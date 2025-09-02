ETV Bharat / state

पंजाब से गुजरात ले जाई जा रही 85 लाख रुपए की अंग्रेजी शराब जब्त, चालक गिरफ्तार - ILLEGAL LIQUOR SEIZED IN BIKANER

बीकानेर पुलिस ने पंजाब से गुजरात जा रहे ट्रक से पशु आहार के बोरों से ढकी 85 लाख की अवैध अंग्रेजी शराब बरामद की है.

ILLEGAL LIQUOR SEIZED IN BIKANER
पुलिस की ओर से जब्त अवैध शराब का ट्रक (ETV Bharat Bikaner)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 2, 2025 at 10:43 AM IST

2 Min Read

बीकानेर: बीकानेर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध शराब से भरे एक ट्रक को पकड़ा है. करीब 85 लाख रुपए कीमत की अंग्रेजी शराब बरामद की गई है. पंजाब में निर्मित यह शराब तस्करी के लिए गुजरात ले जाई जा रही थी. पुलिस को चकमा देने के लिए ट्रक में शराब की पेटियों के ऊपर पशु आहार के बोरे रखे हुए थे. पुलिस ने करीब 920 अंग्रेजी शराब की पेटियां बरामद की है. मामले में ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है. मामले में पूछताछ की जा रही है.

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सौरभ तिवारी ने बताया कि ट्रक पंजाब से बीकानेर की तरफ आ रहा था. इस दौरान सूचना के आधार पर नाकाबंदी की गई और काफी देर तक ट्रक का पीछा करने के बाद उसे रोका गया. ट्रक चालक, बाड़मेर निवासी मनोहर सिंह को गिरफ्तार किया गया है.

पढ़ें: पंजाब से गुजरात ले जाई जा रही एक करोड़ की अवैध शराब जब्त, दो आरोपी गिरफ्तार

पुलिस टीम की तत्परता से पकड़ा: तिवारी ने बताया कि नापासर थाना अधिकारी लक्ष्मण सुथार और कांस्टेबल रामकुमार भादू की तत्परता से पुलिस ने इस ट्रक को पकड़ने में सफलता हासिल की. ट्रक में भरी अंग्रेजी शराब की कीमत करीब 85 लाख रुपए बताई जा रही है. ट्रक को पकड़कर नापासर थाना लाया गया और जब उसे खाली करने का काम शुरू किया गया तो पता चला कि ट्रक में ऊपर पशु आहार के बोरे रखे हुए थे और नीचे अंग्रेजी शराब की पेटियां रखी हुई थीं. इसे देखकर पुलिसकर्मी भी चौंक गए. दरअसल, शराब तस्कर पुलिस को चकमा देने के लिए कई बार अंग्रेजी शराब की पेटियों के ऊपर गेहूं, चावल और दूसरे सामान रख देते हैं ताकि तलाशी के दौरान पुलिस को भ्रमित किया जा सके.

बीकानेर: बीकानेर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध शराब से भरे एक ट्रक को पकड़ा है. करीब 85 लाख रुपए कीमत की अंग्रेजी शराब बरामद की गई है. पंजाब में निर्मित यह शराब तस्करी के लिए गुजरात ले जाई जा रही थी. पुलिस को चकमा देने के लिए ट्रक में शराब की पेटियों के ऊपर पशु आहार के बोरे रखे हुए थे. पुलिस ने करीब 920 अंग्रेजी शराब की पेटियां बरामद की है. मामले में ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है. मामले में पूछताछ की जा रही है.

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सौरभ तिवारी ने बताया कि ट्रक पंजाब से बीकानेर की तरफ आ रहा था. इस दौरान सूचना के आधार पर नाकाबंदी की गई और काफी देर तक ट्रक का पीछा करने के बाद उसे रोका गया. ट्रक चालक, बाड़मेर निवासी मनोहर सिंह को गिरफ्तार किया गया है.

पढ़ें: पंजाब से गुजरात ले जाई जा रही एक करोड़ की अवैध शराब जब्त, दो आरोपी गिरफ्तार

पुलिस टीम की तत्परता से पकड़ा: तिवारी ने बताया कि नापासर थाना अधिकारी लक्ष्मण सुथार और कांस्टेबल रामकुमार भादू की तत्परता से पुलिस ने इस ट्रक को पकड़ने में सफलता हासिल की. ट्रक में भरी अंग्रेजी शराब की कीमत करीब 85 लाख रुपए बताई जा रही है. ट्रक को पकड़कर नापासर थाना लाया गया और जब उसे खाली करने का काम शुरू किया गया तो पता चला कि ट्रक में ऊपर पशु आहार के बोरे रखे हुए थे और नीचे अंग्रेजी शराब की पेटियां रखी हुई थीं. इसे देखकर पुलिसकर्मी भी चौंक गए. दरअसल, शराब तस्कर पुलिस को चकमा देने के लिए कई बार अंग्रेजी शराब की पेटियों के ऊपर गेहूं, चावल और दूसरे सामान रख देते हैं ताकि तलाशी के दौरान पुलिस को भ्रमित किया जा सके.

For All Latest Updates

TAGGED:

TRUCK COMING FROM PUNJABILLEGAL LIQUOR SMUGGLING TO GUJARATACTION OF BIKANER POLICEअंग्रेजी शराब जब्तILLEGAL LIQUOR SEIZED IN BIKANER

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

'सूक्ष्म विज्ञान के महारथी' : गया प्रसाद अपनी अनोखी दुनिया से अब नई पीढ़ी को जोड़ने का कर रहे प्रयास

गलता तीर्थ में बारिश से संकट, श्री पापड़ा हनुमान मंदिर और यज्ञ वेदी कुंड मिट्टी में दबे

27 साल बाद फिर शुरू हुआ बरड़वा पुलिस थाना, यहां पूर्व उपराष्ट्रपति भैरोंसिंह शेखावत से है खास कनेक्शन

लाडली जी का मंदिर, जहां आठ सखियों के साथ विराजित हैं राधा रानी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.