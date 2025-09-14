ETV Bharat / state

कुड़मी को एसटी में शामिल करने की मांग का विरोध, आदिवासी समुदाय के युवाओं ने निकाली बाइक रैली

आदिवासी अस्तित्व बचाओ मोर्चा की बाइक रैली ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Jharkhand Team Published : September 14, 2025 at 11:37 PM IST 2 Min Read