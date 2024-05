अपना काम बनता... सड़क हादसे में पलटा शराब से लदा ट्रक, 10 मिनट में खली कर गए पियक्कड़; दर्द से तड़पता रहा ड्राइवर - bijnor viral video

ETV Bharat / state

अपना काम बनता... सड़क हादसे में पलटा शराब से लदा ट्रक, 10 मिनट में खली कर गए पियक्कड़; दर्द से तड़पता रहा ड्राइवर - bijnor viral video

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

bijnor viral video people looted liquor boatels after truck overturned UP News in Hindi News Hindi News ( photo credit: social media )