ETV Bharat / state

अब 'बाइक इंटरसेप्टर' से हाईटेक होगी ट्रैफिक पुलिस, जानिए इस टेक्नोलॉजी की क्या हैं खूबियां

नई दिल्ली: ट्रैफिक पुलिस को हाईटेक बनाने के लिए अब नई नई तकनीक से लैस वाहन तैयार किए जा रहे हैं. ट्रैफिक पुलिस अब सिर्फ चार पहिया गाड़ी वाले इंटरसेप्टर से नहीं, बल्कि बाइक इंटरसेप्टर के मध्यम से भी ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों के चालान कर सकती है. नई तकनीक पर आधारित बाइक इंटरसेप्टर ट्रैफिक इंफ्राटेक एक्सपो भारत मंडपम में पेश किया गया. ट्रैफिक इंफ्राटेक एक्सपो में पेश किए गए इस बाइक इंटरसेप्टर में इस तरह के कैमरे लगाए गए हैं, जो बाइक से पेट्रोलिंग करने पर भी ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों के चालान काट सकते हैं. इसके अलावा अगर इन कैमरों को इंटरसेप्टर से अलग कहीं साइड में लगाया जाए तो ये वहां से भी वायलेशन को डिटेक्ट कर सकते हैं.

बाइक इंटरसेप्टर की इस टेक्नोलॉजी को पेश करने वाली कंपनी की अधिकारी शिव्या कार्तिकेय ने बताया कि हमारा उद्देश्य सड़कों को सुरक्षित रखना है. यह तभी संभव है, जब सभी लोग ट्रैफिक नियमों का पालन करते हुए चलेंगे. इसलिए इस बाइक इंटरसेप्टर तैयार किया गया है. दिल्ली और देश के अन्य महानगरों में अक्सर ट्रैफिक की समस्या देखी जाती है. लोग भाग दौड़ व ऑफिस की जल्दबाजी में जमकर ट्रैफिक के नियमों को तोड़ते हैं.

अत्याधुनिक तकनीकों से लैस ये बाइक इंटरसेप्टर (ETV BHARAT)

फोन चार्ज करने के लिए अगल सुविधा: ऐसे लोगों पर आसानी से ट्रैफिक चालान की कार्रवाई हो सके और उसमें ज्यादा मैन पावर भी न लगे, इन सभी बातों को ध्यान में रखकर यह बाइक इंटरसेप्टर तैयार किया गया है. इसमें डेटा स्टोरेज के लिए भी व्यवस्था की गई है. इसके अलावा इंटरसेप्टर पर ड्यूटी करने वाले पुलिसकर्मी के फोन चार्ज करने के लिए अलग से बैटरी लगाई गई है. ये बाइक इंटरसेप्टर वायलेशन को डिटेक्ट करके ट्रैफिक पुलिस कंट्रोल रूम में फोटो भेजता है.