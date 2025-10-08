जिंदगी से बड़ी बाइक, नदी में गिरी बाइक को बचाने युवक ने गंवाई जान
सागर जिले के खुरई से सामने आई ह्रदय विदारक घटना, बाइक के चक्कर में चली गई युवक की जान
Published : October 8, 2025 at 9:12 PM IST|
Updated : October 8, 2025 at 10:05 PM IST
सागर : खुरई क्षेत्र से एक दिल दहला देना वाली घटना सामने आई है, जहां एक युवक की जान उसकी बाइक के चक्कर में चली गई. उसे अपनी बाइक से इतना मोह था कि नदी में बाइक गिरने पर उसने तेज बहाव में छलांग लगा दी और उसकी मौत हो गई. यह घटना सागर और विदिशा जिले की सीमा में आने वाली बीना नदी के टीहर-बिलगौना रिपटा पर घटी है.
रपटा पार करने के दौरान घटी घटना
जानकारी के अनुसार बीना नदी के टीहर-बिलगौना रिपटा पर पानी अपने उफान पर था, तभी विदिशा जिले के त्योंदा सुनेटी गांव का रहने वाला युवक आकाश लोधी बाइक से रपटा पार करने लगा. तभी अचानक से उसकी बाइक गड्ढे में फंसकर अनियंत्रित होकर गिर गई और बहने लगी. बाइक नदी में बह जाने से युवक ने तत्काल कपड़े उतारकर नदी में छलांग लगा दी.
बाइक के लिए नदी में कूद युवक फिर वापस नहीं आया
जब काफी देर तक युवक नदी से बाहर नहीं निकला तो युवक के साथ जा रहे एक नाबालिग ने इसकी जानकारी मोबाइल से परिजनों को दी. सूचना के बाद परिजन तत्काल मौके पर पहुंचे और उसकी तलाश की गई. जब युवक नहीं मिला तो सागर से एसडीआरएफ की टीम को बुलाया गया. टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया तो रपटे से करीब 500 मीटर दूर पर पानी में युवक का शव मिला.
दवाई कराने गांव से खुरई आया था युवक
मृतक के बड़े भाई अंकित लोधी ने बताया कि उसका छोटा भाई आकाश लोधी अपने घर से खुरई दवाई लेने के लिए निकला था. उसके साथ गांव का 12 वर्षीय नाबालिग भी साथ था. उन्होंने बताया कि उसका भाई किसानी के काम के अलावा डीजे का काम भी करता था. उसका गांव से कई शहरों में आना जाना लगा रहता था. मृतक के भाई ने कहा, '' घर में हम दो भाई और एक बहन हैं. अभी भाई की शादी भी नहीं हुई थी कि इतनी बड़ी घटना हो गई.''
रास्ते की दूरी बचाने के चक्कर में चली गई जान
गांव के बैजनाथ पटेल ने बताया, '' युवक खुरई से अपने गांव जा रहा था. जहां खुरई से उसकी गांव की दूरी सड़क से करीब 36 किमी है, जिसमें से वह 6 किमी की दूरी को बचाने के लिए रपटा पार करने की कोशिश कर रहा था कि उसकी बाइक गड्ढे में फंसकर अनियंत्रित हुई और बाइक सवार दोनों गिर गए. साथ ही बाइक भी नदी में बह गई. बाइक को तलाशने के लिए वह भी नदी में कूद गया.''
खुरई शहरी थाना प्रभारी योगेंद्र सिंह दांगी ने बताया, '' युवक की बाइक नदी में बह गई थी. बाइक को आगे जाने से रोकने के लिए युवक भी नदी में कूद गया. सागर से एसडीआरएफ की टीम को बुलाया गया और रेस्क्यू ऑपरेशन कर घटना स्थल से 500 मीटर की दूरी पर युवक का शव मिला है.''