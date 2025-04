ETV Bharat / state

अंतिम यात्रा में शामिल हुई बाइक, बर्थ-डे वाले दिन दुनिया को इसके मालिक ने कहा था अलविदा - BIKES AT FUNERAL IN SIRMAUR

अंतिम संस्कार में शामिल हुई बाइक ( सोशल मीडिया )

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team Published : April 26, 2025 at 8:12 AM IST | Updated : April 26, 2025 at 9:27 AM IST 5 Min Read

सिरमौर : हिमाचल प्रदेश में एक ऐसा मार्मिक दृश्य देखने को मिला कि मौके पर मौजूद हर किसी की आंख को नम कर गया. मामला जिला सिरमौर से जुड़ा है. यहां 24 साल के युवक करण की ऐसी अंतिम विदाई हुई कि देखने वालों की आंखें भी नम हो गईं. सोशल मीडिया पर भी इसकी खासी चर्चा है, तो जिसे भी इस विदाई का पता चला, एक क्षण वह भी भावुक हो उठा. दरअसल किसी को भी भावुक करने वाले ये पल एक युवक और उसकी बाइक से जुड़े हैं. बाइक चलाने वाला ये युवक अब इस दुनिया में नहीं है. ये कहानी युवक के अपनी बाइक के प्रति लगाव से जुड़ी है. लगाव किसी से भी हो सकता है, चाहे वो कोई गाड़ी हो या फिर कुछ और चीज, जो अक्सर अपने प्रियजनों या वस्तुओं के प्रति गहरा स्नेह महसूस कराता है. करंट लगने से हुई थी करण शर्मा की मौत (सोशल मीडिया) गिरी नदी के तट पर हुआ अंतिम संस्कार कुछ ऐसा ही जुड़ाव जिला सिरमौर में एक युवक की अंतिम यात्रा में दिखा. इस युवक को अपनी बाइक से इतना अधिक लगाव था कि उसकी अंतिम यात्रा में भी उसकी बाइक को शामिल किया गया. सिरमौर में ऐसा पहली बार हुआ होगा कि जब किसी व्यक्ति की अंतिम यात्रा में उसकी बाइक को भी साथ लिया गया. गिरि नदी के तट पर 24 साल के युवक के अंतिम संस्कार के दौरान उसकी बाइक चिता के सामने रखी गई. अपने साथी के अंतिम संस्कार में उसे श्रद्धांजलि देने उसके कई दोस्त भी बाइक लेकर पहुंचे थे. गिरि नदी के किनारे युवक के अंतिम संस्कार में ये मार्मिक दृश्य देखकर सभी की आंखें भर आईं. जन्मदिन वाले दिन ही हादसा लील गया जिंदगी

घटना सिरमौर के ददाहू कस्बे के अप्पर बाजार की है. यहां 24 अप्रैल को करंट लगने से श्री रेणुकाजी विधानसभा क्षेत्र के उंगर कांडो के रहने वाले करण शर्मा (24) की मौत हो गई थी. इसी दिन करण का जन्मदिन भी था. सुबह जहां युवक को सोशल मीडिया पर उसकी लंबी उम्र की बधाइयां दी जा रही थी, उसी दिन उसके साथ ये हादसा हो गया. मृतक करण ददाहू में किराये के मकान में रह रहा था. युवक का बड़ा भाई दोपहर बाद जब कमरे में आया तो अपने भाई को इस हालत में देख उसके होश उड गए.उसने अपने छोटे भाई को बाथरूम में ही अचेत अवस्था में पाया. पानी की रॉड़ उसकी बाजू पर पडी हुई थी. घटना की सूचना तुरंत पुलिस को दी गई. युवक के अचानक निधन से इलाके में शोक की लहर दौड़ गई है. बाइक पर अंतिम यात्रा में शामिल हुए दोस्त मृतक युवक के भाई चमन शर्मा ने बताया कि 'हादसे वाले दिन उसके भाई का जन्मदिन भी था. साथ ही परिवार में ही उसे यह बाइक दिलाई थी, जिससे उसे बहुत लगाव था और उसे बहुत अच्छे से संभालकर रखता था. अब परिवार भी उसकी इस निशानी को अमानत के तौर पर संभाल कर रखेगा. अंतिम यात्रा में भाई के बहुत से मित्र भी बाइक के साथ उसकी अंतिम यात्रा में शामिल हुए.' परिवार और दोस्तों को लगा गहरा सदमा युवक की मौत के बाद दोस्तों ने उसकी अंतिम यात्रा में उसकी बाइक को साथ लिया और अंतिम संस्कार के दौरान चिता के सामने रखा. मृतक करण के दोस्त उसके शव के पीछे-पीछे बाइकों पर जुलूस के तौर पर साथ में चले. इस मार्मिक दृश्य से अंतिम संस्कार में पहुंचे सैकड़ों लोगों की आंखें भर आईं. युवक की मौत से उसके परिवार और दोस्तों को भी गहरा सदमा लगा है. परिजनों के मुताबिक अब युवक की बाइक को घर पर ही अमानत के तौर पर रखा जाएगा. बाइक राइडर के नाम से जानते थे लोग छोटी उम्र में संसार को अलविदा कहने वाले करण को अपनी बाइक से बेहद लगाव था. युवक को बाइक राइडर के नाम से भी लोग जानते थे. यही नहीं उसने अपनी बाइक पर रेणुका राइडर भी लिखवा रखा था. अंतिम यात्रा में ये बाइक देख युवक के प्रियजन और दोस्त इसलिए भावुक हो उठे कि इसे चलाने वाला ही अब इस दुनिया में नहीं रहा. डीएसपी मुकेश डडवाल ने बताया कि 'पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया है कि जिम से लौटने के बाद करण नहाने के लिए बाथरूम में गया था, जहां पानी गर्म करने की रॉड़ की चपेट में आकर उसकी करंट लगने से मौत हो गई, जिस वक्त ये हादसा हुआ, वो कमरे में अकेला था. युवक की मौत करंट लगने से हुई. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज नाहन भेजा, जहां शुक्रवार को शव परिजनों को सौंप दिया गया था.' ये भी पढ़ें: मंडी, चंबा के बाद अब हमीरपुर DC ऑफिस में बम होने की मिली सूचना, सर्च ऑपरेशन में कुछ भी नहीं मिला

