रूस-यूक्रेन युद्ध में फंसा बीकानेर का युवक, सेना ने युद्ध में जबरन धकेला, वीडियो जारी कर मदद मांगी

रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध में बीकानेर का युवक भी फंसा हुआ है.

बीकानेर का युवक भी फंसा (ETV Bharat)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 16, 2025 at 2:20 PM IST

बीकानेर : पढ़ाई के लिए रूस गए युवकों को रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध में जबरन लड़ने के लिए भेज दिया गया है. इनमें बीकानेर का एक युवक भी फंसा है. अब युवक के परिजनों ने सरकार से गुहार लगाई है.

दिल्ली में काट रहे चक्कर : दरअसल, बीकानेर के लूणकरणसर के अर्जुनसर निवासी महावीर गोदारा के बेटे अजय पिछले साल नवंबर में पढ़ाई के लिए रूस गए थे. अब अजय का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वह अपने साथ हुई आपबीती सुनाते हुए जल्द से जल्द वहां से निकालने की मांग कर रहा है. परिवार के पास वीडियो पहुंचने के बाद परिवार के लोग अब केंद्र सरकार से इस बारे में गुहार लगा रहे हैं. अजय के भाई दिल्ली में केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिल चुके हैं. वहीं, लूणकरणसर के विधायक और कैबिनेट मंत्री सुमित गोदारा ने भी इस मामले को लेकर केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल से बातचीत की है.

रूस यूक्रेन युद्ध में फंसा बीकानेर का युवक (ETV Bharat)

पढे़ं. 'हर तरफ सिर्फ चीख-पुकार, 9 मंजिला होटल में लगाई आग' नेपाल हिंसा में फंसे अनिल ने सुनाया आंखों-देखा हाल

हरियाणा के भी युवक फंसे : अजय के परिजन ने बताया कि अजय के अलावा और भी युवा जो पढ़ाई के लिए रूस गए थे वो भी फंसे हैं. इनमें हरियाणा के भी कुछ युवा हैं. सभी को जबरन वहां बंधक के रूप में रूसी सेना की तरफ से लड़ाई के लिए बॉर्डर पर भेजा हुआ है.

धोखा हुआ : रूस के कब्जे वाली यूक्रेन की एक शहर से युद्ध के हालातों के बीच अजय ने एक वीडियो जारी कर मदद की गुहार लगाई है. अपनी पीड़ा बताते हुए अजय ने कहा कि उन्हें धोखे में रखा गया और झांसा देकर यूक्रेन की सेना में भर्ती कर बॉर्डर पर भेज दिया गया. उसका कहना है कि वह पढ़ाई और रोजगार की उम्मीद लेकर गया था, लेकिन अब मौत के साए में जीने को मजबूर है. अजय ने बताया कि उसके साथ और युवा भी फंसे हैं. एक साथी की मौत हो चुकी है.

