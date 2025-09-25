ETV Bharat / state

बीकानेर से दिल्ली के लिए रवाना हुई वंदे भारत ट्रेन, पीएम ने वर्चुअली किया शुभारंभ

बीकानेर से दिल्ली की बीच नई वंदे भारत ट्रेन शुरू हुई. बीकानेर में अर्जुन मेघवाल ने हरी झंडी दिखाई. ट्रेन 28 सितंबर से नियमित चलेगी.

Bikaner-Delhi Vande Bharat train
बीकानेर-दिल्ली वंदे भारत ट्रेन (ETV Bharat Bikaner)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 25, 2025 at 5:36 PM IST

2 Min Read
बीकानेर: बीकानेर से दिल्ली के लिए वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांसवाड़ा से वर्चुअली किया. बीकानेर रेलवे स्टेशन पर आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. हालांकि, ट्रेन नियमित रूप से 28 सितंबर से चलेगी.

कार्यक्रम में हुई देरी, तय समय से लेट हुई ट्रेन: बीकानेर से ट्रेन को 2:15 बजे रवाना होना था, लेकिन बांसवाड़ा में कार्यक्रम में देरी के कारण यह करीब 3:45 बजे रवाना हो सकी. इस मौके पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल, बीकानेर डीआरएम आशीष कुमार सहित बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और कार्यकर्ता मौजूद रहे.

बीकानेर के लिए अहम दिन: बीकानेर सांसद और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के प्रयासों से यह ट्रेन शुरू हो रही है. उन्होंने कहा कि दिल्ली से बीकानेर की दूरी अब काफी कम लगेगी और एक दिन में आना-जाना संभव हो पाएगा. इससे बीकानेर सीधे तौर पर विकास की गति से जुड़ गया है और पर्यटन को भी लाभ मिलेगा.

व्यापारियों और युवाओं के लिए बड़ी राहत: बीकानेर व्यापार उद्योग मंडल अध्यक्ष जुगल राठी ने कहा कि व्यापारियों को अब दिल्ली में ठहरने और अतिरिक्त खर्च करने की जरूरत नहीं होगी. वे सुबह जाकर शाम तक बीकानेर लौट सकेंगे. युवाओं और छात्रों ने भी खुशी जताई. मनी सोनी और पंकज अग्रवाल ने कहा कि छात्रों और नौकरीपेशा लोगों को इस ट्रेन से काफी सुविधा होगी. भाजपा नेता दिलीप पुरी ने कहा कि केंद्र सरकार की पहल से बीकानेर को यह सौगात मिली है, जिससे पर्यटन क्षेत्र को भी लाभ मिलेगा.

