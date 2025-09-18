ETV Bharat / state

रावण की बारात देखने निकले थे 4 दोस्त; खंभे से टकराई बाइक, तीन की मौके पर मौत, एक ने अस्पताल में तोड़ा दम

प्रयागराज के शिवकुटी इलाके में हादसा, दोस्त का बर्थडे मनाने के बाद सभी एक साथ ही निकले.

हादसे का शिकार बने युवक (फाइल फोटो)
हादसे का शिकार बने युवक (फाइल फोटो) (Photo Credit; Shivakuti Police)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 18, 2025 at 1:56 PM IST

3 Min Read
प्रयागराज: शहर के कटरा में निकाली जा रही रावण की बारात देखने निकले शिवकुटी के 4 दोस्तों की हादसे में मौत हो गई. सभी बुधवार की रात करीब 11 बजे एक ही बाइक से निकले थे. रास्ते में बाइक हादसे का शिकार हो गई. आशंका है कि बिजली के पोल से बाइक टकरा गई. आसपास के लोगों की सूचना पर पुलिस पहुंची. चारों को स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल (SRN) ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने तीन युवकों को मृत घोषित कर दिया. एक दोस्त की हालत गंभीर थी. गुरुवार को इलाज के दौरान उसकी भी मौत हो गई.

शिवकुटी थाने के इंस्पेक्टर रुकुम्पाल सिंह ने बताया कि चारों दोस्त आदर्श, गोलू, आशुतोष और सनी एक ही मोहल्ले में रहते हैं. इसमें गोलू की उम्र करीब 16 साल है. जबकि बाकी की 20 से 22 साल तक है. बुधवार को गोलू का बर्थडे था. सभी दोस्तों ने गोलू के घर पर ही बर्थडे पार्टी मनाई. इसके बाद चारों एक ही बाइक पर सवार हुए और कटरा में निकलने वाली रावण बारात देखने निकल गए. मजार चौराहे के पास इनकी बाइक अनियंत्रित होकर हादसे का शिकार हो गई.

चारों दोस्तों को हादसे में गंभीर चोटें आईं. लोगों की सूचना पर शिवकुटी पुलिस पहुंची और घायलों को एसआरएन अस्पताल ले गई. यहां डॉक्टर ने प्राथमिक जांच के बाद आदर्श, सनी और आशुतोष को मृत घोषित कर दिया. गोलू की सांसें चल रही थीं. गुरुवार को गोलू ने भी दम तोड़ दिया.

इधर, कुछ प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया है कि चारों दोस्तों को किसी वाहन ने कुचला है. इस पर इंस्पेक्टर का कहना है कि चौराहे पर आवागमन कम था. इसलिए पुलिस सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से जांच की जा रही है. पता लगाया जा रहा है कि किसी वाहन ने टक्कर मारी या बिजली के पोल से बाइक टकरा गई.

हादसे के शइकार हुए दोस्तों में आशुतोष नारियल पानी बेचता था. साथ ही SSC की तैयारी भी करता था. आदर्श के पिता की पहले ही एक्सीडेंट में मौत हो चुकी है. जबकि गोलू के पिता मजदूरी करते हैं और शनि के पिता ई रिक्शा चलाते हैं.

इंस्पेक्टर रूकुम्पाल सिंह के मुताबिक, प्रथम दृष्टया ऐसा लग रहा है कि बाइक के खंभे से टकराने से ही सभी की मौत हृुई है. इन्होंने हेलमेट नहीं लगाया था. चौराहे पर लगे सीसीटीवी कैमरे से फुटेज की जांच की जा रही है. इधर, एक साथ चार दोस्तों की मौत से उनके परिवार में कोहराम मचा है.

TAGGED:

PRAYAGRAJ 4 FRIENDS DIEDPRAYAGRAJ KATRA RAVANA BARATPRAYAGRAJ SHIVKUTI ACCIDENTप्रयागरा हादसा 4 दोस्त मौतACCIDENT IN PRAYAGRAJ

