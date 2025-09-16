ETV Bharat / state

रूस-यूक्रेन युद्ध में फंसा बीकानेर का युवक, सेना ने युद्ध में जबरन धकेला, वीडियो जारी कर मदद मांगी

बीकानेर का युवक भी फंसा ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : September 16, 2025 at 2:20 PM IST 2 Min Read

बीकानेर : पढ़ाई के लिए रूस गए युवकों को रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध में जबरन लड़ने के लिए भेज दिया गया है. इनमें बीकानेर का एक युवक भी फंसा है. अब युवक के परिजनों ने सरकार से गुहार लगाई है. दिल्ली में काट रहे चक्कर : दरअसल, बीकानेर के लूणकरणसर के अर्जुनसर निवासी महावीर गोदारा के बेटे अजय पिछले साल नवंबर में पढ़ाई के लिए रूस गए थे. अब अजय का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वह अपने साथ हुई आपबीती सुनाते हुए जल्द से जल्द वहां से निकालने की मांग कर रहा है. परिवार के पास वीडियो पहुंचने के बाद परिवार के लोग अब केंद्र सरकार से इस बारे में गुहार लगा रहे हैं. अजय के भाई दिल्ली में केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिल चुके हैं. वहीं, लूणकरणसर के विधायक और कैबिनेट मंत्री सुमित गोदारा ने भी इस मामले को लेकर केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल से बातचीत की है. रूस यूक्रेन युद्ध में फंसा बीकानेर का युवक (ETV Bharat)