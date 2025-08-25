ETV Bharat / state

RPVT परीक्षा में बीकानेर के दिवाकर ने किया टॉप, बोले- ये मेरे लिए मोटिवेशन मेरा लक्ष्य NEET - RPVT RESULT 2025

RPVT 2025 में बीकानेर के दिवाकर रोहित ने किया टॉप, पूरे राजस्थान में पहला स्थान.

दिवाकर ने किया टॉप
दिवाकर ने किया टॉप (फोटो ईटीवी भारत)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 25, 2025 at 10:44 PM IST

2 Min Read

बीकानेर : राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा (RPVT 2025) का परिणाम सोमवार को जारी किया गया. इस परीक्षा परिणाम में बीकानेर के दिवाकर पुरोहित ने पूरे राजस्थान में पहला स्थान प्राप्त किया है. परीक्षा में प्रथम स्थान हासिल करने वाले दिवाकर पुरोहित का कहना है कि यह परीक्षा उनके लिए एक मोटिवेशनल के तौर पर है.

क्योंकि उनका लक्ष्य नीट परीक्षा है और नीट परीक्षा का अंतिम राउंड अभी बाकी है जिसके बाद कॉलेज आवंटन की जानकारी होगी. इस बार नीट परीक्षा में दिवाकर ने 520 के करीब अंक प्राप्त किए हैं. अंतिम राउंड में दिवाकर को दक्षिण भारत के किसी कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है ऐसे में दिवाकर चाहता है कि वह एक साल फिर से तैयारी करें और अगले साल नीट की परीक्षा दे. दिवाकर का कहना है कि इस परीक्षा के परिणाम ने उसके उत्साह में वृद्धि की है और उसका आत्मविश्वास भी बढ़ा है.

दिवाकर रोहित ने रचा इतिहास
दिवाकर रोहित ने रचा इतिहास (फोटो ईटीवी भारत बीकानेर)

पढ़ें: NEET UG काउंसलिंग: 113 अंक पर भी मिली MBBS सीट, 1.80 करोड़ तक पहुंची फीस

भाई की तर्ज पर डॉक्टर : दिवाकर ने कहा कि वह भी अपने भाई की तर्ज पर NEET परीक्षा में अच्छे नंबर लेकर डॉक्टर बनेगा. दिवाकर के बड़े भाई अभी पीजी कर रहे हैं. इसके लिए ही वह तैयारी कर रहा है और वही उसका लक्ष्य है. आरपीवीटी की परीक्षा केवल खुद को चेक करने के लिए दी.

गुरुजनों परिवार को दिया क्रेडिट : ट्रांसपोर्ट व्यापार से जुड़े पिता के पुत्र दिवाकर ने अपनी सफलता का क्रेडिट अपने परिवार बड़े भाई और कोचिंग संस्थान के शिक्षक जेठमल सुथार, श्वेत गोस्वामी और मनोज बजाज को दिया.

बीकानेर : राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा (RPVT 2025) का परिणाम सोमवार को जारी किया गया. इस परीक्षा परिणाम में बीकानेर के दिवाकर पुरोहित ने पूरे राजस्थान में पहला स्थान प्राप्त किया है. परीक्षा में प्रथम स्थान हासिल करने वाले दिवाकर पुरोहित का कहना है कि यह परीक्षा उनके लिए एक मोटिवेशनल के तौर पर है.

क्योंकि उनका लक्ष्य नीट परीक्षा है और नीट परीक्षा का अंतिम राउंड अभी बाकी है जिसके बाद कॉलेज आवंटन की जानकारी होगी. इस बार नीट परीक्षा में दिवाकर ने 520 के करीब अंक प्राप्त किए हैं. अंतिम राउंड में दिवाकर को दक्षिण भारत के किसी कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है ऐसे में दिवाकर चाहता है कि वह एक साल फिर से तैयारी करें और अगले साल नीट की परीक्षा दे. दिवाकर का कहना है कि इस परीक्षा के परिणाम ने उसके उत्साह में वृद्धि की है और उसका आत्मविश्वास भी बढ़ा है.

दिवाकर रोहित ने रचा इतिहास
दिवाकर रोहित ने रचा इतिहास (फोटो ईटीवी भारत बीकानेर)

पढ़ें: NEET UG काउंसलिंग: 113 अंक पर भी मिली MBBS सीट, 1.80 करोड़ तक पहुंची फीस

भाई की तर्ज पर डॉक्टर : दिवाकर ने कहा कि वह भी अपने भाई की तर्ज पर NEET परीक्षा में अच्छे नंबर लेकर डॉक्टर बनेगा. दिवाकर के बड़े भाई अभी पीजी कर रहे हैं. इसके लिए ही वह तैयारी कर रहा है और वही उसका लक्ष्य है. आरपीवीटी की परीक्षा केवल खुद को चेक करने के लिए दी.

गुरुजनों परिवार को दिया क्रेडिट : ट्रांसपोर्ट व्यापार से जुड़े पिता के पुत्र दिवाकर ने अपनी सफलता का क्रेडिट अपने परिवार बड़े भाई और कोचिंग संस्थान के शिक्षक जेठमल सुथार, श्वेत गोस्वामी और मनोज बजाज को दिया.

For All Latest Updates

TAGGED:

RPVT RESULT 2025 OUTराजस्थान वेटरनरी परीक्षादिवाकर रोहित ने मारी बाजीDIWAKAR ROHIT TOPS RPVT 2025RPVT RESULT 2025

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

YouTube पर आरोप: बिना बताए AI से बदले गए Shorts वीडियो के विजुअल इफेक्ट्स!

सुप्रीम कोर्ट को मिलेंगे दो नए जज, कॉलेजियम की सिफारिश, 2031 में CJI बनेंगे जस्टिस पंचोली

नया टैक्स एक्ट 6 दशकों की जटिलता करता है दूर, सरलता पर ध्यान केंद्रित

शाहपुरा में श्वानों से क्रूरता, 6 सदस्यों को किया निलंबित, जानिए पूरा मामला

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.