अस्तित्व बचाओ मोर्चा की ओर से बाइक रैली निकाली गई. सरना झंडे के साथ निकाली गयी बाइक आक्रोश रैली के जरिये आदिवासी अस्तित्व बचाओ मोर्चा ने कुड़मी समाज के ST में शामिल करने की मांग का विरोध किया.
आदिवासी अस्तित्व बचाओ मोर्चा के नेता ग्लैंडस्टन डुंगडुंग ने कहा कि कुड़मी समाज का इतिहास और उनका अस्तित्व आदिवासियों से बिल्कुल अलग रहा है. कुड़मी समाज के लोग गलत आधार और आदिवासी समाज से अपने अस्तित्व को जोड़कर खुद को ST में शामिल करने की मांग कर रहे हैं.
उन्होंने कहा कि कुड़मी समाज की तुलना में उनकी आबादी कहीं ज्यादा है. ऐसे में समय रहते अगर इसे नहीं रोका गया तो पूरे झारखंड को शटडाउन किया जाएगा. उन्होंने कुड़मी समाज को समर्थन दे रहे जयराम महतो की पार्टी जेकेएलएम और शैलेंद्र महतो पर राजनीति करने का आरोप लगाया. उन्होंने कुड़मियों को एसटी में शामिल नहीं करने की धमकी के जवाब में कहा कि तुम ट्रेन रोकोगे तो हम हवाई जहाज रोक देंगे पर महतो (कुड़मियों) को अनुसूचित जनजाति में शामिल नहीं होने देंगे.
इसे भी पढ़ें- कुरमी/कुड़मी को एसटी का दर्जा देने की मांग, मूरी जंक्शन पर जुटे आंदोलनकारी, रेल सेवा प्रभावित, बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात
इसे भी पढे़ं- कुरमी-महतो को आदिवासी घोषित करने की मांग पर आपत्ति, आदिवासी समुदाय ने निकाली जन आक्रोश रैली
इसे भी पढ़ें- अनुसूचित जनजाति में शामिल कराने के लिए प्रदर्शन, 20 सितंबर से टोटेमिक कुरमी समाज का चक्काजाम