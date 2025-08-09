फतेहपुर: यूपी के जनपद फतेहपुर स्थित खखरेड़ू थाना क्षेत्र में कनवार-रक्षपालपुर मार्ग पर बिछियावां गांव से पहले तेज रफ्तार बाइक सड़क किनारे लगे बिजली के पोल से टकरा गई. इस सड़क हादसे में बाइक सवार तीन युवकों की मौत हो गई. स्थानीय लोगों ने बताया कि बाइक की रफ्तार अधिक थी. तीनों युवक कौशांबी जनपद के कनवार तथा गुलामीपुर गांव के रहने वाले थे.

रिश्तेदारी में जा रहे थे, मौत कर रही थी इंतजार: खखरेडू थाना प्रभारी विद्या प्रकाश सिंह ने कहा कि जनपद कौशांबी के कनवार गांव के रहने वाले 19 वर्षीय मंजीत यादव पुत्र विजयलाल, 20 वर्षीय अंकुश यादव पुत्र हरिश्चंद्र तथा गुलामीपुर के रहने वाले 20 वर्षीय मूसा उर्फ अनिल यादव पुत्र जयपाल एक बाइक पर बैठकर शनिवार देर शाम खखरेड़ू थाना क्षेत्र के तेंदुवा गांव रिश्तेदारी में जा रहे थे.

सिर में गंभीर चोट लगने के कारण हुई तीनों की मौत: कनवार-रक्षपालपुर मार्ग पर बाइक सवार जा रहे थे. जब इनकी बाइक बिछियावां गांव से पहले पहुंची, तभी अनियंत्रित होकर सड़क किनारे लगे बिजली के पोल से टकरा गई और दुर्घटनाग्रस्त हो गई. तेज टक्कर में तीनों युवक गिर पड़े. सिर में गंभीर चोट आने के कारण घायल तीनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई.

तीनों बाइक सवारों ने नहीं लगा रखा था हेलमेट: खखरेड़ू थाना प्रभारी विद्या प्रकाश सिंह ने कहा कि अंकुश यादव के पिता हरिश्चंद्र मौके पर पहुंचे थे. तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर बिजली के खंभे से टकरा गई थी. बाइक सवारों ने हेलमेट नहीं लगाया था. इस वजह से तीनों युवकों की मौत हो गई.



