ETV Bharat / state

बाघों को बचाने के लिए 250 किलोमीटर की बाइक रैली, वाइल्ड लाइफ वीक में लोगों को वन्यजीव से जोड़ने की मुहिम

पलामू: बाघों को बचाने के लिए एक अनोखे मुहिमम की शुरुआत की गई है. बाघों को बचाने के अभियान के प्रति जन जागरूकता बढ़ाने के लिए एक बाइक रैली का आयोजन किया गया. इस रैली का नाम "थ्रिल ऑन व्हील्स" और टैगलाइन "सेव द स्ट्राइप्स" रखा गया.

2 से 8 अक्टूबर तक वाइल्डलाइफ वीक चल रहा है. पलामू टाइगर रिजर्व के नेतृत्व में 30 से अधिक बाइकर्स का एक समूह वाइल्ड लाइफ वीक मनाने के लिए शनिवार सुबह रांची से बेतला नेशनल पार्क के लिए रवाना हुआ. देर शाम, यह समूह बेतला नेशनल पार्क पहुंचा और वन्यजीवों को बचाने के लिए आम लोगों के साथ शपथ लिया.

रविवार को यह समूह बेतला नेशनल पार्क से निकलकर पलामू टाइगर रिजर्व के कोर एरिया से होते हुए नेतरहाट तक जाएगा. इस दौरान रास्ते में पड़ने वाले हर एक गांव में वे लोगों को वन्यजीवों के बारे में जागरूक और शिक्षित करेंगे. बाइकर्स 250 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करेंगे. इस अभियान के संबंध में ईटीवी भारत ने पलामू टाइगर रिजर्व के उप निदेशक प्रजेशकांत जेना से खास बातचीत की.

जानकारी देते संवाददाता नीरज कुमार (Etv Bharat)

ग्रामीण हो रहे हैं एकजुट

उप निदेशक प्रजेशकांत ने ईटीवी भारत को बताया कि वाइल्ड लाइफ वीक चल रहा है और इस वीक के दौरान वन्यजीवों की सुरक्षा और उनके प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है. लोगों को बाघों के बारे में जानकारी दी जा रही है. इस अभियान में बाइक रैली और अन्य आयोजनों सहित कई तरीके अपनाए गए हैं.