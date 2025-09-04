ETV Bharat / state

हनुमान बेनीवाल ने पुलिकर्मियों पर लगाया था नशे में होने का आरोप, अब आईजी बोले-रिकॉर्ड पर लिया वीडियो - BIKANER IG ON HANUMAN BENIWAL

आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल के पुलिसकर्मियों पर नशे में होने के आरोपों पर आईजी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है.

IG reacted on Beniwal's video
बेनीवाल के वीडियो पर आईजी ने दी प्रतिक्रिया (ETV Bharat Churu)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 4, 2025 at 5:57 PM IST

2 Min Read

चूरू: भरी सभा में आरएलपी सुप्रीमो द्वारा पुलिसकर्मियों पर टिप्पणी का मामला तूल पकड़ता जा रहा है. गुरुवार को चूरू दौरे पर रहे बीकानेर आईजी हेमंत शर्मा ने पुलिस लाइन सभागार में मीडिया से बात करते हुए कहा कि किसी भी व्यक्ति को पुलिस की छवि खराब करने का अधिकार नहीं है. आईजी हेमंत शर्मा ने नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल द्वारा तेजा दशमी के कार्यक्रम में बीदासर में सार्वजनिक मंच से पुलिस कर्मियों पर शराब के नशे में होने का आरोप लगाते हुए जमकर ना सिर्फ लताड़ लगाई बल्कि ये तक कह दिया यहां से चलो, वरना पटकर मेडिकल करवाऊंगा.

आरएलपी सुप्रीमो का सार्वजनिक मंच से यूं पुलिसकर्मियों पर टिप्पणी करने का यह वीडियो देखते ही देखते सोशल मिडिया पर जमकर वायरल हो गया था. उसी वायरल वीडियो पर आईजी हेमंत शर्मा ने गुरुवार को प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि किसी भी जिम्मेदार व्यक्ति को बिना साक्ष्य के ऐसी बात करना शोभा नहीं देता. आईजी हेमंत शर्मा ने कार्रवाई के सवाल पर कहा कि हमने सांसद द्वारा कहे शब्दों का पूरा वीडियो रिकॉर्ड पर ले रखा है. कानूनी प्रक्रिया के लिहाज से जो भी तथ्य सामने आते हैं, उस पर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.

बेनीवाल के वीडियो पर आईजी ने कही ये बात, देखें वीडियो (ETV Bharat Churu)

पढ़ें: पुलिसकर्मियों पर भड़के हनुमान बेनीवाल, कहा-शराब पी रखी है, चले जाओ, नहीं तो मेडिकल करवाऊंगा, देखें वीडियो - BENIWAL VIRAL VIDEO

गौरतलब है​ कि चूरू में तेजा दशमी को आयोजित एक सभा में हनुमान बेनीवाल मंच से उपस्थित जन समूह को संबोधित कर रहे थे. इसी दौरान उन्होंने पुलिसकर्मी पर नशे में होने का आरोप लगा दिया. इतना ही नहीं, उन्होंने भरे मंच से अपने आरोपों के आधार पर पुलिसकर्मी को फटकारा भी. बेनीवाल ने पुलिसकर्मियों को सभा स्थल से चले जाने को भी कहा. साथ ही कहा कि अगर वे नहीं गए, तो उनका मेडिकल करवाया जाएगा.

चूरू: भरी सभा में आरएलपी सुप्रीमो द्वारा पुलिसकर्मियों पर टिप्पणी का मामला तूल पकड़ता जा रहा है. गुरुवार को चूरू दौरे पर रहे बीकानेर आईजी हेमंत शर्मा ने पुलिस लाइन सभागार में मीडिया से बात करते हुए कहा कि किसी भी व्यक्ति को पुलिस की छवि खराब करने का अधिकार नहीं है. आईजी हेमंत शर्मा ने नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल द्वारा तेजा दशमी के कार्यक्रम में बीदासर में सार्वजनिक मंच से पुलिस कर्मियों पर शराब के नशे में होने का आरोप लगाते हुए जमकर ना सिर्फ लताड़ लगाई बल्कि ये तक कह दिया यहां से चलो, वरना पटकर मेडिकल करवाऊंगा.

आरएलपी सुप्रीमो का सार्वजनिक मंच से यूं पुलिसकर्मियों पर टिप्पणी करने का यह वीडियो देखते ही देखते सोशल मिडिया पर जमकर वायरल हो गया था. उसी वायरल वीडियो पर आईजी हेमंत शर्मा ने गुरुवार को प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि किसी भी जिम्मेदार व्यक्ति को बिना साक्ष्य के ऐसी बात करना शोभा नहीं देता. आईजी हेमंत शर्मा ने कार्रवाई के सवाल पर कहा कि हमने सांसद द्वारा कहे शब्दों का पूरा वीडियो रिकॉर्ड पर ले रखा है. कानूनी प्रक्रिया के लिहाज से जो भी तथ्य सामने आते हैं, उस पर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.

बेनीवाल के वीडियो पर आईजी ने कही ये बात, देखें वीडियो (ETV Bharat Churu)

पढ़ें: पुलिसकर्मियों पर भड़के हनुमान बेनीवाल, कहा-शराब पी रखी है, चले जाओ, नहीं तो मेडिकल करवाऊंगा, देखें वीडियो - BENIWAL VIRAL VIDEO

गौरतलब है​ कि चूरू में तेजा दशमी को आयोजित एक सभा में हनुमान बेनीवाल मंच से उपस्थित जन समूह को संबोधित कर रहे थे. इसी दौरान उन्होंने पुलिसकर्मी पर नशे में होने का आरोप लगा दिया. इतना ही नहीं, उन्होंने भरे मंच से अपने आरोपों के आधार पर पुलिसकर्मी को फटकारा भी. बेनीवाल ने पुलिसकर्मियों को सभा स्थल से चले जाने को भी कहा. साथ ही कहा कि अगर वे नहीं गए, तो उनका मेडिकल करवाया जाएगा.

For All Latest Updates

TAGGED:

BENIWAL ALLEGATIONS ON POLICEMENVIRAL VIDEO OF HANUMAN BENIWALPOLICE TOOK VIDEO ON RECORDBIKANER IG ON HANUMAN BENIWAL

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

त्योहारों से पहले जमकर बिकेंगी गाड़ियां! सरकार ने घटाईं GST दरें, जानिए आपकी मनपंसद गाड़ियों पर क्या होगा असर

पान और तंबाकू चबाना हुआ महंगा, जानिए कौन-कौन और सामान हुए महंगे, किन पर लगेगा 40 फीसदी का 'स्पेशल जीएसटी'

बाढ़ के बाद इन गंभीर बीमारियों का बढ़ सकता है खतरा, रहें सतर्क, बताई गई हैं ये सावधानियां

Special: 11 सालों से कुछ नहीं बदला, आतंक नहीं! बाढ़ के टेरर से हैं कश्मीरी खौफजदा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.