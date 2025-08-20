बीकानेर: पश्चिमी राजस्थान की लाइफलाइन मानी जाने वाली इंदिरा गांधी नहर से अब किसानों को चार में से दो समूह में पानी मिलेगा. इसे लेकर सिंचाई विभाग जल्द रेगुलेशन जारी करेगा. एक दिन पहले बीकानेर में पूर्व ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी की अगुवाई में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और किसानों ने जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया था और संभागीय आयुक्त को राज्य सरकार के नाम ज्ञापन सौंपा था. ज्ञापन में दो दिन अल्टीमेटम दिया गया था.

खाजूवाला विधायक विश्वनाथ मेघवाल और देहात भाजपा अध्यक्ष श्याम पंचारिया भी इस मामले को लेकर लगातार मुख्यमंत्री और सिंचाई मंत्री से बात कर रहे थे. एक सप्ताह पहले बीकानेर दौरे पर आए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल ने भी इस मुद्दे पर वार्ता की थी. इस मुद्दे को लेकर किसानों के विरोध प्रदर्शन और संभावित आंदोलन को देखते सरकार और प्रशासन की नजर थी. इसके मद्देनजर प्रशासन लगातार सिंचाई और नहर विभाग के अधिकारियों के संपर्क में था.

पढ़ें: बीकानेर: सिंचाई जल को लेकर किसानों का धरना, दो दिन का दिया अल्टीमेटम

पर्याप्त पानी, कोई दिक्कत नहीं: नहर विभाग के अधीक्षण अभियंता विवेक गोयल ने कहा कि सरकार ने मांगें मान ली है. सिंचाई विभाग अब इसका रेगुलेशन जारी करेगा. दो समूह में पानी दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि नहर में पर्याप्त पानी है और पौंग डेम से पानी की आपूर्ति में कोई दिक्कत नहीं होगी.

फसलों के लिए जरूरत: दरअसल, बारिश कम होने पर किसानों को फसल सिंचाई के पानी की जरूरत थी. अगर एक सप्ताह और देरी होती तो फसलों को नुकसान होता. ऐसे में किसान लगातार नहर से पानी की मांग कर रहे थे. इसके चलते मंगलवार को सरकार ने इस बारे में निर्णय लेकर किसानों को राहत दी.