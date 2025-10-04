ETV Bharat / state

बाघों को बचाने के लिए 250 किलोमीटर की बाइक रैली, वाइल्ड लाइफ वीक में लोगों को वन्यजीव से जोड़ने की मुहिम

रांची के बाइकर्स ग्रुप ने रांची से नेतरहाट तक की बाइक रैली निकाली है. बाघों को बचाने के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा.

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 4, 2025 at 8:15 PM IST

3 Min Read
पलामू: बाघों को बचाने के लिए एक अनोखे मुहिमम की शुरुआत की गई है. बाघों को बचाने के अभियान के प्रति जन जागरूकता बढ़ाने के लिए एक बाइक रैली का आयोजन किया गया. इस रैली का नाम "थ्रिल ऑन व्हील्स" और टैगलाइन "सेव द स्ट्राइप्स" रखा गया.

2 से 8 अक्टूबर तक वाइल्डलाइफ वीक चल रहा है. पलामू टाइगर रिजर्व के नेतृत्व में 30 से अधिक बाइकर्स का एक समूह वाइल्ड लाइफ वीक मनाने के लिए शनिवार सुबह रांची से बेतला नेशनल पार्क के लिए रवाना हुआ. देर शाम, यह समूह बेतला नेशनल पार्क पहुंचा और वन्यजीवों को बचाने के लिए आम लोगों के साथ शपथ लिया.

रविवार को यह समूह बेतला नेशनल पार्क से निकलकर पलामू टाइगर रिजर्व के कोर एरिया से होते हुए नेतरहाट तक जाएगा. इस दौरान रास्ते में पड़ने वाले हर एक गांव में वे लोगों को वन्यजीवों के बारे में जागरूक और शिक्षित करेंगे. बाइकर्स 250 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करेंगे. इस अभियान के संबंध में ईटीवी भारत ने पलामू टाइगर रिजर्व के उप निदेशक प्रजेशकांत जेना से खास बातचीत की.

ग्रामीण हो रहे हैं एकजुट

उप निदेशक प्रजेशकांत ने ईटीवी भारत को बताया कि वाइल्ड लाइफ वीक चल रहा है और इस वीक के दौरान वन्यजीवों की सुरक्षा और उनके प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है. लोगों को बाघों के बारे में जानकारी दी जा रही है. इस अभियान में बाइक रैली और अन्य आयोजनों सहित कई तरीके अपनाए गए हैं.

उन्होंने बताया कि पलामू टाइगर रिजर्व के कई इलाकों में लोग वन्यजीवों के प्रति जागरूक हुए हैं. यही वजह है कि कई इलाकों में लोग वन्यजीवों को बचाने के लिए पूजा-अर्चना भी कर रहे हैं. बाघों को बचाने की मुहिम से आम लोगों को जोड़ा जा रहा है. ताकि वे वन्यजीवों के महत्व को समझ सकें. पलामू टाइगर रिजर्व क्षेत्र में 5 से 6 बाघों का मूवमेंट है.

रांची का है बाइकर्स ग्रुप, मुहिम से युवाओं को जोड़ने का लक्ष्य

बाघ संरक्षण की मुहिम से जुड़ने वाला यह बाइकर्स ग्रुप रांची का है. इसका उद्देश्य युवाओं को वन्यजीव और बाघों को बचाने की मुहिम से जोड़ना है. अभियान में भाग ले रहे बाइकर अनिकेत ने कहा कि लोगों को वन्यजीवों के प्रति जागरूक होने की जरूरत है. खासकर युवाओं को इसके प्रति सावधान और इन्हें बचाने की मुहिम में आगे आना चाहिए. वे संदेश देना चाहते हैं कि युवा इस अभियान से जुड़े और वन्य जीवों का संरक्षण करें.

