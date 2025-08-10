डूंगरपुर: सदर थाना क्षेत्र में उदयपुर रोड पर देवल गांव के पास दर्दनाक हादसे में बाइक सवार पिता-पुत्र समेत तीन लोगों की मौत हो गई. मृतक की पत्नी, साली एवं एक बच्चा घायल हो गए, जिन्हें डूंगरपुर अस्पताल में भर्ती कराया है. ये छहों एक बाइक पर सवार थे, जिसे सामने से एसयूवी ने टक्कर मार दी. पीड़ित परिवार की दो महिलाएं राखी बांधकर अपने बच्चों के साथ पीहर से लौट रही थी. इधर, घटना से गुस्साए लोगों ने एसयूवी में आग लगा दी.

सदर थानाधिकारी सुबोध कुमार ने बताया कि हादसा देवल गांव के पास हुआ. एक बाइक पर 6 लोग जा रहे थे कि सामने से आई एसयूवी से जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक के परखच्चे उड़ गए. हादसे में बाइक सवार एक बच्चे, 2 महिलाओं समेत सभी 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. इनके हाथ, पैर, सिर में गंभीर चोटें आई. लहूलुहान घायलों को निजी गाड़ियों से तुरंत डूंगरपुर अस्पताल ले गए.

सदर थानाधिकारी सुबोध कुमार बोले... (ETV Bharat Dungarpur)

थानाधिकारी ने बताया कि घायलों में देवल घोघरा फला निवासी सुनील (40) पुत्र मावा घोघरा, बेटा श्रवण (6) और साली का बेटा निशांत (7) पुत्र हितेश अहारी की मौत हो गई है, जबकि सुनील की पत्नी कमला (35), बड़ा बेटा जिगर (9) एवं साली मुन्ना (30) पत्नी हितेश गंभीर रूप से घायल हो गए. जिगर की हालत गंभीर होने पर उसे रैफर कर दिया. हादसे के बाद भीड़ जुट गई. आक्रोशित लोगों ने दुर्घटनाग्रस्त एसयूवी को आग लगा दी. सूचना पर सदर पुलिस मौके पर पहुंची. जांच जारी है.

राखी बांधकर लौट रहे थे: मृतक सुनील की पत्नी कमला के उसकी बहन मुन्ना अपने परिवार के साथ पाल पादर स्थित पीहर में रक्षाबंधन बनाने गए थे. राखी बांधकर दोनों बहनों का परिवार बाइक से घर लौट रहे थे कि देवल के पास हादसे का शिकार हो गए.