बीकानेर: राजस्थान में बीकानेर सेंट्रल जेल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद केंद्रीय कारागार प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है. हालांकि, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद जेल प्रशासन ने बीछवाल थाने में एक मुकदमा दर्ज कराया है.

क्या है मामला ? : दरअसल, बीकानेर जेल में बंद एक कैदी द्वारा यह वीडियो बनाया गया है और जेल की चारदीवारी के भीतर का पूरा दृश्य दिखाया गया है. जेल में किसी भी तरह की कोई वस्तु ले जाना संभव नहीं है. ऐसे में मोबाइल पहुंचना और वीडियो बनाने का मामला सामने आने के बाद जेल प्रशासन ने इसकी तहकीकात शुरू कर दी है.

पांच साल पुराना वीडियो : उधर वीडियो के सामने आने के बाद जेल सुपरिटेंडेंट स्वामी मालीवाल ने बताया कि यह वीडियो करीब 5 साल पुराना है. एक मामले में जेल में बंद कैदी राम मेहर का बनाया हुआ है. बंदी राम मेहर उर्फ धोलू जाट है, जो हांसी की पुरिया ढाणी का रहने वाला है. आरोपी वर्ष 2015 में हत्या के मामले में चूरू जेल में बंद हुआ था. 29 नवंबर 2018 से 9 जनवरी 2020 तक बीकानेर केंद्रीय कारागार में रहा. धोलू जाट जमानत पर छूटने के बाद गंगानगर और चित्तौड़गढ़ जेलों में भी रहा. बंदी ने जेल में वीडियो बनाया था, लेकिन अब जेल से बाहर है.

फिर खड़े हुए सवाल : दरअसल, प्रदेश में जेल में कई बार मोबाइल और अन्य सामान मिलने की बातें सामने आती हैं और मामलों में कई बार जेल प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई की है. कई प्रहरियों के खिलाफ भी कार्रवाई हुई है, लेकिन एक बार फिर जिस तरह से कैदी द्वारा वीडियो बनाया गया, उसने पूरी जेल प्रशासन के सिस्टम की पोल खोल दी.

मुकदमा दर्ज, करेंगे जांच : उधर बीछवाल थाना अधिकारी गोविंद सिंह चारण का कहना है कि जेल प्रशासन ने रिपोर्ट दी है और मुकदमा दर्ज किया गया है. अब मामले की जांच कर रहे हैं. फिलहाल, सोशल मीडिया पर वीडियो जिस आईडी से पोस्ट हुआ था, वो पेज अब डिलीट हो गया है.

