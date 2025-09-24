सोनीपत में वंदे भारत ट्रेन की चपेट में आई बाइक, इंजन के आगे फंसी, 20 मिनट रुकी रही ट्रेन
Bike Hit Vande Bharat Train Sonipat: दिल्ली-पानीपत लाइन पर वंदे भारत ट्रेन से बाइक की टक्कर. चालक फरार, ट्रेन 20 मिनट रुकी, केस दर्ज.
Published : September 24, 2025 at 7:47 AM IST
सोनीपत: मंगलवार शाम दिल्ली-पानीपत रेलवे लाइन पर अगवानपुर फाटक के पास एक बड़ा हादसा टल गया. वंदे भारत ट्रेन से एक बाइक टकरा गई, जो फाटक पार करते समय ट्रेन के अगले हिस्से में फंस गई. हादसा उस वक्त हुआ जब युवक ने बंद फाटक पार करने की कोशिश की. ट्रेन की रफ्तार तेज थी लेकिन युवक ने छलांग लगाकर अपनी जान बचा ली. ट्रेन को इमरजेंसी ब्रेक लगाने पड़े और वह करीब 100 मीटर तक बाइक को घसीटते हुए ले गई. इस घटना में कोई जानमाल का नुकसान नहीं हुआ.
20 मिनट रुकी रही वंदे भारत ट्रेन: हादसे के तुरंत बाद वंदे भारत ट्रेन स्टेशन पर रुक गई और लगभग 20 मिनट तक खड़ी रही. यात्रियों के बीच इस घटना से अफरा-तफरी मच गई. जानकारी मिलते ही जीआरपी पुलिस और तकनीकी टीम मौके पर पहुंची. टीम ने काफी मशक्कत के बाद ट्रेन के अगले हिस्से में फंसी बाइक को निकाला और तकनीकी दिक्कत को दूर किया. इसके बाद ट्रेन को अंबाला की ओर रवाना किया गया. ट्रेन का परिचालन सामान्य करने में टीम को काफी मशक्कत करनी पड़ी.
लंबे समय से बंद है अगवानपुर फाटक: गौरतलब है कि अगवानपुर फाटक गन्नौर रेलवे स्टेशन के नजदीक है और यह लंबे समय से बंद है. यहां आरओबी (रेलवे ओवरब्रिज) का निर्माण कार्य चल रहा है. इसके बावजूद स्थानीय लोग रोजाना जान जोखिम में डालकर फाटक पार करते हैं. आए दिन ऐसी घटनाएं सामने आती हैं, जिससे आमजन में चिंता बढ़ रही है. लोगों ने प्रशासन से निगरानी बढ़ाने और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने की मांग की है.
बाइक चालक फरार: घटना के बाद बाइक चालक मौके से फरार हो गया. जीआरपी ने मौके से क्षतिग्रस्त बाइक को कब्जे में ले लिया है. जीआरपी चौकी इंचार्ज नरेश कुमारी ने बताया कि बाइक के रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर चालक की पहचान की जा रही है. अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा. फिलहाल पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है.
